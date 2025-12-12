Çeşme’nin şifa mirası yeniden hayat buluyor

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi, Şifne bölgesindeki eski çamur banyosu alanını yeniden işlevlendirerek “Çeşme Kent Enstitüsü - Şifne Fikir Banyosu” adıyla kente kazandırıyor. 36 öğrencinin ağırlanabileceği alanda 30 çadırın yerleşebileceği bir çadır alanıyla 1000 metrekarelik bir açık alan yer alacak. Bu alanda sinema ve seminer alanları, mini voleybol sahası, açık oturma alanları, planeteryum ve psikolojik etkinlik alanı var.

Kapalı alanlarda 12’şer kişilik 3 sınıf, 40 metrekare kapalı amfi, kütüphane ve ortak kullanım çalışma alanları, psikolojik danışmanlık ve revir odası, yemekhane olacak. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Dünyanın dört yanından şifa için gelinen bu bölgeyi, herkese açık, üretken, öğrenen ve paylaşan kamusal merkeze dönüştürüyoruz. Amaç hem bu mirası korumak hem de Çeşme’ye yeni bir sosyal ve kültürel odak kazandırmak” dedi.