Çete lideri adli kontrolle serbest

Diyarbakır’da “Sakallılar” veya “Durmazlar” diye bilinen örgüt kapsamında yağmadan silahlı saldırıya birçok çete faaliyetinin emrini vermiş olan, Daltonlarla “eş zamanlı eylem” düzenleyen çete liderleri, çeşitli suç örgütü soruşturmalarında yakalanıp adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.

Yapılan son operasyonla tutuklandıklarında, bu uzun suç geçmişleri de dosyada sıralandı. Silahlı saldırı düzenledikleri kişilerden biri de kendi amcalarıydı.

BÖLGEDE OTORİTE KURDULAR

Haklarında son hazırlanan iddianamede olaylar birbiri ardına yazıldığında sayfalarca ağır suçla karşılaşıyoruz ve bu sonuncuya kadar işlenen suçların sonunda akıbetleri aynı oldu: Adli kontrolle serbest.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 62 şüpheli hakkında hazırlanan ve bu ayın başında kabul edilen iddianameye göre, daha 2022 yılındaki bir ihbarda, İbrahim Durmaz’ın çete lideri olduğu beyan ediliyor: “Ben Bağlar ilçesinde yaşamaktayım, yaşadığım bölgede yoğun şekilde uyuşturucu ticareti, buna bağlı silahlı yaralama ve yağma oluyor. Bu olayları da mahalleler arasında bulunan çeteler yapıyorlar. Bu çetelerden birisi İbrahim Durmaz ve amca çocukları olan Muhammet Durmaz’dır…”

Ardından savcılıkça İbrahim Durmaz hakkında “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak” iddiasıyla işlem yapılıyor ama Durmaz adli kontrolle serbest bırakılıyor. İddianameden: “Çete lideri İbrahim Durmaz’ın 2024 yılında yakalanarak adli mercilere intikal ettirildiği ve adli kontrol tedbiri şartı ile serbest kaldığı…”

İbrahim Durmaz’ın serbest bırakıldığındaki suç kaydı şöyle: “…2017 yılında tehdit-hakaret suçlarından şüpheli olarak işlem yapıldığı, 2020 yılında A.A., İ.H.A. ve S.Y. ile birlikte nitelikli yağma iddiasıyla haklarında soruşturma yürütüldüğü ve tutuklandığı, 12.02.2021 tarihinde K.A.’nın darp edilip silahla yaralanması olayında gözaltına alındığı, 17.06.2021 tarihinde 5 Nisan Mahallesinde havaya ateş ederken kendisine tepki gösteren M.B. adlı şahsa hedef gözeterek ateş ettiği ve yaraladığı…”

İddianamede serbest bırakılmasının ardından suç faaliyetlerine hız verdiği belirtildi: “Son olarak örgüt kapsamında yakalanıp serbest kalmasının akabinde bir nevi ismini daha da fazla duyurma ve kendisinden çekinilmesi imkanını elde etti. Adli kontrol şartı ile serbest kaldıktan sonra etrafına başkaca şahıslar toplayarak bölgede otorite kurmaya çalıştığı, emir ve talimatlarını direkt kendisinin veya Muhammed Durmaz ve Hüseyin Elhatısaru aracılığı ile etrafına topladığı şahıslara ilettiği…”

Bölgede Sakallılar olarak bilinen suç örgütünün diğer yöneticisi, İbrahim Durmaz’ın amca oğlu Muhammed Durmaz’ın da benzer şekilde bir “adli kontrol” geçmişi var: Hakkında 2022 yılında “suç örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla hakkında adli işlem yapıldı, Temmuz 2023’te bir kez daha ruhsatsız silahla yakalandı, ardından “yağma” iddiasıyla yakalanıp hakkında adli işlem yapıldı ve sonra “örgüt üyeliği” iddiasıyla yakalanıp adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı…

Serbest kaldıktan 3 ay sonra bir güzellik merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada şüpheli sıfatıyla kayıtlara girdi.

“SELEFİLİK” İDDİASI

İddianame bu kişilerin “dini söylemlere dayalı bir suç örgütü oluşturdukları”, bu söylemi yağma ve haraç suçlarında bir paravan olarak kullandıkları da ifade ediliyor:

“Sözde dini referanslarla sevk ve idare edilen bu suç örgütünde şüpheli Hüseyin Elhatısaru’nun abi rolünde yer aldığı, kurulan cemaatlerde boy gösterip lider emri ile hareket ettiği ve örgütün kamuoyu üzerinde oluşturmak istediği korkutucu algıyı sağlayan kişilerden olduğu, kendisini Hüseyin Aslan olarak tanıtıp ‘sözde dine ve Allah’a küfür ettiğini’ öne sürdüğü bazı kişileri öldürmekle tehdit edip üzerlerinde oluşturduğu baskıyı bilahare maddi menfaat temin etmek amacıyla kullandığı, kendisi ile birlikte örgüt adına hareket eden şahısları ‘Allah yoluna cihat eden kimseler’ olarak tanımladığı…”

Hüseyin Elhatısaru’nun bir müştekiye gönderdiği ses kaydında “oğlunu sakla oğlun da elimizde kalmasın, vallahi onun kafası kesilecek, kafası senin kapının önüne atılacak” şeklinde sözleri var.

Başka bir müştekiyi de “Biz selefiyiz, Allah için buradayız, biz ölürsek şehidiz, senin yeğenine yaptığı terbiyesizliğin cezası olarak parmaklarını keseceğiz” şeklinde tehdit ediyor.

İddianamede de bu konuyla ilgili “suç örgütünün kendilerince şer-i hükümlerle adalet tesis ettiği ve uymayanların canları ve malları ile korkutulmak suretiyle tehdit ve baskı altına alındıkları, bu vesile ile yağma eyleminde bulundukları, dolayısıyla haksız ekonomik çıkar sağlandığı…” değerlendirmesi yer alıyor.

DALTONLAR

İstanbul’da mukim Daltonlar grubuyla Sakallılar çetesinin iki kentte “eş zamanlı saldırı düzenlediği” de iddianamede anlatıldı:

“E.K. isimli şahsın sahibi olduğu Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren Koyuncu Grup isimli işyerinin 12.01.2025 günü saat: 02.50 sıralarında kurşunlamasının akabinde aynı gün saat: 03.30 sıralarında bu şahsın amcası olan M.K. isimli şahsın İstanbul ilinde faaliyet gösteren Days Hotel By Wyndham isimli işyerine de silahlı saldırı düzenlendiği; aynı tarihte eş zamanlı olarak gerçekleşen iki olayın İstanbul ilindeki eylemi Daltonlar grubunun, Diyarbakır ilindekini ise Daltonlar grubu adına eylem yapan şüpheliler Muhammed Durmaz ve İbrahim Durmaz'ın liderliğinde yaptığı suç örgütü çetesinin gerçekleştirdiği…”

Bu olayda çetenin, “18 yaşından küçük, reşit olmayan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı maskeli şahısları suça azmettirdiği” de kayıtlara girdi.