Çeşme’de zorunlu su kesintisi uygulaması bitti

BirGün EGE

İzmir Çeşme’de yaz sezonunda yaşanan su sıkıntısı sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ilçede 25 Temmuz’da zorunlu su kesintisi uygulaması başlattı. Karareis Barajı ve Salman Göleti yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte ise 24 Ağustos itibariyle Çeşme’de zorunlu uygulanan su kesintisi sona erdi.

Özellikle yaz aylarında artan nüfus ve hızlı yapılaşma nedeniyle Çeşme’de mevcut kaynakların yetersiz kaldığının altını çizen İZSU İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Tarık Ada, “Bu nedenle Devlet Su İşleri (DSİ) kontrolünde yürütülen Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi önem kazandı. Biz de Çeşme’ye su ulaştırmak için 7 kilometre iletim hattı döşedik. Saniyede 270 litre arıtma kapasiteli Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi devreye alındı. Bu sayede 24 Ağustos itibariyle zorunlu su kesintisine son verildi” diye konuştu.