Çeşmeliler yakında doğalgaza kavuşacak

BirGün EGE

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme’de yürütülen projeleri, tamamlanan çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefleri anlattı. Başkan Denizli, sözlerine Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına tepki göstererek başladı.

2024 yılının nisan ayından bu yana ilçede yürütülen projeleri aktaran Başkan Denizli, “Göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle İzmirGaz ile yaptığımız yoğun görüşmelerin sonucu olarak 5 kilometrelik bir doğalgaz hattının döşeme çalışmalarına başlandı. İlk etap çalışmalarımız geçen ay bitti. Bu ay ikinci etap çalışmalarımız başladı. Şubat ayında Çeşme doğalgazla buluşuyor” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile ortak altyapı çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Baaşkan Denizli, “152 bin ton asfalt yama çalışması yaptık, kilit parke taşı döşedik. Kentimizde en çok şikâyet yollardan geliyor, özenli davranmaya dikkat ediyoruz. Yağmur suyu kanalı çalışmalarımız devam ediyor. Kanalizasyon çalışmalarımızla devam edeceğiz, İZSU’nun 4 etapta yürüyecek bir projemiz var. En büyük şikâyet konuları başında yer alan kanalizasyon sorununu da çözmüş olacağız” dedi.

KREŞ AÇMAYA DEVAM

Ayrıca ilki açılan Yuvamız Çeşme Reisdere projesinden de söz eden Başkan Denizli, “Sosyal belediyecilik kapsamında bizlerin vazgeçilmezi olan kreşleri açabildiğimiz kadar mahallede açacağız ve Yuvamız Çeşme projesi tüm yurttaşlarımızla buluşmaya devam edecek. Okullarımızın iç-dış cephe boyaları, parklarının düzenlenmesi, bahçelerinin eksiklerinin giderilmesi, bazı okullarımızın tuvaletlerinin yenilenmesi, tiyatro salonlarının izolasyonu gibi birçok çalışma gerçekleştirdik” diye belirtti.

Başkan Denizli, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere 4 yeni müdürlük ile 17 olan müdürlük sayısının 21’e yükseltildiğini aktardı.

Başkan Denizli, gerçekleştirilen projeleri şu ifadelerle aktardı: “0-5 yaş arası anne çocuk eğitim setleri dağıtılmaya başlandı. Çeşmemizde ilk kez okula başlayan çocuklarımızın tamamına bu yıl hem kırtasiye setleri hem de okul çantalarının dağıtımını hayata geçirdik. Ev temizliği, yine kendi dönemimizde hayata geçmiş olmasından büyük keyif duyduğumuz hizmet. Aynı zamanda Çeşme Belediyespor bünyesinde engelli olan çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini desteklemek kapsamında Engelsiz Spor Okulumuzun kurulumunu gerçekleştirdik. İlçemizden farklı kentlere, üniversiteye gitmeye hak kazanmış öğrenciler için kurs desteği sağladık. Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğümüz ile toplamda 14 bin 51 can dostumuza müdahale yapıldı. Afet Koordinasyon Merkezi hazırlık süreci başladı. Deniz çevresi ve afetler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca 12-13 Şubat’ta Çeşme Tarım Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz.”

Başkan Denizli konuşmasını sonlandırmadan önce Alaçatı Ot Festivali’nin 17-20 Nisan arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 14’üncüsü gerçekleşecek festivalin bu yılki teması, "Toprak, Zaman ve Tat" olacak.