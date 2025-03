Cengiz Bozkurt: Yasakçı zihniyet beni oyuncu yaptı

Sarya Toprak

Oyuncu Cengiz Bozkurt’un ilk kitabı Ben Gülüyor muyum? İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bozkurt’un Devrimci Yol hareketinden Cannes Film Festivali’ne kadar birçok konuya değindiği kitap her ne kadar “ben gülüyor muyum?” dese de satır aralarında kahkahâlârınıza eşlik ediyor.

Cengiz Bozkurt ile hem kitabını konuştuk hem de kitaptaki bölümleri irdeledik…

Kitabın önsözünde, yazmaya başlama sürecinizin nasıl geliştiğinden bahsediyorsunuz. Yazmak sizin için nasıl bir deneyim?

Yeni bir deneyim. Açıkçası uzun süre kalem oynatabileceğimi düşünmeden oyunculuk ve tiyatro yönetmenlik kariyerime devam ettim. Neredeyse 40 yıla yaklaştı. Bana Bavul dergisine her ay sıkıştırarak yazı yazdıran öncelikle Ümit Bektaş oldu, sonra da Oğuz Alkan. Erdal Güney de açıktan beni hep cesaretlendirmiştir. Dostların ve birbirine yakın düşünen insanların yazdığı yayın organı olduğu için kendimi hep rahat hissederek yazdım.



ODTÜ’de fizik okurken oyunculuğa yönelmişsiniz. O dönemden biraz bahseder misiniz?

Evet, sanırım 1. sınıfa devam ederken "ODTÜ Tiyatro Topluluğu’na katılmak isteyenler şu gün şu saatte Barakalara gelsin" diye bir ilan gördüm. O ilanın peşinden gidince de hayatım değişti. Sahne tozu hikâyesi benim özelimde de gerçek oldu. Sonrasında her yıl oyun çıkarıp yine her yıl ODTÜ Tiyatro Şenliği’ni organize ettik. Sayısız grup ağırladık. Söylediğim tarihler 80’lerin ikinci yarısı. Oyuncu olmayı kafaya koymuştum ve bunu iyice pekiştirmek için 1990 yılında Londra’ya gittim ve Londra Üniversitesi’ne bağlı Goldsmiths güzel sanatlar fakültesini bitirdim.



1990’larda Londra’da yaşayıp tiyatroya devam ettiğinizden bahsediyorsunuz. Londra’daki tiyatro deneyiminiz, kariyerinizi nasıl etkiledi?

Londra’ya büyük göç 1989-1990 yıllarında yaşandı. Özellikle Maraş Elbistan ve Pazarcık, Kayseri Sarız ve Pınarbaşı bölgelerinden yoğun bir göç dalgası geldi... İnsanlar dil engeli ve yabancı bir ülkeye uyum sorunları nedeniyle dernekler, toplum merkezleri etrafında öbeklenmişti. Bizim de derneğimiz Türk Eğitim Birliği’ydi. Çocukların okula kayıtları, uyum sorunları, yetişkinlerin yardım, konaklama, İngilizce eğitimi vs konularında her türlü hizmeti gönüllü olarak verdiğimiz gibi bizi beraber tutan kültür sanat faaliyetlerine de ağırlık vermiştik. 40 kişilik bir koro kurmuş, müzik ve halk oyunlarının yanı sıra ODTÜ Oyuncuları’nda beraber çalıştığımız Umut Uğur’la TEB Oyuncuları’nı kurup Türkçe oyunlar sergilemeye başlamıştık. 90’ları böyle Türkçe tiyatro yaparak geçirdik. O sırada nehrin öteki yakasında Mehmet Ergen Southwork Playhouse’da İngilizce oyunlar çıkarıyordu. Oradan ayrılınca bizim mahallede iki katlı bir tekstil fabrikası bulmuş, gelin beraber çalışalım dedi. Onun öncülüğünde dört arkadaş daha 2000 yılında Arcola Theatre’ı kurduk ve bugüne kadar aksamadan İngilizce oyunlarla, repertuar tiyatrosu olarak her akşam oyun, her ay oyun değiştirme sistemiyle geldik. 25’inci yılındayız. Bu süreçte benim bilgi ve deney dağarcığım inanılmaz zenginleşti tabi ki.

