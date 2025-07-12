Casene Mağarası’nda silahlar yakıldı: Bese Hozat’tan yasal düzenleme vurgusu

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine kendisini fesheden PKK, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Süleymaniye yakınlarındaki Dukan kentine bağlı Swrdaş kırsalındaki törenle silahlarını yaktı. Jasana Cave’deki (Casene Mağarası) törende Bese Hozat liderliğindeki 15’i kadın 15’i erkek 30 gerilla silahlarını bıraktı.

Kürt tarihi açısından sembolik önemi olan kanyonun girişindeki PKK’lilerin silah bırakma ve yakma töreni Irak Merkezi Hükümeti ve Kürt Yönetiminden temsilcilerin gözetiminde yapıldı. Yakılan silahların seri numaraları ve listesi İHD, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve TİHV’e verildi.

PKK’li grup ardından Irak Merkezi Hükümeti ve Kürt Yönetimi temsilcilerinin gözetiminde silahları kurulan platforma koyarak yaktı. Silahları yakan ateş KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat ve PKK Merkez Komite Üyesi Nedim Seven tarafından yakıldı. Silah bırakan PKK’liler ardından karargahlarına döndü.

TARİHİ TÖREN

Gazeteciler, parti temsilcileri, kitle örgütü yetkililerinin de davet edildiği tören saat 11.20’de gerçekleşti. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, cep telefonlarına, fotoğraf makinelerine ve kameralara izin verilmediği tören alanına sadece defter-kalem getirilmesine izin verildi.

Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının yansıtıldığı platformun önünde silah bırakan Barış ve Demokratik Toplum Grubu adına Bese Hozat ve Nedim Seven Türkçe ve Kürtçe metni okudu.

Türkçe metni okuyan Bese Hozat, Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak Öcalan’ın çağrısı üzerine buraya geldiklerini söyledi.

Hozat, “Barış ve demokratik toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz” dedi.

Bundan sonrasının da zorlu olacağının farkında olduklarını kaydeden Hozat, “Ancak Öcalan’ın fikir ve paradigmasına yürekten inandıklarını ve kendi kolektif güçlerine güvendiklerini” ifade etti.

Dünyadan faşist baskı ve sömürünün arttığı, Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü halkların huzur içinde eşit, özgür, demokratik bir yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bir dönemde atılan bu tarihi adımın büyük önemini, doğruluğunu ve aciliyetini gördüklerini ve de hissettiklerini belirten Hozat, şu ifadeleri kullandı: “Umuyoruz ki herkes, tüm halklar ve insanlık da attığımız bu barış ve demokrasi adımını görür, anlar ve takdir eder. Halkımızın yaşadığı acının sorumlusu olan tüm bölgesel ve küresel güçleri halkımızın meşru ulusal haklarına saygı göstermeye, barış ve demokratik çözüm sürecine destek vermeye davet ediyoruz. Başta kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere tüm halkları, demokratik ve sosyalist güçleri attığımız bu tarihi adımı anlamaya ve halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yine Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü için daha fazla aktif mücadele etmeye, küresel düzeyde demokratik sosyalist enternasyonal mücadeleyi, dayanışmayı, geliştirip, güçlendirmeye çağırıyoruz.” Türkçe ve Kürtçe olarak metnin okunmasının ardından Bese Hozat yaptığı kısa açıklamada da yasal, hukuksal, anayasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini söyledi. Töreni izleyenler arasında Kürt hareketinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, Leyla Zana, Sırrı Sakık, Meral Danış Beştaş, Tayyip Temel, DEM Eşbaşkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, KDP ve KYB yetkililerinin de aralarında olduğu 300’den fazla kişi yer aldı.

Öte yandan DEM Parti heyetin, törenin ardından akşam saatlerinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

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BARIŞ, ADALET VE DEMOKRASİYLE MÜMKÜN

PKK’nin silah bırakma töreni Türkiye siyasetinde de geniş yer buldu. DEM Parti 11 Temmuz’u, silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş açısından tarihî bir adım olarak tanımladı ve bu adımı “yürekten selamladığını” belirtti. Açıklamanın sonunda, “Şimdi hep birlikte demokratik siyaseti ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır” çağrısı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tören hakkında, "Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. "Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür" diyen Özel, "Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir" ifadelerini kullandı.

SOL Parti’den yapılan açıklamada ise “SOL Parti Kürt sorununun silahsız ve çatışmasız bir zeminde çözülmesini desteklemektedir. PKK tarafından silahların bırakılması, barış ve çözüm için atılmış önemli bir adımdır. Ancak Kürt sorunu Türkiye’nin demokratikleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve silahların bırakılmasından daha geniş bir toplumsal sorundur. O nedenle içine girilen süreç Ortadoğu’da Amerikan politikalarının bir aracı haline getirilmemeli ve Türkiye’de AKP ve MHP eliyle kurulmak istenen baskıcı bir rejimin payandası olarak ele alınmamalıdır. Yıllardır demokratikleşme ve özgürlük için mücadele eden güçler buna izin vermez, vermemelidir. Bu yolda gericiliği, faşizmi yenmek ve haklarımız, özgürlüklerimizi kazanmak; kardeşçe ve demokratik geleceğimizi kurmak için Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, Sunni’si tüm emekçi ezilen halklar olarak mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz” denildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yaptığı ilk açıklamada, "Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu. DEM Parti, ayrıca Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağın serbest bırakılması için başvuruda bulundu.

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DEVLET BAHÇELİ’DEN BULDAN’A TEŞEKKÜR

MHP lideri Bahçeli, yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Silah bırakma sürecinin izlenmesiyle ilgili devletin kurumları konuyu hassasiyetle takip ediyor. Bundan sonraki süreçte özellikle daha yapacak çok işimiz var. Bu süreç elbette izlenecek. Çünkü silah bırakma sürecinin izlenmesiyle ilgili devletin kurumları konuyu hassasiyetle takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonda görüştü. Bahçeli, görüşmede, Erdoğan’a "’Terörsüz Türkiye’ hedefleri doğrultusunda PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti" ifade etti. Erdoğan basına yaptığı açıklamada ise, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün "tarihi bir konuşma yapacağını" söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten yeni bir açıklama geldi. Çelik, "Bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü (bugün) sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak" dedi. Son olarak TV100’ün canlı yayın konuğu olan Ömer Çelik, "sürpriz yok" mesajı verdi.