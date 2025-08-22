Çeşme’de orkinos ölümleri: Denizlerimiz ortak mirastır

Mahir KANAAT

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Ildır, Gerence ve Ilıca koylarında son günlerde yaşanan orkinos ölümleri, deniz ekosistemine yönelik ciddi tehditleri gözler önüne serdi. Yaklaşık 300 orkinos balığının ölü veya yaralı şekilde kıyılara vurması, deniz sağlığının tehdit altında olduğuna işaret ediyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, balıklardan örnekler almış olsa da bu güne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Çeşme Çevre Derneği, yetkililere çağrıda bulunarak, bu konuda acilen bilimsel ve resmi bir açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.

Çeşme Ilıca Koyu’nda faaliyet gösteren orkinos çiftlikleri ile ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş durumda. Bu iddialar arasında, orkinosların çiftliklerde kullanılan yemlere ulaşmaya çalışırken ağlarda yaralandığı, hastalık taşıyan balıkların diğerlerine zarar vermemesi için açık denize salındığı ve çiftliklerde antibiyotik kullanımının yaygın olduğu belirtildi.

Öte yandan orkinos ölümlerinin nedeni tek bir faktöre dayanmıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının artışı, oksijen düşüklüğü, enfeksiyonlar ve çiftlik kaynaklı çeşitli risklerin birleşerek bu duruma yol açmış olabileceği de ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Çeşme Çevre Derneği, bu konuda resmi bir açıklama yapılmasını talep etti. Dernek açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Tarım Müdürlüğü derhal bilimsel ve resmi bir açıklama yapmalı. Çiftliklerin ve bölgedeki ekosistemin bağımsız uzmanlarca incelenmesi gerektiği vurgulanmalı. Halk sağlığını ve denizlerin geleceğini tehdit eden bu tür olayların önlenmesi adına kararlı adımlar atılmalı. Denizler hepimizin ortak mirasıdır. Bu konuda halkın kaygıları yok sayılmamalıdır" denildi.