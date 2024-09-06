Cemil Tugay’dan 9 Eylül Kurtuluş Günü çağrısı

BirGün EGE

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü 9 Eylül’ü görkemli bir program ile kutlayacak. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlanacak. Zafer yürüyüşü, fener alayı ve Haluk Levent konseri gibi organizasyonlara İzmirliler de Türk bayrakları ile katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922, Türkiye’nin talihinin döndüğü tarihtir. 102’nci yılında İzmir’in kurtuluş, cumhuriyetin kuruluş bayramı 9 Eylül kutlu olsun! Zafer Yürüyüşü ile başlayacak 9 Eylül kutlamaları gün boyu sürecek. Tüm İzmirlileri bayraklarıyla bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Gelin, 9 Eylül’ü İzmir’e yakışan bir görkemle kutlayalım” dedi.

Kutlamalar saat 09.00’da Basmane Karakolu’ndan Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Etkinlik Haluk Levent’in Kültürpark Çim Alanı’da saat 21.00’de vereceği konserle sonlanacak. Büyükşehir’in bu yıl 12’ncisini düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maraton’u da 8 Eylül’de. İzmir’in kurtuluşuna ithafen koşulan yarışta 42 il ve 19 ülkeden gelen koşucular yer alacak.