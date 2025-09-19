Çeşme’de okula başlayan öğrencilere hediye

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde ilkokula ilk kez başlayan tüm öğrenciler için hoş geldin paketi hazırladı. Hazırlanan kırtasiye kutuları, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel malzemelerle donatılarak okullara teslim edildi. Her öğrenci için özenle hazırlanan kutularda defter, boya kalemleri, kuru boya, keçeli kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, çizim şablonu, pastel boya ve boyama kitapları gibi eğitim materyalleri yer aldı. Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz ve heyecanla başlıyor.

Bu kapsamda, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, babasının da ilkokul öğrenimini gördüğü Namık Kemal İlkokulu’nda öğrencileri ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak miniklerle sohbet eden Başkan Denizli, öğrencilere kırtasiye kutularını bizzat hediye etti.

Çocukların gözlerindeki heyecanı paylaştığını belirten Başkan Denizli, “Bugün burada, ailemin de eğitim yolculuğunun başladığı bu okulda sizlerle buluşmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

Başkan Denizli’nin, öğrencilerin öğrenme isteğinin geleceğimizin en büyük umudu olduğunu belirttiği bir mektup da kırtasiye kutusunda yer aldı.