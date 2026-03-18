Cemevleri

Türkiye’nin değişik bölgelerinde yüzlerce yıllık geçmişi, ortak mimari özellikleri ve ortak toplumsal öyküleri olan tarihi Cemevleri bulunuyor. Bu mekânlarla ilgili detaylı bilgiler içeren çalışmalardan birisi, Mahir Polat’ın “Anadolu’da İslami Heterodoksi Toplulukların İbadet Mekânlarının Mimari Özellikleri” başlıklı doktora tezidir. Tez, bu örneklerin her birinin öykülerine odaklanırken, Cemevi’nin, bu coğrafyada kadim inanç mekânlarından biri olduğunu açık biçimde gösteriyor.

Ne var ki bu açık sosyolojik olgu bir türlü yasal bir kabule konu olamamıştır ve halen olamıyor. Yüzyıllık Cumhuriyet’in ve öncesinde Osmanlı’nın görmezden gelen ve yok etmeyi hedefleyen politikaları kısmen değişse de, köklü olarak bir türlü değişmiyor. Üstelik her şehirde bir Cemevi görmek artık olağan olduğu halde. Son olarak 22 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ bu durumun yeni bir örneği ve yansımasıdır. Alevi Düşünce Ocağı’nın yargıya taşıdığı bu yönetmelik, Cemevlerinin birer inanç mekânı olmak yerine, ‘kültür mekânı’ olduklarını varsayıyor. Bu anlamda ‘şehircilik’ ve ‘mekânsal planlarla’ ilgili olduğu için ‘teknik’ gibi dursa da, aslında yine politik bir mesele olarak duruyor ve önceki tasfiyeci politik düşüncenin izlerini taşıyor.

Osmanlı’da olduğu gibi modern Türkiye’nin inşasında da devletin Alevilikle kurduğu ilişki, 1920’de TBMM’nin kuruluşuna denk gelen kısa süre hariç, hep tasfiyeyi esas alan bir politika olmuştu. Bu alanda yapılan yasal düzenlemeler (Tekke Zaviyeler Kanunu) ve diğer kimliksel müdahaleler (mahkemeler, basın haberleri, sürgünler, yer/mekân isimlerini değiştirme kararları vb.) hep bu politikaya işaret etmişti. 1950’li yıllardan itibaren İslami referanslarla iktidara gelen partilerin/hükümetlerin Alevilere ve Aleviliğe yönelik politikaları da temelde farklı değildi. Esasen bu politik ve dinsel kesimlerin zihinsel dünyasında Aleviler zaten hep öteki olarak kodlanmışlardı. 1970’li, 80’li ve 90’lı yıllarda da durum hemen hemen aynıydı. Kimi zaman Alevilere yönelik kapsayıcı bir dil kullanan politikacılar olsa da, Aleviliğe, genellikle bir yargılama ve suçlama biçimi olarak gönderme yapılmıştı.

AKP dönemi ise pek çok biçimde tanıklık ettiğimiz gibi Alevi karşıtlığının açık ya da örtük türlü biçimlerde devam ettiği yıllardı. Gerçi sistem politikalarını temsil edenler bu yıllarda ‘Alevi kardeşleri’ni daha sık hatırlar oldular. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Aleviler, ‘Hükümet Programı’na da girdi. Pek çok Belediye Meclisi, Cemevlerinin ibadet mekânı olduğu yönünde kararlar alıp, mekânsal inşaya dahi katkıda bulundular. AHİM’e giden ve oradan Türk hukuk sistemine adeta ders niteliğinde kararların çıkmasını sağlayan bazı hukuki gelişmeler de bu dönemde oldu. Aleviliğin özgün bir inanç ve Cemevlerinin de bu toplulukların ibadethanesi olduğu uluslararası hukuk kurumları tarafından kabul edildi.

Ama Türkiye’yi yönetenlerin temel politikaları ve arkaplanında yer alan zihin dünyası bir türlü olması gereken şekilde değişmedi. Bir yandan tam olarak neyi ifade ettiği belli olmayan ‘kardeşlik’ söylemi geliştirildi ama öte yandan Aleviliği, İslam’ın içinde mütalaa etme; taleplerini de bu perspektiften yorumlama ve yok sayma tutumu devam etti. Böyle olunca kendine özgü bir inanç olarak Aleviliğin sosyolojik varlığı ile yasal statüsü arasındaki gerilim devrederek bugüne geldi. Cemevlerinin fiilen tanınması ile yasal olarak reddi arasındaki çelişki de hep politik gündemin üst sıralarında kaldı.

Bugün binlerce yeni Cemevine olduğu gibi, değişik bölgelerde/köylerde yüzlerce yıllık geçmişi olan tarihi Cemevlerine de sahip ülke olarak, Türkiye’nin demografik dokusunda Aleviler en büyük damarlardan birini oluşturmaktadırlar. Cemevlerinde kendini üreten/yaşayan özgün bir inanç olarak Alevilerin varlığı kabul edilmedikçe, bu tarihsel gerilim hep yeni bir politik sorun olarak tezahür edecektir. Dolayısıyla Türkiye, Alevilere yönelik olarak izlediği geleneksel politikasıyla ve ağır toplumsal sonuçlarıyla köklü bir biçimde yüzleşmekten daha fazla kaçınamaz.