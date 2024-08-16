Cemil Tugay ve Mahir Polat’tan Basmane incelemesi

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ı makamında ağırladı. Temmuz ayında Mahir Polat’ı İstanbul’da ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarihi semti Basmane’de Polat ve çalışma arkadaşlarıyla incelemelerde bulundu. Kültürel mirası korumak üzere yaptığı çalışmalarla tanınan Mahir Polat ve Başkan Dr. Cemil Tugay, tarihi dokusuyla öne çıkan Basmane’de yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dr. Cemil Tugay ve Mahir Polat, beraberindeki heyetle ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kentin simge mekânlarından Yıldız Sineması’na geldi. Burada yapılan incelemelerin ardından hemen yan tarafta bulunan Tarihi Bıçakçı Han’ı gezdi. Sonrasında ise heyet Aziz Vukolos Kilisesi’ni ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İKİ KÜLTÜREL MİRAS

Yıldız Sineması, İzmir’deki açık hava sinemalarından biri olan Güneş Sineması’nın 1953 yılında İtalyan bir mimar tarafından üstü açılabilen sinema tasarımı ile dönüştürülmesiyle İzmir’de boy göstermeye başladı. 1800 izleyiciyi ağırlayabilen sinemanın adının güzel havalarda açılabilen tavanı sayesinde görülebilen yıldızlardan geldiği söylenir. Yıldız Sineması zamanının rekor kıran filmleriyle, Fransız revüleriyle, konserleriyle, İzmirlilerce çok sevilmiş ve kapısında sıra beklenen bir mekâna dönüşmüştü.

Bıçakçı Han ise Kervanlar Köprüsü’nden İzmir’e gelen yolun kıyısında yer alır. 19. yüzyılın başında Ege Adaları’ndan gelen Rum göçmenlerin yerleştiği, halk tarafından Ayavukla denen Aziz Vukolos Kilisesi’nin etrafında gelişen mahallenin konutları içindedir. Hana zamanla, yanına koridor gibi uzanan bir avlu ve aynı formda bir mekân daha eklenir. Basmane Garı’nın yapımının ardından gara ulaşan malların kent içindeki ulaşımlarını sağlayan kervanlara uzun yıllar hizmet verir. 1950’li yıllara kadar depo, bazı odaları ise ‘aile evi’ olarak da değerlendirilen bir mekân olarak varlığını sürdürür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında kentin yakın geçmişinde iz bırakan Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han’ı satın aldı. Basmane’de bulunan iki yapı şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandırılmak üzere projelendirilecek.