Çeşme’de AKUT’la işbirliği protokolü imzalandı

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir kent vizyonuyla önemli bir iş birliğine imza attı. Afet ve olağanüstü durumlarda karşılıklı acil müdahale, eğitim, operasyon, lojistik ve toplum bilinçlendirme konularında iş birliği yapmak üzere, Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Belediye ile AKUT afet ve olağanüstü durumlara yönelik eğitim, planlama ve kapasite geliştirme alanlarında birlikte hareket edecek. Böylece, afetlere karşı koordineli ve güçlü bir müdahale sistemi hayata geçirilmiş olacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve bilinçli bir Çeşme için önemli bir adım attıklarını belirterek, “AKUT Arama Kurtarma Derneği ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Aynı zamanda, Afet İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Çeşme Arama Kurtarma (ÇAK) ekibi ile afet anlarında daha etkin ve koordineli bir yapıyı hayata geçiriyoruz” dedi.