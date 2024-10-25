Çeşme’de denizlerin korunması için çalıştay

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliği ile düzenlenen “Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı”nda, denizlerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Deniz patlıcanlarının avlanması denizlerimize geri dönülemeyecek zararlar veriyor. Bilim insanlarımızın açıklamaları doğrultusunda, deniz ekosisteminin en önemli koruyucularından olan deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük önem taşıyor” dedi.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de Ege Denizi’nde bilimsel çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çalıştayın bir ilk olduğunu ve devamının geleceğine vurgu yaptı. Öztürk, “Ildır’daki denizel biyoçeşitlilik çalışmalarından elde edilen dersler, Çeşme’de deniz patlıcanı ve balıkçılığın sürdürülebilmesi için bilimsel ölçüm yapmanın gerekliliğini ortaya koyuyor” dedi.

20 akademisyenin katıldığı çalıştay dört ana oturumda gerçekleştirildi. Çeşme Yarımadası Değişen Deniz Ekosistemi ve Biyoçeşitlilik, Çeşme Yarımadasında Mavi Büyüme ve Mavi Ekonomiye İlişkin Güncel Durum, Çeşme Yarımadası Deniz Ekosisteminde Kirlilik ve Kaynakları ve Çeşme Yarımadası Çevre Koruma ve Farkındalık Faaliyeti konularının görüşüldüğü çalıştay, tartışmalar ve çözüm önerilerinin sunulduğu oturum ile sona erdi.