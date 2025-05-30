Çeşme’de 60 yaş üstü yurttaşlar için kurs

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çeşme Kent Enstitüsü işbirliği ile Çeşme’de yaşayan 60 yaş üstü yurttaşlara yönelik el sanatları, dikiş-nakış ve resim kursları düzenliyor.

Çeşme Kent Enstitüsü’nün Çakabey Kültür Merkezi ve Dalyan Kurs Merkezi şubelerinde gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Vatandaşlar detaylı bilgi için, 0232 729 8 729 / 0232 750 0 750 (dahili 609) telefon numaralarıyla irtibat kurabiliyorlar. Çeşme’de yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeye devam ettiklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, şunları söyledi: “Hayat boyu öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok. Hep birlikte daha aktif, daha renkli, daha canlı bir Çeşme için çalışmaya devam ediyoruz.”