Cesaretin mucizesi

Doç. Dr. Buğra GÖKCE - Tutuklu İPA Başkanı

Marmara CezaeviCezaevinde geçirdiğim yedi ayı aşkın süre, yalnızca zamanı değil, insanın kendi iç âleminde katettiği mesafeyi de ölçmeyi öğretti bana. Bu dönem, bir tür düşünme kampına dönüştü; kimi zaman sessizlikle, kimi zaman da hayata dair ağır sorularla dolu bir inziva gibi. Fakat erken fark ettiğim bir hakikat vardı: “Ben bir suç işlemedim ki, cezası olsun, burası da cezaevi olamaz bu durumda” diye dayanışma duygularını hepimiz için ifade eden, çok güzel bir mesajla beni onurlandıran Orkun Özeller Albayımdan alıntıyla…

Komutan haklı... Bizler suçlu değiliz, burası da cezaevi değil, mücadele evi, geleceğe hazırlanma kampı… Ne derseniz artık… Aslında hiçbir mücadele cezasız değildir; ama o ceza, insanın suçundan değil, direnme hakkından doğar. Bu direnişin adı belki de cesaret.

Son zamanlarda bu kavramın etrafında sık sık dönüyorum. Kimi zaman meydanlarda, kimi zaman kapalı kapıların ardında, kimi zaman da bir kelimenin içinde. Çünkü cesaret, yalnızca savaşmak değil; var olmayı sürdürmektir. Her tür tehdide, açık açık gelen operasyonlara rağmen cesaretle ateşe yürüyen Ekrem Başkanımızın cesareti mesela. İçeride yedi ayı aşkın süredir yatan birçok aslan parçasının duruşu ya da. Belki çok sayıda gencimizin Saraçhane olayları, yüz gün eylemleri bahane edilerek gözaltına alınma, tutuklanıp günlerce cezaevinde yatmayı göze alarak, ülkelerine, özgürlüklerine, inandıklarına, Cumhuriyete sahip çıkma heyecan ve cesaretleri en başa yazılmalı. Dahası asla teslim olmadan, çizilen sınırlar içinde siyaset yapmayacağız diye her tür saldırıya rağmen duruş ve mücadelesinden vazgeçmeyen CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel. Bir de bunların zerresini gösteremeyenler, söz söylemekten imtina eden siyasiler, kalıplara oturmaya meraklı güç sevdalıları, içeride duramayıp iftira atmayı onuruna yedirenler, içeri dahi girememe korkusu ağır basıp emanete hıyanet edenler. Konfor alanını korumayı cesarete tercih edenler…Onların varlığı, sadece kelimelerin değil, vicdanların da ne kadar esir alınabileceğini gösteriyor. Dahası da söylenir de; tabansız, yüreksiz ya da teslim alınmışlar için fazla kelime israfı da beni yorar.

Cesaretin garip bir tarafı var: Ne kadar yalnız kalırsan, o kadar artıyor. Diğer yandan cesaretle, inançla bir yola koyulduğunuzda olacakları öngöremeseniz bile yol çekilir, ceza dayanılır hale gelebiliyor.

Girdiğimin ikinci ayında en fazla iki ay daha yatıp çıkacağımı sanıyordum; oysa sabrım, inancım, yaşama sevincim ve direncim bu sürenin ötesine taşındı. Şimdi yedinci ayın sonunda, belki dokuzuncu, belki onuncu ayı görmeden çıkamayacağımı belki de daha uzun süre burada kalacağımı biliyorum. Belirsizliğin içime yüklediği kara bulutlar olsa da içimde, tüm bunları göğüsleyecek bir sağlamlık ve sarsılmaz bir mücadele ve yaşama cesareti var.

Paul Coelho, Musa’nın Kızıldeniz’i yaran o hamlesini anlatırken “Yolu görünür kılan, yoldayken gösterilen cesarettir” der. Bu cümle uzun zamandır aklımda yankılanıyor.

Çünkü gerçekten de insan yola çıktığında değil; cesaret ettiğinde yol görünür olur.

Benim yolum da böyle görünür oldu: Bazen bir umut kıvılcımında, bazen bir mektupta, bazen de bir dostun sessiz dayanışmasında. Bu yolda gösterdiğim cesaret beni hem gururlandırıyor hem de mucizeler yaratan bir güç veriyor yüreğime.

Yine Coelho’nun sözleriyle: “Yüreğimizi huzurla dolduran şey mucize” ise, yüreğime huzur veren bu cesaret ve direniş de benim mucizem... Korkunun içinden geçen, umuda doğru yürüyen bir cesaret.

Bu geleceğe hazırlanma kampına çevirdiğim Mücadele Evi’nde hayata, geleceğe, mucizelere artık yüreğimdeki cesaret ve umutla bakıyorum.

Çünkü hayat varsa umut da var.

Ve unutmayalım: Gerçek yaşayanlar biziz, zulmedenler değil!..