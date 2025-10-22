Canlı olmak

Yakın tarih, küresel pandeminin, sayısız savaşın, kitle katliamlarının, çevresel krizlerin ve buna karşılık gelen sosyo-politik dengesizliklerin ardından kolektif bir travma çağını başlatmış gibi görünüyor. Varlığımızı tehdit eden ve devam etme yeteneğimize meydan okuyan büyük bir endişe ve istikrarsızlık döneminden geçiyoruz. Bütün bu olup bitenler anlam yaratma kapasitesini koruma yeteneğimizi zorluyor.

ÖLÜMÜN KESİNLİĞİ

Freud, Birinci Dünya Savaşı'nın acılarına tanık olmuştu, İspanyol Gribi salgınını yaşamış ve bu salgında kızı Sophie'nin ölümüyle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Hayatımızı tam olarak yaşamak için, önce ölümün kesinliğini yaşamın bir parçası olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyordu. Yaşadığımız kültür, buna hazırlıklı değildi. İnkâr edildiği sürece hayattaki kayıplarımızın yasını tutamazdık. Olmaya devam edebilmek için bireysel ve kolektif kayıplarının yasını tutarak zor gerçekleri kabul edebildiğimizde gerçekçi çözümler üretebilirdik.

GELECEK GÜZEL GÜNLER

Freud, ruhu umutsuzluktan umuda taşıyan psişik süreçler üzerine yazmıştı çokça. Freud’un ölümle yüzleşme çağrısı, Winnicott’ta yerini yaşamanın sürdürülebilirliğini -olma hâlinin ritmini- araştırmaya bıraktı. Winnicott, 'devam etme'nin, yani psikolojik dayanıklılığın koşulları üzerine yazarken, varoluşun kendisini süreklilik deneyimi üzerinde yeniden kurduğundan bahsetmişti. Ona göre 'devam etmek', varoluşun asgari düzeyde kendini taşıyabilmesiydi. Devam edebilmek için illa umutlu olmak gerekmiyordu; hatta umut etmek, olma halinin düşmanı bile olabiliyordu, zamanı ileriye çektiği için. Bir zamanlar toplumları motive eden "gelecek güzel günler" vaadi, özellikle günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı tamamen işlevsizdi. Oysa 'olma' hali, şimdinin taşıyıcılığıyla mümkündü. Umut "bir şey olacak" derken, devam etmek "bir şey olmasa da varım" diyordu. Bugün en çok ihtiyaç duyulan şey, umuttan çok devam edebilme yeteneğimizi koruyabilmek. Devam edebildiğimiz sürece umut da kendisini gösterecek.

ÖLÜ-CANLILIK

Winnicott, bazı insanlarda devam etme kapasitesinin 'ölü-canlılık' aracılığıyla gerçekleştiğini yazmıştı. Kimi bireylerde devam etme kapasitesi, içsel olarak ölü bir sürekliliğe dönüşür: Yaşam akar, ama ritmi ölüdür. Bu durum, ne umutsuzluk ne depresyondur, ritim ve yaratıcılık kaybolmuştur. Pek çok filmde ya da romanda bu ölü-canlılık halini yaşayan karakterleri görebiliriz. Örneğin Zeki Demirkubuz'un filmlerinde çokça karşımıza çıkar bu karakterler, yaşamın ritmini yeniden kurma kapasitesini kaybetmiş ama hâlâ var olmayı sürdüren. Popüler kültürdeyse aynı ruh halinin kitlesel yansıması, Francis Lawrence’ın 'I Am Legend’ında görülür: Hayatta kalan, ama yaşamayan bir beden.

CANLI SÜREKLİLİK

Günümüzde pek çok insan bu ölü-canlılık haliyle, otomatik tekrarlardan ibaret bir hayatı yaşıyor. Beden hareket ediyor ama ritim yok, duygular çalışıyor ama yankı yok. Burada “çok üreten ama az yaşayan” figür doğar: Performans yüksek, varoluş düşük. Depresyon her zaman hüzünlü değildir; kimi zaman duygulanım yoksunluğu biçimini alır. Ve paradoksal biçimde, kişi bu ölü-canlı süreklilikle de devam eder. Bu yüzden 'devam etmek' yeterli değil; canlı bir süreklilik ile yarı-ölü bir devamlılığı birbirinden ayırt etmek gerekir. Canlı süreklilik travmayı inkâr ya da başka yollarla ortadan kaldırarak değil, onu taşınabilir hale getirerek mümkün olur. Bu durumda kişi kırılmayı bastırmaz; kırılma, içsel ritmin parçası olur. Devam etmek artık otomatik bir tekrardan çıkar, yeniden deneyimleyerek sürer. Yani kişi hem geçmişinin ağırlığını taşır, hem de o ağırlığın altında ezilmeden var olabilir.

Dünya sağ kalırsa, biz de kalırız; biz sağ kalırsak, dünya yeniden görünür olur. Ve o zaman umut, artık bir inanç olarak kalmaz, yaşamanın ritmine dönüşür.