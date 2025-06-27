Çare demokrasi yurtta ve dünyada

Herkes nefeslerini tuttu ve daha büyük bir küresel yangına dönüşme ihtimali olan ya da potansiyeli taşıyabilecek bir savaşa dair görüntüleri 12 gün boyunca ekran başında izledi.

Dünyanın en büyük emperyalist gücü ABD ve onun ortadoğudaki kadim dostu, taşeronu, piyonu durumundaki İsrail’in birlikte planladıkları ve icra ettikleri azgın operasyon 12 gün sürdü. Sonunda, geri planında neler döndüğünü hâlâ çözümlemeye çalıştığımız bir ateşkes ilanı ile çatışmalar şimdilik durmuş görünüyor.

Yangın, korkulduğu boyutta büyümedi belki ama İsrail de İran da şimdi hasar tespitiyle meşguller. ABD’nin, ateşkesten hemen önce büyük bir destekle devreye girdiği bombardımanda hedef alındığı söylenen “İran’ın nükleer silah üretebilme kapasitesinin” ne ölçüde zarar gördüğü, elindeki hayati nitelikli malzemeyi daha önceden başka yerlere kaçırıp kaçırmadığı, en önemlisi de şu ünlü Fordo tesisinin bir daha çalışamayacak ölçüde hasar alıp almadığını henüz bilmiyoruz.

Zaten savaşın genelinde, 12 gün boyunca İran’ın da, uçak filosu olmamasına rağmen, beklenmedik ölçüde büyük miktarda füze fırlatarak İsrail’e verdiği hasarı da bilmek mümkün değil. Çünkü her iki rejimin de dışarıdan gelip de bağımsız koşullarda özgürce tespit yapabilmesine olanak sağlayacak bir demokratik ortamı olmadığını biliyoruz. İran’da da, İsrail’de de ne bağımsız uluslararası gözlemcilerin ne de gazetecilerin rahatça çalışabilmesi mümkün.

Ancak, sadece tahminlerimiz üzerinden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Her iki ülkede de 12 günlük “kanlı düello”nun sonunda, başta masum siviller olmak üzere çok sayıda can kaybı yaşandı, önemli kaynaklar heba oldu ve en acısı da zaten üretimi bile kayıp sayılması gereken yüz milyonlarca belki de milyarlarca dolarlık askeri harcama “havaya atılmış” oldu.

ABD belki insan kaybına uğramadı ama, ABD’nin de onca kilometre öteden büyük bir askeri gücü bölgedekilere takviye olarak Doğu Akdeniz’e ve diğer denizlerdeki üslerine gemilerine aktarması, İsrail’le birlikte İran’a fırlattığı mühimmat, yine milyarlarca dolara baliğ.

Kısacası, bunca parayı bunca “milli servetlerini” yakıp yıkmak için kullanan ve sonuçta 12 gün sonra muhasebe yapıldığında gerçek anlamda bir şey kazanamamış 3 ülke, 3 rejim var karşımızda.

Aynı çabayı halklarının refahı için göstermek yerine, aynı harcamaları halklarının esenliği için yapmak yerine, başkalarını öldürmek üzere harcayan ve bunun “gerekli olduğu” yalanıyla hem kendi halklarını hem de dünyayı kandırmaya çalışan rejimler bunlar.

ABD’nin, kendisini “Dünyanın babası” zannederek gezegenin dört bir yanında askeri güç bulundurması ve emperyalist gücünü, işgal ve yakıp yıkmaya yöneltmesinin gerekli olduğu yalanını pompalaması, aslında kendi halkına da ihanet değil mi?

İsrail’in, kurulduğundan beri yine kendi halkına “Herkes bize düşman. Bizi vurmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Onlar yapmadan biz başkalarına yapalım bunu” fikrini aşılaması, Filistin halkını adeta “bu gezegenden silmeye and içmiş biçimde” soykırımcı politikalar izlemesi, bölgede ABD’nin yerel jandarmalığını yapması, "rejim değiştirici" saldırganlıklarla her yere saldırması da benzer derecede utanç verici sayılmaz mı?

İran’ın yobaz kafalı molla rejiminin hem halkını ortaçağ taassubunun pençesinde ezim ezim ezmesi hem de onca hayati doğal servetin getirisini, halkın refahı için harcamak yerine “Ölümcül silah edinirsek kimse bize dokunamaz” diye ilkel bir düşüncenin peşinden koşması kabul edilebilir mi?

Bu üç ülke rejimleri de demokrasiyi değil de, yukarıda sıraladığımız ilkel güdüleri esas edinen politikalar izliyorsa, bunda her üçünün de önce kendi topraklarında demokrasiyi katletmiş olmaları etkili olmuştur.

Oysa ki, bu toplumların yönetiminde demokrasiye inanmış, dünyaya soldan bakan liderler ve hükümetler bulunsa, on yıllardır savaşa, baskıya, saldırganlığa ve yakıp yıkmaya harcadıkları parayla dünyalarının nasıl değişebileceği ortada.

Bugün ABD’ne toplumun küçük bir bölümü neredeyse bütün dünya nüfusuna yetecek bir servete sahipken, ezici bir nüfus sefaletten ve yoksulluktan kırılıyor. Hastaneye gidemediği, iyi beslenemediği için hastalıktan kırılan insanları kimse konuşmuyor. Doğru düzgün eğitim alamadığı için cahil bir toplum yetişiyor. Varsa yoksa, “En yüksek teknoloji ürünü, uçaklar, füzeler ve bombalar üretmenin” ve dünyada herkese korku salmanın sözde gururu.

İsrail’de kuruldukları günden beri savunmaya harcanan para, barışı tesis ederek, o topraklarda Filistinlilerle birlikte yan yana refah içinde yaşamanın yollarını arayarak değerlendirilse, ortadoğunun en imrenilecek nüfusu olabilirdi. İsrail devleti ve onların yüzünden koca bir millet “eli kanlı soykırımcılar” olarak görülmezdi.

İran’ın başında demokrasiye inanmış yöneticiler bulunsa, binlerce yıldan süzülüp gelmiş o kadim kültürün altyapısı ve dünyanın en önemli petrol yataklarına sahip olmanın avantajı ile, herkes o ülkeye gıpta ile bakar, ortadoğuda onca yıldır dökülen kanların büyük bir kısmının sorumluluğunu üstlenen vesayetçi terör örgütlerinin lanetini omuzlarında taşımazlardı.

Çare, saydığım bu ülkelerin hepsinde ve bölgede bizim ülkemiz de dahil demokrasiyi ve insan haklarını, hukuku hakim kılacak, bu yolla da hem refahın hem de barışın egemen olacağı bir dünya yaratmak üzere mücadeleyi yükseltmek.

Faşizmin, empeyalist saldırganlığın, etnik, milli, dini ve mezhepsel düşmanlıkların kimseye bir faydası olmadığını, demokrasinin tüm hastalıkların ve dertlerin yegane ilacı olduğunu tüm dünyaya kavratmak için durmak yok, mücadeleye devam.