Çavuşoğlu sözlerini bir bir yerine getiriyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yerel seçimler öncesinde vaat ettiği suda indirim, emeklilere ikramiye, yeni doğum yapan annelere destek ve Horoz Kart sözlerini yerine getiriyor.

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, görevini devralmasının hemen ardından yoğun bir çalışma temposuna girdi. Göreve başlamasından sonra geçen ilk 50 günün 21’i bayram ve hafta sonu gibi resmi tatillere rastlayan Başkan Çavuşoğlu, buna rağmen mesaisinin tamamını Büyükşehir Belediyesi’nde harcadı.

Sosyal yardım kriterlerini taşıyan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye için başvurular 20 Mayıs 2024’te başlarken, yeni doğum yapan annelere söz verilen 4 bin liralık destek müracaatları ise 22 Mayıs Çarşamba günü başvuruya açıldı.

Çavuşoğlu ayrıca “bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” hedefiyle hayata geçirecekleri “Horoz Kart” projesi için de Meclis’ten ilgili banka ile protokol imzalama yetkisi aldı. Bunların yanında, Çavuşoğlu’nun bir diğer sözü olan suda indirim konusu da DESKİ Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ’nin açıklanan ağır borç yüküne rağmen Çavuşoğlu bu sözünü de tutarak su tarifelerinde yüzde 40’a varan indirim yaptı. Türkiye’deki 30 büyükşehir arasında en pahalı suyu kullanan 4’üncü il olan Denizli, aldığı bu kararla 16’ncı sıraya geriledi.

Başkan Çavuşoğlu göreve geldikten 4 gün sonra Büyükşehir Belediyesi’nin bir kısmı lüks olan ihtiyaç fazlası 45 adet kiralık aracını da geri gönderdi. Göreve gelir gelmez israf ve şatafata son vermeye başladıklarını belirten Çavuşoğlu, sadece araçların geri gönderilmesiyle aylık 1 milyon 214 bin 962 lira tasarruf edildiğini açıkladı. Öte yandan, Denizli merkezde 14 yıldır Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi BELTAŞ tarafından işletilen ücretli cep otoparkı uygulamasına da son veren Başkan Çavuşoğlu, yine BELTAŞ tarafından işletilen sosyal tesislerde çay ve kahve ücretlerinde yüzde 66’yı geçen indirim talimatı verdi. Söz konusu sosyal tesislerde çay 15 liradan 5 liraya, Türk kahvesi ise 35 liradan 15 lraya düştü.

Çavuşoğlu, kenti daha iyiye, daha güzele hep birlikte taşıyacaklarını belirterek, başarı öyküsünü hep beraber yazacaklarını söyledi. Denizli halkının her bir kuruşuna sahip çıkacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Rutin belediyecilik hizmetlerimizi sürdürürken söz verdiğimiz projelerimizi de hızlı bir şekilde yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Açıkladığımız tüm projelerimizi yaşama geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sosyal yardımlarla asıl ihtiyaç duyan insanlarımıza tüm imkânlarımızla destek olacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi artık bir kesimi, bir zümreyi değil bu şehrin insanlarının tamamını kucaklayacak. Bu şehrin kaynakları bu şehrin insanlarına harcanacak” dedi.