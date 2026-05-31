Çeltik tarlası yüz yıldır aynı soruyu soruyor: Bedeli kim ödeyecek?

Fatma Genç

“Çeltikçi yaylada, hiç sinek yemez,

Fakirin hakkını onlarda komaz,

Vicdanı çok temiz, rüşvet de yemez,

İnşallah bir memur gelir efendim!”

Ali Dılçoğlu, Sivrisinek Destanı

Ali Dılçoğlu, Sivrisinek Destanında böyle sesleniyordu: “İnşallah bir memur gelir efendim!” Bu dize, yalnızca bir şikâyet değil; çeltik tarlasında sinekle, hastalıkla ve yoksullukla baş başa bırakılanların devletten adalet bekleyen sesiydi. Sinek kimin bedenine musallat olur, çeltikten kim kazanç sağlar, hastalık kimin payına düşer? 1936’da çıkarılan Çeltik Ekimi Kanunu da tam bu soruların içinden doğmuştu. Kanun, sıtmayla mücadele gerekçesiyle çeltik tarlalarının köye, kasabaya ve şehre ne kadar uzakta olacağını belirliyordu. İlk bakışta teknik bir halk sağlığı düzenlemesi gibi görünüyordu. Oysa çizilen mesafe yalnızca coğrafi değildi; aynı zamanda kimin korunacağını, kimin risk altında bırakılacağını belirleyen sınıfsal bir sınırdı.

Bugün bu kanun yeniden düzenleniyor. Çeltik tarlasındaki mesafe güncelleniyor; ama işçinin hayatı 1936’da bırakılıyor. Çünkü çeltik meselesi hiçbir zaman yalnızca “tarla nereye kurulacak” sorusundan ibaret olmadı. Pirinç durgun su ister; durgun su ise sıtmayı taşıyan anofel sivrisineği için uygun bir üreme alanıdır. Bu nedenle çeltik tarlası, daha başından itibaren halk sağlığıyla tarımsal kalkınmanın, gıda ihtiyacıyla emek sömürüsünün, su yönetimiyle sınıfsal eşitsizliğin iç içe geçtiği bir mekân oldu. Kanunun meselesi de yalnızca sivrisinek değildi. Mesele, suyun nasıl denetleneceği, üretimin nasıl sürdürüleceği ve bu üretimin bedelini kimin ödeyeceğiydi. Bu denklem hiçbir zaman tarafsız değildi: Risk yukarıdan aşağıya, güçlüden zayıfa, sermayeden emeğe akıyordu.

1936’NIN SINIFSAL HARİTASI

1936’da kanun çıktığında gazetelerin sayfaları “zafer” haberleriyle doluydu. Eskiden sivrisinek yuvaları olan yerlerde şimdi “şen köyler” yükseliyor, bataklıklar kurutuluyor, kanallar açılıyor, devlet kazma kürekle ilerliyordu. Resmî anlatı buydu: Sağlık, kalkınma, üretim ve gıda ihtiyacı. Kanunun Meclis tutanakları ise meselenin başında yalnızca halk sağlığı değil, ekonomi olduğunu açıkça gösteriyordu. Hindistan’dan, Mısır’dan, Hollanda’nın sömürgelerinden her yıl on milyon kilonun üzerinde pirinç ithal ediliyor; bunun karşılığında yaklaşık iki milyon lira döviz yurt dışına çıkıyordu. Devlet için mesele yalnızca sıtmayı önlemek değildi; pirinci içeride üretmek, dövizi dışarı kaçırmamak ve tarımsal üretimi disipline etmekti. Sıtma ise bu hedefin önündeki en büyük engellerden biriydi. Ama tamamen ortadan kaldırılmadı; daha çok yönetildi. Kanunun mesafe hükümleri de bu yönetimin sınıfsal haritasını çizdi: Vilayet merkezine bin metre, kaza merkezine beş yüz metre, köye elli metre. Üstelik o elli metre bile sabit değildi. Kanunun 23. maddesi, işçinin geceleri tarlaya elli metreden yakın yatırılamayacağını düzenliyordu. Fakat aynı madde, “mümkün olmayan hallerde” baraka inşa edilebileceğini de hükme bağlıyordu. Yani sınır, üretim ekonomisi söz konusu olduğunda esnetilebilen bir çizgiydi. Devlet bir eliyle mesafe kuralı koyuyor, diğer eliyle işçiyi tarla kenarında yaşatmanın kapısını aralıyordu.

