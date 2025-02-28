Çeştur Kafe Alaçatı açıldı

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi, Alaçatı’ya yenilenerek açılan Çeştur Kafe Alaçatı’yı kazandırdı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Çeştur Kafe Alaçatı, "Bu hizmeti vermiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Çeşme Belediyesi olarak, Çeşmeli vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni alanları ilçeye kazandırırken, belediyeye ait atıl durumda olan alanların kamuya kazandırılmasını önceliklendirdiklerinin altını önemle çizen Başkan Denizli, şunları kaydetti:

“Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altında, Çeşme Kent Konseyi’miz öncülüğünde özellikle başta okuma yazma bilmeyen 15 kadınımızın eğitimine destek sağlıyoruz. Geçmiş dönemlerde Dalyan’da Çeştur Kafe olarak kullanılan bir yapımız vardı. Önümüzdeki ay orada yine restorasyon ve renovasyon çalışmalarını tamamladığımız Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan şubemizi açacağız.”