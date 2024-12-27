Çeşme’de koylar için mücadele

BirGün EGE

Çeşme’de hızla yayılan betonlaşma tehdidine karşı, Çeşme-Yarımada Çevre Derneği (ÇEŞCEP) ve Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği (GÜDODER), Aya Yorgi ve Dalyan Koyları’nda yapılmak istenen imar planı değişikliklerine karşı hukuki mücadele başlattı.

İki dernek, 400 dönümlük doğal ve arkeolojik sit alanının imara açılmasına karşı İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Açıklamada ise Çeşme’nin geleceği için çevre savunucularıyla birlikte verilen bu mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.