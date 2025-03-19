Carabao Kupası finali: Newcastle United, 56 senelik kupa hasretinin sonunda

Uzaklardan…

Mart ortasında, hiç bitmeyecekmiş gibi geçen kışın sonuna yaklaştığımız zamanlarda İngiltere’de geleneksel Carabao Kupası finali… Görkemli Wembley Stadı’nda Premier Lig’in açık ara lideri Liverpool, ilk dört adaylarından Newcastle karşısında. Bu sezon 65. yaşını kutluyor Ada futbolunun üçüncü, eski adıyla EFL Kupası, ilk kez benim dünyaya geldiğim, hayatın siyah beyaz olduğu zamanlarda, 1960-61 sezonunda oynanmış. Kupanın sponsoru enerji içeceği üreten Taylandlı şirket, içeceğe adını veren Aed Carabao 1954 doğumlu, şirketin kurucusu aynı zamanda ülkenin önemli sanatçılarından. 1981’de kurduğu müzik grubu Carabao ile zaman içinde ün kazanmış, 1984’te çıkardıkları “Made İn Thailand” albümünün satışı ülkede beş milyona ulaşmış ve Aed Carabao’yu Tayland’da bilinen bir isim haline getirmiş.

Finale dönersek, finalin müdavimi Liverpool, 15. kez Lig Kupası finalinde yer alıyor, kupayı 10 kez müzesine götürdü futbol şehrinin takımı. Wembley Stadı onlara uğurlu geliyor, Ekim 2017’de ligde Tottenham Hotspur’a 4-1 yenildikleri maçtan sonra görkemli statta son yedi maçında yenilmedi. İki takım arasındaki maçlarda Liverpool’un bariz üstünlüğü bulunuyor, Aralık 2015’te St. James’ Park’ta 2-0 yenildikleri maçtan bu yana Newcastle’a karşı oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi. Takımın parlayanı Salah, Liverpool formasıyla tüm kupalarda Newcastle’a karşı 16 maçta 18 gole doğrudan katkıda bulundu (10 gol, sekiz asist). Newcastle’a gelince, siyah beyazlılar kupalara hasret; kazandıkları son büyük kupa 1955’te Wembley’de Manchester City’yi 3-1 yenerek elde ettiği FA Kupası, sonrası beklemekle geçen zamanlar. Takımın göze batanı Alexander Isak, ligde Liverpool karşısında beş maçta dört gole katkı sağladı (üç gol, bir asist), yaz transferinde adı futbolun devleriyle anılacaktır muhtemel.

