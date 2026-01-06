Çetelerin kız çocuğu üyeleri

Daltonlar’ın ardından hasımları Casperlar çetesiyle ilgili iddianame de hazırlandı. Takribi bin sayfalık iddianamede suç olduğu iddia edilen eylem sayısı 116.

ROKETATAR

Soruşturma kapsamında ele geçirilenler arasında SIG Sauer, Glock, XD Elite marka tabancalar, AK-47 (kalaşnikof) ve MP5 marka tüfekler var.

Silah konusunda en dikkat çekici olan, bir örgüt üyesinin haraç almak için tehdit ettiği kişiye gönderdiği fotoğrafta bir roketatarın da görünmesi…

İddianamede, “örgütün eylemlerde kullanmak üzere silah bulmakta zorluk çekmediği” değerlendirmesi yer alıyor.

ULUSAL ÇAPTA

Örgütün başta Bahçelievler’in Şirinevler Mahallesi çevresinde ve Küçükçekmece ile Bağcılar ilçelerinde eylemler gerçekleştirdiği tespit edilmişse de iddianamede eylemlerin “ulusal çapta” olduğundan bahsediliyor. Beykoz, Beşiktaş gibi ilçelerden esnaflar da kendilerinden haraç istendiği iddiasıyla iddianamede müşteki olarak yer alıyor.

Maraş’ta işlenen bir cinayetin de yer aldığı iddianamede, ifade veren bazı zanlıların Çanakkale, Kütahya, Diyarbakır, Muğla gibi farklı illerden iş vaadiyle İstanbul’a getirildikleri yönündeki beyanları yer alıyor: “…‘Bu yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ben kaynak ve elektrik işi için İstanbul’a geldim bu işlerin olduğunu bilseydim asla gelmezdim...’ şeklinde beyanda bulunduğunun anlaşıldığı, bu kapsamda yapılan değerlendirmede örgütün eylemlerde kullanmak üzere üye temininde işsiz, paraya ihtiyacı olan ve genç yaştaki bireyleri kullandığı anlaşılmıştır.”

İddianamede, cezaevinden çıkan ve paraya ihtiyacı olan kişilerin de para ve barınma karşılığında örgüt içerisine alındığı ve eylemlerde kullanıldığı tespiti de yer alıyor.

ÇİRKİNLER, AYAZLAR

Casperlar’ın Çirkinler çetesiyle sık sık ortak hareket ettiği belirtiliyor: “Örgütün lider ve yönetici kadrolarının yurt dışı menşeli numaralardan yağma amacı ile müştekileri arayarak ‘Çirkinler ve Casperlar adına arıyorum’ şeklinde kendilerini tanıttıkları, adı geçen örgütlerin eylem ve fikir birlikteliği içerisinde hareket ettiği anlaşılmıştır.”

Yine Ayaz Kardeşler çetesiyle de zaman zaman ortak eylem yaptıkları ifade ediliyor.

KIZ ÇOCUKLARI

Eylemlerde kullanıldığı söylenen en beklenmedik kişi ise tetikçi olduğu ileri sürülen bir kız çocuğu.

Suça sürüklenen çocuk olarak iddianamede yer alan Ö.K.’nin savunmasından: “Casperlar grubundan olan ve mahalleden tanıdığı Ahmet Cangi'nin kendisine Daltonlar suç örgütüne gözdağı vermek amacı ile pankart açacaklarını söylediğini, pankartta ‘Bu mahalleye Daltonlar ve yandaşları giremez, giren bedelini en ağır şekilde öder - Casperlar’ şeklinde yazının bulunduğunu, pankartın etrafında kalabalık gözükmek amacı ile kendisinin de fotoğrafa girdiğini, fotoğraf sırasında maske taktıklarını, fotoğrafı örgütün sosyal medyada paylaştığını, Ahmet Cangi'nin yaklaşık 1 ay önce Deren Su isimli kız tarafından Daltonlar isimli örgütün yönlendirmesi sonucunda öldürüldüğünü, Deren Su isimli kişinin söz konusu iş için 1,5 milyon para aldığını duyduğunu, Ahmet Cangi'nin öldürülmesi nedeni ile taziye mesajı yayınladığını…”

Yapılan araştırmada, Casperlar üyelerinden Ahmet Cangi’nin 22 Ocak 2025’te Soğanlı Mahallesi, Setüstü Sokak üzerinde öldürüldüğü tespit ediliyor.

GPRS’Lİ BASKIN

İddianamede kadın/kız çocuğu üyelerin, rakip çete ile bağlantı kurup üzerlerinde taşıdıkları GPRS cihazları ile yer tespiti yapılmasını sağladıkları belirtiliyor:

“Sezer Kaya’nın öldürülmesi olayında Casperlar silahlı suç örgütü lider ve yönetici kadrosunun Daltonlar silahlı suç örgütü üyelerinin kalmış oldukları hücre evlerini tespit edebilmek amacı ile Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile temas kurmaları yönünde örgüt üyesi kadın şahıslara talimat verdikleri, hasım grup örgüt üyeleri ile temas kuran örgüt üyesi kadın şahısların üzerlerine GPRS yerleştirerek Daltonlar silahlı suç örgütünün kullanımında bulunan hücre evlerini tespit ettikleri anlaşılmıştır.”

Bu cinayette Daltonlar üyesi O.S. ile duygusal yakınlık kurduğu belirtilen kız çocuğu A.A.’nın hücre evine gönderildiği, hücre evinden ayrılırken evin dış kapısını açık bıraktığı, Casperlar üyelerinin de ardından eve girerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. İddianamede, A.A.’nın yakalanması amacı ile yapılan aramalarda “GPRS ve yer tespit cihazı ele geçirildiği” bilgisi yer alıyor.

Yine bir kız çocuğunun faili olduğu ileri sürülen Ahmet Cangi cinayetinin de buna misilleme olarak işlendiği çete mensuplarının hesaplarından paylaşılıyor.

İddianamede çetelerin çocukları nasıl “örgüt üyesi” yaptığına dair birçok bilgi ve değerlendirme de yer alıyor, başka bir yazının konusu olsun…