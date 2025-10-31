Çeşme’de pedallar barış ve spor için döndü

BirGün EGE

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen VeloTürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışı, hafta sonu Çeşme’nin eşsiz doğası ve tarihi atmosferi eşliğinde gerçekleştirildi. Üç farklı parkurda düzenlenen yarışlarda 17 ülkeden 715 sporcu, barış, dayanışma ve spor ruhu için pedal çevirdi. Katılımcılar; 91 km’lik Salcano Parkuru, 67 km’lik Toyota Hybrid Parkuru ve 41 km’lik Çeşme Parkuru olmak üzere üç farklı etapta yarıştı. Çeşme’nin rüzgârı, doğası ve tarihi güzellikleriyle birleşen etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Yarışın start bayrağını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli indirdi. Başkan Denizli, yarış öncesinde yaptığı kısa açıklamada, “Çeşme olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi, kentimizi uluslararası etkinliklerle buluşturmayı bir belediye politikası hâline getirdik. Gran Fondo, artık Çeşme ailesinin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ev sahibi olan Çeşme Belediyesi, yarış boyunca tüm teknik ve lojistik desteği sağlayarak sporculara güvenli bir ortam sundu. Belediye ekipleri, parkur güzergâhlarında temizlik ve sağlık hizmetleriyle etkinliğin sorunsuz tamamlanmasını sağladı. Büyük coşku ve dostluk atmosferinde geçen yarışların ardından Çeşme, bir kez daha sporun ve barışın merkezi oldu. Çeşme Belediyesi, önümüzdeki yıllarda da sporun farklı branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.