Kupanın favorisi Liverpool 4-3-3 dizilişinde, kalede Kelleher, savunmada Quansah, Van Dijk, Konate, Robertson, orta sahada Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, ileri uçta Salah, Jota, Diaz. Rakip Newscastle aynı dizilişte, kalede Pope, savunmada Trippier, Schar, Burn, Livramento, orta sahada Guimaraes, Tonali, Joelinton, ileri uçta Murphy, Isak, Barnes. Maça savunmadan uzun toplarla çıkarak başlıyor Kırmızı formalı Liverpool, kalede Alisson yerine Kelleher’i tercih etmiş hocaları Arne Slot. Maça iştahlı başlayan Newcastle 4. dakikada ilk tehlikeyi yaratıyor, Murphy’nin sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Barnes zor pozisyonda isabetsiz vuruyor. Akabinde soldan kullandığı maçın ilk kornerinde pozisyon üretemiyorlar, ilk 10 dakikada gole daha yakın siyah beyazlılar. 15’te Newcastle atağında Murphy uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, İlk 15 dakikada topa yüzde 54 oranında sahip olurken rakip kaleyi iki kez deniyor. Rakibin topa sahip olduğu anlarda 2. bölgede çok adamla baskıyla uzun oynamaya zorluyor Newcastle, Liverpool’un golcüsü Salah forvet hattının sağında Livramento’nun yakın markajında. 25’te 2. bölgede kaptığı topta Tonali’nin vuruşundan sonuç alamıyorlar, o dakikaya kadar ikinci toplarda rakibine üstünlük kurarken ileri uçta Isak ve Barnes’ın çabukluğu Liverpool savunmasına zor anlar yaşatıyor. 29’da sağdan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Liverpool, o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 35’te kullandığı 6. kornerde savunmadan gelen Burn’ün kafa vuruşuyla gol arıyor Newcastle, top Kelleher’de kalıyor. Enerjisi, temposuyla rakibin oyun kurmasına izin vermiyor Howe’un takımı, Liverpool alışılan pas trafiğini yaratamazken 2. bölgede baskı karşısında top kayıpları yapıyor. Devrenin bitimine yakın aradığı golü buluyor Newcastle, soldan kullandıkları kornerde savunmadan gelen Burn’un kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluşurken Newcastle tribünleri yıkılıyor. Pozisyonda Liverpool savunmasında arka direkte adam olmayışı golü hazırlayan etkenlerden. Newcastle’ın topa yüzde 42 oranında sahip olup rakip kaleyi yedi kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde beraberliği yakalama adına 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Liverpool, ancak duran toplarda savunmada açıklar veriyorlar. 51’de Newcastle’ın soldan kullandığı kornerde topa son dokunan Isak topu ağlara gönderen oyuncu, ancak VAR incelemesinde gol geçersiz, pozisyon ofsayt. Üç dakika sonra fark ikiye çıkıyor, Livramento’nun rakip ceza sahasına kestiği topta Murhpy’nin kafa pasında demarke pozisyonda topu Kelleher’in yanından ağlara gönderen Isak, skor 2-0’a geliyor. O dakikaya kadar oyunda etkili değildi 14 numara, ancak pozisyonu iyi değerlendirdi, iyi santraforların ortak özelliği. 58’de Liverpool’da Konate ve Jota yerlerini Jones ve Nunez’e bırakıyor. 60’ta gole yaklaşıyor Liverpool, Jones’un orta sahada başlattığı atağın devamında rakip ceza sahasında demarke pozisyonda vuruşunda gole izin vermiyor Pope, Liverpool tempoyu yükseltiyor. 67’de Liverpool’da Mac Allister yerini Gakpo’ya bırakıyor. Farkı azaltmak için yüklendikleri anlarda geride boşluklar bırakıyorlar, 70’de rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Murphy isabetsiz vuruyor, Newcastle adına net gol fırsatı. 75’te Liverpool’da iki değişiklik, Diaz ve Gravenberch’in yerlerini Elliott ve Chiesa’a alıyor. 80’de Newcastle’da Isak ve Barnes’ın yerlerine Wilson ve Willock sahada. Sekiz dakika uzatılan maçta 90+4’te farkı bire indiriyor Liverpool, Elliott’un savunma arkasına pasında topu ağlara gönderen Chiesa, skor 2-1’e geliyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 2-1 kazanan Newcastle 88.513 taraftarın şahitliğinde kupayı kazanıyor. 56 seneden sonra ilk kez önemli bir kupa kazandılar, onların kupa kaldırdığı 1969’dan sonra 30 farklı İngiliz takımı kupa kaldırdı. Uzun bekleyişe son veren hocaları Eddie Howe’un heykelini mabetleri St James’ Park’ın girişine dikerler sanırım. Basın tribününün çevresinde kazandıkları kupaya sevinen Newcastle taraftarlarının çoğu takımlarının daha önce kupa kaldırdığını görmemiştir muhtemel. Futbolun içinde kupa kaldırmak için 56 sene beklemek de var! Liverpool’a gelince, bir haftada iki büyük kupadan elendiler, Şampiyonlar Ligi’nde penaltılarda kaybettikleri PSG maçından üç gün sonra finalde daha diri Newcastle karşısında pasif kaldılar. Bu maçta kadroda yer almayan Trent Alexander-Arnold’un sözleşmesi yaz döneminde sona erecek, adı Real Madrid ile sıklıkla anılan oyuncunun yokluğunda yaratıcılık sıkıntısı yaşadıkları aşikâr. Maçın adamı: Newcastle orta sahasında enerjisi, kazanma hırsıyla Joelinton…