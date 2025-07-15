Cenazeyi kaldırın, katilleri yargılayın

Gözaltında kaybedilenler, canınız istediğinizde çekmeceden çıkarabileceğiniz, tarihin donmuş ve tamamlanmış bir parçası değil. Halen kayıplar, aileleri onları halen arıyor.

Konjonktürün gerektirdiği

zamanlarda ihtiyaç hasıl oldu diye satır arasında bahsedilip geçilen bir dekor da değiller, olamazlar.

Gerçekler ve bu gerçeklik halen yakıcı sonuçlarıyla Galatasaray Meydanının ortasında duruyor.

SUÇU İKRAR YETMEZ

40 yılda bu konuda neler yapıldığı kadar neler yapılmadığı da hatırımızda…

Yasal sürecin ABC’si olan Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi bile imzalamaya tenezzül etmeyen bir ülkede bugünden sonra ne gibi bir yüzleşme yaşanır, bilmiyoruz.

Bildiğimiz şu: Gözaltında kaybedilenlere ilişkin açılan davaların birer birer “zamanaşımı” ve/veya delil yetersizliğinden beraat ile sonlandığına dair haberleri son birkaç yılda bizzat yazdık, arşivledik. Sanıkların salona bile getirilmediği davaların daha ilk gününden gidişat belliydi, yine de kayıp yakınları memleketin bir ucundan diğer ucuna “güvenlik” bahanesiyle taşınan duruşmaları büyük özveriyle takip etti, devlet kapısından bir kez daha hayal kırıklığıyla çevrilene dek…

Şimdi ve belki de son kez adlarından bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda devletin “yanlış uygulamalarını” şöyle sıraladı: “Beyaz Toroslar bunlardan biriydi, faili meçhuller bunlardan biriydi, Diyarbakır Cezaevi bunlardan biriydi. Yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan insanlar, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar…”

Birkaç cümlede anlattığı 90’lı yıllar, sanki sistemli bir politika değil de bir otomobil kazası haberi gibi geldi geçti.

O zaman bakalım sözün sahibi ne diyor? Cumartesi Anneleri/İnsanları hafta sonu 1059’uncusunu gerçekleştirdikleri Galatasaray Meydanı eylemlerinde, Erdoğan’ın beyanlarının önemli olduğunu ama yeterli olmadığını söyledi: “Devletin giderim hakkı bağlamındaki sorumluluğu suçun kabulü ile sınırlı değildir. Devlet, gözaltında kaybetme suçunun faillerini, bu suçlara göz yumanları adalet önüne çıkarmalı ve cezalandırmalıdır.”

Erdoğan’dan taleplerini de açıkça anlattılar:

Galatasaray Meydanı’nı derhal ve hiçbir sınırlama olmadan Cumartesi Anneleri’ne açın.

Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi derhal imzalayın.

Zorla kaybetmeleri ayrı bir suç olarak tanımlayın ve zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan tüm dosyaları yeniden açın.

Bir günde, birkaç imza, birkaç telefon ile çözülebilecek, halihazırda hukukumuzun gerektirdiği temel talepler, yani.

Kaybedilenlerin cenazeleri ortada, kaldırılmayı bekliyor. En yetkili ağızdan hatırlandığına göre, Halep oradaysa arşın burada: Cenazeyi kaldırın, katilleri yargılayın!