Cennetimiz… Cehennemimiz

“Cennetimiz… Cehennemimiz” diyordu Korobaşı, geçen hafta İzmir’de Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda izlediğim 'Kerbelâ' oyununda. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun bu başarılı yapımı, Müslümanlar arasındaki mezhep kavgası ve iktidar savaşını konu alıyor. Ayrımcılık bugün de gündemimizin önemli bir sorunu değil mi? Gazze’de yaşanan bunca zulüm yetmezmiş gibi şimdi de işgale hazırlanıyor İsrail. Din ve ırk ayrımlarının yol açtığı kavgalar ve zulümler karşısında sessiz kalmıyor dünya kamuoyu. Tepkilerini farklı biçimlerde ifade edenler içinde sanatçılar ön saflarda; yapıtlarıyla ve eylemleriyle bu korkunç gidişe tepki gösteriyorlar.

İki Filistinli yönetmen Basel Adra, Hamdan Ballal ile iki İsrailli yönetmen Yuval Abraham ve Rachel Szor’un birlikte yaptıkları, 2025’in En İyi Belgesel Oscar’ını kazanan 'No Other Land'in (Başka Toprak Yok) yönetmenlerinden Ballal’ın saldırıya uğraması ve hapse atılmasının ardından, filme destek veren Filistinli öğretmen ve aktivist Odeh Hadalin’in öldürülmesi dünyada yankılanırken, Londra merkezli bir film yapım-dağıtım şirketi ve gösterim platformu olan MUBI’ye bir İsrail silah şirketinin ortak olması üzerine sanat dünyasından ciddi tepkiler yükseldi; imza kampanyaları yaygınlaştı. Cennet dünyamızı cehenneme çevirenlere karşı durmak hepimize düşen bir sorumluluk değil mi?

BOYUN EĞMEYENLER

'Kerbelâ'ya geri dönelim. Ali Berktay’ın başarılı metni, Ortadoğu topraklarında yaşanmış bu trajediyi tarihsel gerçeklere bağlı kalarak anlatırken, günümüz dünyasındaki çatışmalara, hak mücadelelerine ışık tutuyor. Ayşe Emel Mesci’nin mizansen ve koreografi ustalığına bir kez daha tanık oluyoruz bu oyunda. Geçen yıl kaybettiğimiz değerli besteci Tahsin İncirci’nin orkestra tarafından yorumlanan müziğinin, tasarımcıların ve oyuncuların başarısını vurgulamak isterim.

M.S. 7. yüzyıldan M.Ö. 5. yüzyıla uzanalım… Kocası tarafından aldatılan Medea’nın intikamını konu alan Euripides oyunu ataerkil düzene başkaldıran bir kadının hikayesi olarak yorumlanıyor günümüzde. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Adonis Filipi’nin sahnelediği 'Medea'da baş rolü üstlenen Melike Aslı Kılan 2023 Bedia Muvahhit Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Hülya Karakaş’ın yönettiği Allison Gregory’nin 'Ben Medea Değilim'ini izleme fırsatım olmadı ne yazık ki, ama bu yıl Ankara-İstanbul Devlet Tiyatrolarının ortak yapımı 'Medea Material'i izleme şansım oldu.

Ayşe Emel Mesci yönettiği, postmodern avangard tiyatronun usta yazarlarından Heiner Müller’in oyununu Hilal Ceylan dilimize kazandırmış. Dekor tasarımını Murat Gülmez’in, kostüm tasarımını Funda Çebi’nin yaptığı oyun günümüzün teknolojik gelişmelerinden yararlanılarak gösterişli bir sahne yapıtına dönüştürülmüş. Ayşe Emel Mesci’nin koreografik mizansenleri de etkileyici. Ama, bana göre biçim özün önüne geçiyor bu oyunda. Müller’in ‘Medea Material’, ‘Medea Play’ ve ‘Argonotlu Manzara’ adlı metinlerinden oluşan bu kurguyu tam olarak anlayabilmek için metni okumak gerekiyor. Herhalde oyuna pek çok dalda adaylık veren Afife Jürisi metni okumuş olmalı...

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sergilenen Willy Russell’ın 'Kan Kardeşler'i, David Mamet’in 'Glengarry Glen Ross', İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Barış Erdenk’in yönettiği Aristophanes’in 'Lysistrata'sı, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp, Gürol Tombul’un yönettiği 'Hayal-i Temsil' ve Costas Ferris’in yazıp, Murat Çidamlı’nın yönettiği 'Rembetiko Efsanesi' Devlet Tiyatroları repertuvarının öne çıkan yapıtlarıydı.

ŞEHİR TİYATROLARI

Kamu tiyatrolarımızın en kıdemlisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da, tıpkı Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları gibi seyirci sıkıntısı çekmeyen bir kurum. Ragıp Yavuz’un yönettiği, Karadağlı yazar Miodrag Bulatovic’in Beckett naziresi 'Godot Geldi', Orhan Alkaya’nın yönettiği Ibsen oyunu 'Bir Halk Düşmanı', Serdar Biliş’in yönettiği Euripides’in 'İfigenya'sı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği Lucy Kirkwood’un 'Sivrisinekler'i yılın en başarılı yapımları arasındaydı. Yiğit Sertdemir, önceki dönem sergilenen 'Cadı Kazanı'nın ardından bu yıl yönettiği iki oyunla, Yaşar Kemal uyarlaması 'Ağrı Dağı Efsanesi' ve Moliere’in 'Tartuffe'ü ile yeni başarılara imza atarken, genç yönetmen Yelda Baskın üç oyunla mevsime damgasını vurdu: Bilgesu Erenus’un 'Yaftalı Tabut'u, Suat Derviş’in romanından Gülriz Sururi’nin uyarladığı 'Fosforlu Cevriye' ve Haldun Taner’in en güzel oyunlarından 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ın müzikal uyarlaması.

Diğer Şehir Tiyatroları’na gelince… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmet Birkiye’nin yönettiği Tolstoy uyarlaması 'Savaş ve Barış' ile seyircinin ve eleştirmenlerin övgüsünü kazandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mahmut Muratyazıcıoğlu’nun 'Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin', Melih Cevdet Anday’ın 'İçerdekiler', Yasmin Reza’nın 'Vahşet Tanrısı', Brecht’in 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Dario Fo’nun 'Ödenmeyecek, Ödemiyoruz'u gibi başarılı bir takım çalışmasının ürünü olan oyunlar sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise Yücel Erten’in görevden alınmasının ardından, Harun Özer’in yönettiği Ferhan Şensoy uyarlaması 'Çok Tuhaf Soruşturma' ve Aziz Nesin’in 'Demokrasi Gemisi' gibi iki zayıf oyunla mevsimi kapattı. Siyasetin sanata müdahalesinin bir başka sonucu da Nilüfer Kent Tiyatrosu’nda yaşandı. Murat Daltaban’ın görevden alınmasından sonra ciddi bir varlık gösteremeyen tiyatro, Brecht’in 'Şvayk II. Dünya Savaşında'sını vodvil düzeyinde sergiledi. Daltaban ise, DOT’da sahnelediği Jane Austen uyarlaması 'Gurur ve Önyargı (gibi bir şey)' ile yeteneğini bir kez daha kanıtlama olanağını buldu. Haftaya özel tiyatrolarla devam ederiz…