Kâğıt üzerinde halk sağlığı konuşuluyordu; tarlanın kıyısında ise sınıf ilişkileri işliyordu. Dönemin halk şiirleri bu çelişkiyi resmî belgelerden çok daha açık görüyordu. Dılçoğlu’nun dizelerinde çeltik ağaları vali çevresinde dolaşır, sıhhiye rüşvetle tutulur, fakirler ise “bir ateşe” atılır. Dılçoğlu, sivrisineği yalnızca bir hastalık taşıyıcısı olarak değil, sınıfsal adaletsizliğin gündelik yüzü olarak anlatıyordu. Şiirde zengin cibinliğini tahtına kurarken, fakir sinekle, hastalıkla ve yoksullukla baş başa kalıyordu:

“Zengin cibinliğini kurmuş tahtına,

Bu bizim hâlimiz nolur efendim!”

Resmî anlatının içindeki çatlaklar da aslında kısa sürede görünür hale geldi. Cumhuriyet gazetesinin 16 Aralık 1939 tarihli Bursa haberinde vali, çeltik ekimi sonrasında bölgedeki sıtmalı hasta sayısının elliden seksen beşe çıktığını söylüyordu. “Çeltik mıntakalarında bir afet ve yangın halinde sıtma devam ediyor” diyordu; “bu yangını söndürmek için uğraşıyoruz.” Bir yıl önce, 25 Aralık 1938 tarihli başka bir haberde ise Bursa köylerinde çeltik kanununun “tamamen tatbik edilemediği” yazıyordu. Kaçak ekimler yaygındı, su kavgaları mahkemeye taşınıyordu, kanun çoğu yerde kâğıt üzerinde duruyordu.

Bu tablo doksan yıl boyunca büyük ölçüde değişmeden kaldı. Sıtma geri çekildi, bataklıklar büyük ölçüde kurutuldu, tarımsal üretim değişti, iklim değişti, köyler mahalle oldu. Ama kanunun iskeletine, mesafe hükümlerine ve işçi barınmasına ilişkin maddelerine kimse dokunmadı. Ta ki 2026’ya kadar.

ÜRETİM GÜNCELLENİYOR, EMEK 1936’DA KALIYOR

12 Mart 2026’da TBMM’ye sunulan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 19. maddeyi yeniden yazıyor. Teklife göre köy ve mahallelerde elli metrelik mesafe korunuyor; il ve ilçe merkezleri içinse imar sınırından itibaren beş yüz metrelik mesafe belirleniyor. Gerekçe metni kısa ve açık: “Anılan Kanun 1936 yılında ülke çapında yaygın olan sıtma ile savaşmak için çıkarılmıştır.” Yani sıtma bitti; kanun güncelleniyor. Bu gerekçenin işaret ettiği gerçek bir idari sorun da var. 2012’deki büyükşehir yasasıyla köyler mahalleye dönüşünce, eski kanundaki elli metrelik köy mesafesi birçok yerde otomatik olarak beş yüz metreye çıktı. Böylece binlerce çeltik tarlası kâğıt üzerinde kaçak konumuna düştü. Ama mesele tam da burada başlıyor. 2026 tarihli teklif, sanki sıtma kalktıysa sorun da bitmiş gibi davranıyor. Üretimin önündeki idari pürüzü görüyor; tarlanın içindeki emeği, işçi sağlığını, barınma koşullarını, suyun paylaşımını, ekolojik riski ve denetim sorununu aynı açıklıkla görmüyor.

