Cehenneme sövgü

2019 yılında internette dolaşan bir görsel vardı. Fotoğrafta yeni doğum yapmış bir bebek, hayata geldiği için odasının kapısına asılmış “Aramıza hoş geldin Ebubekir Sıddık” yazısı vardı. O günlerde herkes -her şeyle dalga geçiliyor ya- bu durumla kendi meşrebine göre dalgasını geçmiş, kendilerince eğlenmişti. Yıllar geçip de 2024’e geldiğimizde ülkemizde sosyal, ekonomik ve ahlaki çürümenin sonuçları teker teker gün yüzüne çıkmaya, gündem her geçen gün birbirinden korkunç olaylarla sarsılmaya başlayınca aklıma yine bu görsel geldi. 2019’daki Sıddık bebek ne kadar da şanslıymış aslında. Çünkü Türkiye günümüzde, neredeyse Mad Max gibi bir yere dönüşmüş durumda. Sıddık Bebek, doğabilmiş, doğduktan sonra da hayatta kalabilmiş. Oysa şu anda ülkede bebek olarak dünyaya gelmek bile çeteler, örgütler, organize olmuş kötülük birimleri sayesinde güçleşmiş durumda. Bebekleri kasıtlı olarak öldüren, zor durumdaki hastalara gerekli gereksiz ilaçları, tedavileri sunan ahlaklı doktorlarımız, hastanelerimiz ve daha bilmediğimiz korkunç karanlık kötülük sarmalında hayata gelip de hayatta kalmak bile neredeyse büyük bir başarı haline gelmiş halde.

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Bu noktaya bir günde gelmedik tabii. Uzun süredir evde kalan kiracı, iyice gemi azıya alıp yıllar içinde ranttan ve komisyondan başka bir şey düşünmeyen, evde elde avuçta ne varsa satan bir tuhaf organizmaya dönüşmüş durumda. İşin güzeli bu organizma kendi çevresini de zaman içinde değiştirip, dönüştürdü ve devasa bir suç organizasyonuna evrimleşti. Artık herhangi bir konuda ne kanun var, ne yasa var, ne de onlara uyan var. Tabii ki güce yakınlığınız kadar hukukun size tesir etmemesi de artıyor. Ne kadar merkeze yakınsanız o kadar dokunulmaz, o kadar ahlaksız, o kadar şuursuz olabiliyorsunuz. Çünkü kötüye ve yalancıya bir yaptırım yok artık.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmadığı, tanınmadığı, saygı görmediği kanunun bir enstrüman adı olduğu bir coğrafya haline yıllar içinde geldikçe geldik… Sanki dev bir taştan duvar ve o duvarı bir arada tutan rant taşının ördüğü bir yalnızlık ve çaresizlik koğuşunda hapis kalmış durumda olan gariban vatandaş ise ne yapacağını bilmez halde, hayatta kalmak için “ne gerekirse” yapmaya hazır bir ruh haline gelmiş durumda.

Her şeye karışan ama hiçbir şeyden kendini sorumlu tutmayan idarecilerimiz sağ olsunlar, yaşamlarını, kendilerinden başka hiçbir şeyi görmeyen bir kötülük ağı içinde konumlandırdıkça da işler gittikçe sarpa sarıyor. Adeta herkesin içinde olduğu dev bir karanlık organizasyon, ülkedeki geri kalan herkesi bir figüran ve sayı olarak görmeye, hayatlarını yok saymaya devam ediyor. Toplum olarak da giderek baskılar altında ürküp, sesimizi çıkartmaya çekinmemizin de işleri daha iyi bir hale getirmediği bir gerçek. Depremde onbinler hayatını kaybederken ne bir istifa, ne bir sorumlu, ne de halka yardım elini uzatan birileri vardı. Artık herkes kendi yağıyla kavrulmaya başladı, tavanın dibinden ise yanık kokuları yükselmekte.

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Bebek olarak hayata gelip de yaşayabiliyorsanız, hiç sevinmeyin. Çünkü genç bir çocuk olduğunuz an bile yaşadığınız köyle ölümün soğuk nefesi ensenizde. Gün gelir bir tacizle başlar, gün gelir bir yerlerden aşağılara itilir hayatınızı kaybedersiniz. Cansız bedeninize bile ulaşılması günler alabilir. Kimse hiçbir şeyi görmemiş, kimse hiçbir şeyi duymamıştır. Hadi diyelim çocukluğu da geçtiniz, bu sefer okulda birileri tarafından öldürülebilir, sokakta yürürken tecavüze uğrayabilirsiniz. Hiçbir şeyin, özellikle de yaşamımızın garantisi olmayan ülkeye hoş geldiniz.

Okul yıllarınızı da atlattınız, bu sefer evlendiniz diyelim. Daha öncesinde uzaklaştırma kararı çıkarttığınız -defalarca koruma talebinde bulunduğunuz- eski kocanız ya da sevgiliniz tarafından sokak ortasında bıçaklanabilir, kesilebilir, ormanda bir yerlere atılabilirsiniz.

Eceliyle ölmenin giderek daha da imkansızlaştığı, kimsenin de sizi önemsemediği, tek geçer akçenin akçe olduğu, birbirinden nefret eden, kanun tanımayan, canlılara karşı herhangi bir sevgi duymayanların toplumunda artık sığınacak kimseniz de kalmadı.

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Vatandaşını yaşatamayan, daha doğrusu vatandaşının yaşayıp yaşamadığı umurunda olmayan korkunç insanlar tarafından her geçen gün ölüyoruz, öldürülüyoruz. Bir gün bebek, bir gün çocuk, bir gün hayvan, bir gün anne, bir gün orman, bir gün akarsu olarak ölüyoruz. Canlıyla cansızın farkının olmadığı; her şeyin bir ederinin olduğu dünya üzerindeki en güzel cehennemlerden birine hoş geldiniz. Ölmeseniz bile buna yaşamak denir mi, orasını da siz düşünün.