Kitapta “Yasakçı zihniyet beni oyuncu yaptı” başlıklı bir bölüm var. O dönemi biraz anlatır mısınız?

Ben ODTÜ’ye 1984 yılında girdim, darbe sonrası operasyonların yoğun şekilde devam ettiği yıllardı. Sanırım 1985’te darbe sonrası ilk öğrenci derneğini kurulmuştu, o zaman 17 bin civarı öğrencinin 650 kadarı direkt üye olmuştu. O yıllarda bu fişlenmek ve potansiyel gözaltı durumu demekti. Yine 1985 yılında ben ODTÜ Oyuncuları’na katılmıştım Çavuş Musgrave’in Dansı diye bir oyun çalışırken seçmelerde elenmiş, geri çekilmiştim. Sonrasında Marksizm propagandası yapılıyor diye topluluk meğersem kapatılmış, üyeleri şehre inmiş. Kıdemli yönetmen Yücel Çelikler beni Kızılay’da gördü, Fransız devrimini anlatan Marat-Sade oyununu çalışıyoruz artık şehirde deyince ben de provalara katıldım ve bugüne kadar geldim. Yasakçı zihniyet bilmeden de olsa benim oyunculuk kariyerime başlamama sebep oldu.



Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filminde rol aldınız ve Cannes’e katıldınız. Nasıl bir deneyimdi?

Aslında başrol oynamadığım için gitmek istemedim ama menajerim Yasemin Özbudun iyi deneyim olacağını söyledi ve gittik. Film boyunca kendi sahnelerimin çıkmasını bekledim. Okulun hademesi olarak benim de bir taciz hikâyem vardı, ama kurguda atılmış. Film iyiydi. Dakikalarca ayakta alkışlandı, o atmosferi yaşamak ve her yerin sinema koktuğu, ekiplerin sokaklarda gezdiği o ortamı görmek iyiydi. Salondan çıkarken Bilge hoca elini omzuma attı "Ne yapalım Cengiz, hikâye böyle istedi" dedi. Ben de "canın sağolsun" dedim, gülüştük. Benim için zenginleştirici bir deneyimdi.



“Devrimci Yol” hareketiyle olan bağınız kitabın birçok bölümüne yansıyor. Devrimci Yol hareketinin bir parçası olmak hayatınıza nasıl etki etti?

Devrimci Yol bu ülkenin yüz akı bir devrimci harekettir. 1978 yılında, Sakarya Karasu’da yaşayan, 14 yaşında lise öğrencisi bir memur çocuğu olarak girdiğim bu yapıdan ne yurtiçinde ne de yurtdışında koptum. Londra’daki Türk Eğitim Birliği de orada Devrimci Yolcu’ların yeri olarak bilinir. Tartışma süreci, GBK, ÖDP ve SOL Parti oluşumlarında da hep vardım. BirGün’ün kuruluşunda da bulundum. Hiç kopmadım, kopmayı da aklımın ucundan geçirmedim. Benim hem dünyaya bakışımda hem de yurdumuza dair siyasi, sosyolojik, ekonomik, kültürel tüm değerlendirilmelerde hâlâ baş rehberim yoldaşlarım ve hareketimdir, siyasi ailemdir. O sayede belki de yaşama tutunma ve mücadele azmim beni hem ayakta dik tuttu hem de ayaklarımın yere sağlam basmasını sağladı. Çok şey borçlu hissediyorum.



6 Şubat depremleri sonrası “Dayanışma Gönüllüleri” içinde aktif rol aldınız ve derneğin başkanısınız. Deprem sonrası dayanışma faaliyetlerinizi özetler misiniz?

Depremin ikinci yıl anmasında yine bölgedeydik. Elimizi bölgeden hiç çekmedik, hâlâ sorunların yarısı bile çözülmüş durumda değil maalesef. Hem İskenderun hem de Defne merkezli bir çok alanda faaliyet yürüttük, hâlâ da yürütüyoruz. İskenderun’daki yaşam alanımızı kapatma kararı alsak da özellikle eğitim faaliyetleri ile bölgede kalmaya devam edeceğiz. 6 Şubat ve sonrasında yaşananlar bizim üzerimizde derin izler bıraktığı gibi biz de bölgede izler bıraktık. Artık kopamayız.

Kitabınızda “Vicdan, cesaret ve kurban” kavramları üzerinde duruyorsunuz. Günümüz Türkiye’sinde bu kavramlar ne ifade ediyor?