Değişiklikle birlikte sürekli su altında kalan alanlar için öngörülen üç kilometrelik “bataklık mesafesi” de kaldırılıyor. Yani sivrisinek üremesinin fiilen devam edebileceği alanlar için özel koruma hükmü artık mevcut değil. Teklif tarlanın mesafesini güncelliyor; işçinin hayatını ise 1936’da bırakıyor.

BATAKLIKTAN SU KRİZİNE

Oysa bugünü 1936’dan ayıran en önemli kırılmalardan biri de su meselesi. 1930’larda su, bol ve kontrol edilebilir bir kaynak olarak tasavvur ediliyordu. Bataklıkları kurutmak bir zafer, kanalları açmak bir “ilerleme” işaretiydi. Devletin kalkınmacı dili de bu imge üzerine kuruluydu: Doğa düzenlenecek, su denetim altına alınacak, toprak üretime açılacaktı. Bugün ise su, çeltik üretiminin yoğunlaştığı bölgelerde giderek kıtlaşan, gerilim yaratan ve siyasallaşan bir kaynak. İklim değişikliği yağış rejimlerini değiştiriyor, kuraklık riskini büyütüyor. Sulama birlikleri, küçük üreticiler, büyük arazi sahipleri ve tarımsal şirketler arasındaki gerilim de her sezon biraz daha sertleşiyor. Teklif metninde damla sulama teknolojisinin gerçekte ne kadar yaygın olduğu, küçük ölçekli üreticilerin bu teknolojiye erişip erişemediği, denetimin nasıl sağlanacağı gibi sorulara cevap yok. Gerekçe metnindeki tek cümle bile kesin bir tespit değil, ihtiyatlı bir olasılık sunuyor: “Damla sulama sayesinde çeltiğin diğer bitkiler gibi yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir.” Bu ihtimal, mesafe kuralını gevşetmek için yeterli hukuki dayanak sayılıyor. Saha ise bu soruların ağırlığını zaten hissediyor. Çanakkale’de çeltik ekim alanları daralıyor, Bayramiç Barajı kuraklıkla yüzde kırklara geriliyor, Tosya’da Devrez Çayı’nın düşen seviyesi çeltik üretimi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Değişiklik gerekçesi buna rağmen iki şeyle yetiniyor: Mesafeyi güncellemek ve damla sulamayı bir olasılık olarak anmak.

Asıl mesele "kaç metre mesafe bırakılacağı" değildir: Suya kimin erişeceği, üretim maliyetini kimin üstleneceği, ekolojik riskin ve emek yükünün kimin sırtına yıkılacağıdır.

1936’da riskin adı sıtmaydı. Bugün riskin adı su kıtlığı, ekolojik tahribat ve güvencesiz emek. Ama yöntem büyük ölçüde değişmedi: Üretimin önündeki engeller kaldırılıyor, maliyetler görünmez kılınıyor, risk ise en zayıf olanların üzerine bırakılıyor.

Gerekçeler değişti. Dün “ulusal kalkınma” deniyordu; bugün “verimlilik”, “rekabet gücü” ve “üretimin devamlılığı” deniyor. Fakat hesap yöntemi aynı kaldı. Su, toprak, ürün ve mesafe konuşuluyor; işçinin bedeni, emeği, barındığı yer, hastalığı, yorgunluğu ve güvencesizliği ise kanunun diplerinde unutuluyor. Bu yüzden mesele yalnızca eski bir kanunun güncellenmesi değil. Mesele, bir yüzyıl boyunca değişmeden kalan bakışın kendisi. Ali Dılçoğlu’nun bugüne ulaşan dizeleri tam da bu yüzden hâlâ yerini buluyor. Kanun teklifinde “sıtma” var, “mesafe” var, “üretim” var, ama en ağır tarım işlerinden biri olan çeltik tarlalarında çalışan işçiler hâlâ yok.

Çeltik tarlası bize hâlâ aynı soruyu soruyor:

Bu toprakta kimin sağlığı korunuyor?

Kimin emeği görünmez kılınıyor?

Kimin hayatı üretimin maliyeti sayılıyor?