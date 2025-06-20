Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başlıyor

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile bu yıl 11’incisi düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 23-29 Haziran arasında satrançseverleri bir araya getiriyor. Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu Çeşme’de buluşturacak. Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleşecek turnuvada, 35 farklı ülkeden toplam binin üzerinde sporcu yarışacak.

Uluslararası düzeyde tanınan satranç ustalarının mücadele edeceği turnuvada ayrıca, dünyanın en genç büyük ustası unvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş da Yıldırım Turnuvası’nda yer alacak. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için son başvuru tarihi ise 21 Haziran 2025. Başvuru ve detaylı bilgi için sporcular, turnuvanın resmi web sitesini ziyaret edilebilirler.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, satrançseverler için unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Satranç tutkunlarını, bu heyecan verici turnuvada yer almaya ve Çeşme’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşamaya davet ediyoruz” dedi.