Devrimci Yol hareketinin bize öğrettiği bir şey vardı. O da "insanların ibadet ve inanç tercihlerine saygı duymalı ve hatta onun güvencesi bile biz olmalıydık" fikri. Tüm ülkede kapsayıcı ve birleştirici siyaset yapma anlayışıyla şekillendi. Her milletten, her mezhepten insanın kendini içinde rahatlıkla bulabildiği, Türkiye’nin çimentosu sayılabilecek hareketin önemli sayıdaki unsuru Türk ve Sünni ailelerin devrimci mücadeleye girmiş çocuklarıydı. Sünni bölgelerde, Karadeniz’de, Trakya’da, İç Anadolu’da, Akdeniz ve Ege’de kök salabilmiş, mücadeleyi var edebilmiş olduğumuz için Türkiye’nin en kitlesel ve yaygın devrimci mücadelesini verebildik. Tersi bizi Alevi köylerine ve bölgelerine hapsederdi, diğer sol yapıların düştüğü durum bu. Ailelerimizin çoğu oruç tutar, namaz kılardı, yabancısı olmadığımız bir kültür bizim. Kurban bayramları desek bu toplumun dini ritüelleri. Onun üzerinde biraz kalem oynatmaya çalıştım. Yakın zamanda belki de 22 yıllık iktidarın ve icraatlarının da etkisi ile Sedat Göçmen Ağebeyimizin cenazesinin camiden kaldırılmasına tepki duyup, bu konuda yazanlar bile olmuş, garipsedim. Ayıpladım. Nerden kaldıracaktık, yol ortasından mı? Söylediklerimi tartışmalı bulanlar yine Sedat Ağabeyimizin Fırtınalı Denizin Yolcuları kitabında, sanırım Artvin Ardanuç’un bir köyüne giden devrimcilerin “Biz devrimcileriz, ne eksiğiniz var, bizden ne istersiniz?”’ diye sorduklarında, “Camimiz yok” cevabı alınca o köye cami yaptıklarını, hatta ilişkileri sağlam tutmak için cuma namazlarına da katıldığını unutmasın. Sedat Ağabey darbe sonrasında en çok devrimcilere sahip çıkıp kollayan köyün de o köy olduğunu not etmişti kitabında. Bazı kültürel değerlere bu kadar uzak düşmek bizi bu toprakların insanlarından uzak düşürür ve küçük alanlara hapseder. Yine aynı konuya kitabımda Fikri Sönmez için yazdığım ‘Selası Yarım Bırakılanlarız’ bölümünde değindim. Ben Devrimci Yol gibi Fatsa’da imamları bile örgütleyebilmiş bi hareketin kültürüne bu tartışmaları yakıştıramıyorum açıkçası.

Küba’ya iki kez gitmişsiniz ve Küba devrimini yakından gözlemlemişsiniz. Biraz bahseder misiniz?

Küba’ya 1996-97, 2018 ve en son yılbaşında olmak üzere dört kez gittim aslında ve her seferinde farklı bir sürece şahitlik ettim. Hiç romantizme kapılmadan insanların gidip, görüp deneyimlemesi gereken bi ülke olarak görüyorum. Devrimin 66 yılında kazanımları olduğu kadar açmazları ve yetersizlikleri de göz önüne alınmalı ve daha rasyonel bir yaklaşımla Küba’ya bakmak gerektiğini düşünüyorum.

“Sosyal medyada duyarlılık” üzerine yazılarınızda ironik bir bakış açınız var. Günümüzde duyarlılık gösterileri sizce gerçekten samimi mi?

Son zamanlarda hem bizim sektörde hem de başka sektörlerde her kesimden insanda kendini sosyal medya üzerinden görünür kılma çabası ve endişesi olduğunu fark ettim. Bunun tehlikelerine dikkat çekmeye çalıştım. Kolpa hassasiyetleri sosyal medya üzerinden pompalayarak kendilerine başka bir persona yaratmaya çalışan insanların aczini konuşmak istedim. Klavye aktivistlerinden, narsist kişilik bozukluğundan muzdarip bir sürü sahte şahsiyetin kendilerine saygın birer portre çizip, bunu da sosyal medya hesapları üzerinden kabul ettirebildiklerinin altını çizmeye çalıştım.