Cemiyet 78 yıldır dimdik ayakta

BirGün EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, kuruluşunun 78’inci yılını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği törenle kutladı. İGC’nin gurur gecesinde, Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini buldu. Gecede, gazetecilik mesleğinde 50 yılını dolduran İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerine “Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü” takdim edildi. Törenin ardından sahne alan Evrim Ateşler’in Dünyanın Müzikal Renkleri performansı da büyük ilgi ve beğeni topladı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Ağır sıkıntılara maruz kalsak da kimi zaman ağır bedeller ödesek de vazgeçmiyoruz. 78 yıldır dimdik ayaktaysak; emek verenler, bağımsızlık yolundan dönmeyenler sayesindedir. 78 yıldır ayaktaysak, Cemiyetimize başkanlık yapmış birbirinden değerli isimler, yönetim kurullarında görev alan değerlerimiz ve ‘Cemiyet’ deyince gözleri parlayan üyelerimiz sayesindedir” dedi.

Basın tarihinin en zor günlerinin yaşandığını vurgulayan Gappi, “Tek meslektaşımız dahi cezaevindeyse o ülkede sadece basın değil aslında demokrasi tutukludur" dedi.

İzmir’in demokrasinin, Cumhuriyet’in, Atatürk ilkelerinin kalesi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Altan İnanç, “Ülkemizde karanlığa karşı demokrasi düşmanlığına karşı mücadelenin öncüsü yine gazeteciler olacak. Uğur Mumcu’ların, Çetin Emeç’lerin, yolunda, katledilen gazetecilerin ışığında, ülkemizde aydınlanma mücadelesi, Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin sonsuza kadar yaşatılması mücadelesi hep devam edecek” diye konuştu.