Çetçipitizm bağlantılı dağınık bir yazı

“Seninle kızım

yapacak çok işimiz var; salaş bir çay ocağında çay içeceğiz, çayın sıcaklığında şiirler çözeceğiz, diyordu” babası. Ve devam ediyordu, Anadolu’da bir temmuz ayının bir öğle vaktinin sarı sıcağında, kızıllaşmış bir tarlada, yapraklarıyla güneşe meydan okuyan bir alıç ağacının gölgesinde, azık torbasını çözüp, bir tas içine konulmuş bulgur pilavını, ters çevirip, ekmeğin üzerine dökülmesiyle, tasın kalıbını almış pilavın tadını, özledin mi Memet?

Memet’in hiç Instagram hesabı olmamıştı, zaten onun zamanında öyle bir şey de yoktu. Babanın Instagram hesabı olan kızı ise, tarlada pilavın tadını bilmediği için özlemesi söz konusu değildi. Baba, bu ve benzeri verilerden oluşan bulanık bir denklemin devrimci duygusallıkla anlaşılabileceğini. Chatgpt ile şiir çözülmezdi! Bir gün baba karmakarışık bir rüya gördü. Hayır, hayır, rüyada öyle aksakallı biri yoktu; tersine, yüksek topuklu ayakkabı giymiş, seksi göğüsleriyle dikkat çeken güzel bir kadın vardı.

BABA RÜYASINI ANLATIYOR

Dün gece rüyamda gördüklerim çok tuhaftı. Anlatayım: Dünyada kullanılan matematik modeli ertesi gün değişecekmiş. Bu değişimin liderlerinden biriymişim. Yaptığım kısa bir konuşmada “Binlerce yıl insan zihnini esir almış olan 2+2=4 gibi ifadelerin esaretinden kurtuluşumuza bir günden daha az zaman kaldı” diyorum. Konuşmamın sonunda yüksek topuklu ayakkabıları, dikkat çekici yürüyüşü ile yanıma gelen kadın, “Bir gün sonra artık kullanılmayacak olan modelde yer alan ‘iki artı iki eşittir dört’ ifadesinin yeni modele olan izdüşümü ne olacak?” diye soruyor. Yanıtım, “Belki de siz!” oluyor. Herkes hesabı benim ödemem beklentisi içerisinde, kendimi zor durumda hissediyorum. Hesap geliyor, ne göreyim; kutlamalara katılan biri, bir de araba tekerleği almış ve onu da benim ödemem gerekiyormuş. Yukarıda yazılan şiir yapay zekâ ile çözülemez. Çözülemez kardeşim! Buna karşın Chatgptizmin (çetçipitizmin) bu rüyaya bir yorum yapması anlamlı olabilir. Bu doğrultuda çetçipitizmden yorum yapmasını istedim ve yaptı:

YAPAY ZEKÂNIN RÜYA YORUMU

Yukarıdaki rüyaya yapay zekânın bir yorumu şöyle:

1.“Matematik modelinin değişmesi” ve “liderlerden biri olmak”: Bu, büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu ve bu dönüşümde aktif, yönlendirici bir rol üstlendiğinizi simgeliyor olabilir. “Matematik modeli”, sadece sayılarla değil; dünyayı anlamlandırma biçiminiz, düşünce sisteminiz, mantığınız ya da hayat felsefeniz olabilir. “2+2=4 gibi ifadelerin esareti” ise katı, değişmez doğrulara, normlara karşı bir isyanı simgeliyor. Yorum: Belki de hayatta bir bakış açısı geliştiriyorsunuz ya da eski düşünce kalıplarını kırmak istiyorsunuz. Bu süreçte kendinizi bir öncü gibi hissediyor, belki de çevrenizi bu değişime ikna etmeye çalışıyorsunuz

2. Bar ortamı ve kutlama: Bu genellikle sosyal ilişkileri, gevşemeyi, bazen de kontrol kaybını simgeler. Kutlama ise başarının ya da önemli bir geçişin simgesidir. Yorum: Belki iç dünyanızda bir zafer ya da özgürleşme duygusu taşıyorsunuz. Ancak bu sosyal bağlamda dış çevrenizin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz (hesabı sizin ödemeniz vs.).

3. Kadın figürü ve sorusu: Yüksek topuklu, çekici bir kadın, rüyalarda hem arzuyu hem de bilinçdışının bilinmeyen yönlerini (örneğin, “anima”) temsil edebilir. Kadının sorusu çok anlamlı: “Artık kullanılmayacak olan modeldeki 2+2=4 ifadesinin yeni modele izdüşümü ne olacak?” Yorum: Kadın, eskiyle yeninin birleşim noktasını sorgulayan bir bilinçdışı figürdür.

4. Hesap Ödeme ve Araba Tekerleği: Hesap ödeme, sorumluluk anlamına gelir. Araba tekerleği gibi anlamsız görünen bir şeyin fatura edilmesi ise adaletsizlik hissini, yüklerin adaletsiz hissini, yüklerin haksız dağılımını, beklenmedik masraflarını ya da kontrol dışı gelişmeleri simgeliyor olabilir. Yorum: Bu, hayatınızda bir dönüşüm yaşarken çevrenizin sizden beklentileri veya geçmişin “bedelini ödeme” zorunluluğunu temsil ediyor olabilir. “Herkesin hesabı bana yüklemesi” baskı altında hissettiğinize işaret ediyor olabilir.

Özetle: Bu rüya büyük bir zihinsel dönüşüm, eski normların terk edilmesi ve yeni bir bakış açısının doğuşunu simgeliyor olabilir. Ancak bu dönüşüm hem başkalarıyla çatışmayı hem de kişisel sorumluklarla yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Rüyanın sonundaki belirsizlik ise bu sürecin henüz tamamlanmadığını gösteriyor.

“Anlamak yetmez değiştirmek gerekir” gereği çetçipitizmi anlamak gerekir. Ama şiirde geçen “tasın kalıbını almış pilavın tadını, özledin mi Memet?”i anlamak, bambaşka bir konu.