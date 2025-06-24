Çeviri | Yeni bir Sanders mı doğuyor?

Bhaskar SUNKARA

Zohran Mamdani, ABD genelinde dikkat çeken genç bir sosyalist. Ancak New York’u dönüştürmek istiyorsa, daha geniş bir taban hareketi oluşturması gerekiyor. Belediye başkanlığı yarışında hızla güçlenen Mamdani, Amerikan Solu’nun örnek alması gereken bir model yaratıyor. Ama aynı zamanda, kitlesel bir siyasi hareket inşa ederken karşılaşabileceğimiz riskleri de gözler önüne seriyor.

KUŞAĞIN YETENEĞİ

Mamdani’nin kampanyası sadece üslup olarak değil, içerik bakımından da yenilikçi. Kampanyasını New York’un emekçileri için en acil sorun olan geçim sıkıntısı üzerine kurdu. Soyut eşitlik söylemleriyle değil; kira yardımı, konut hakkı, toplu taşımada iyileştirme ve asgari ücret artışı gibi somut taleplerle öne çıkıyor. Üstelik bunu siyasi makinelere ya da büyük bağışçılara yaslanmadan yapıyor.

Mamdani, 2021’de bir STK yöneticisi ve özel okul kurucusunun desteklendiği liberal-sol çevrelerin alışılmış aday profiline karşı, daha mücadeleci bir siyaset tarzı sunuyor. Örgütçü geçmişi, göçmen kökeni ve sahne duruşu (eskiden rap müzikle ilgileniyordu) onu özgün ve etkileyici bir aday yapıyor. Ama çekiciliğini sadece havaya ya da sosyal medya videolarına bağlamamak gerekir. Onda gerçek bir politik beceri var — ve bu nadir rastlanan bir özellik.

Tıpkı toplumsal hareketlerin kendiliğinden ortaya çıkmaması gibi, politika programları da kendi kendine benimsenmez. Mamdani gibi, karmaşık fikirleri açık bir dille anlatabilen, halkla doğal bir bağ kurabilen ve hayalcilikten uzak, uygulanabilir bir vizyon sunabilen daha fazla demokratik sosyaliste ihtiyacımız var. Böyle bir yetenek her şey değildir, ama çok şeydir — ve gelecekte destekleyeceğimiz adayları belirlerken bu ölçüt göz önünde bulundurulmalıdır.

SINIFLA YENİDEN BÜTÜNLEŞMEK

Mesajı net, ivmesi güçlü bir sol aday bile yapısal zorluklarla karşılaşabilir. New York’taki son “Data for Progress” anketine göre, Mamdani hâlâ eski vali Andrew Cuomo’nun gerisinde. Oysa Cuomo, istifa etmek zorunda kalmış, skandallarla ve kurumsal çıkarlarla anılan bir siyasetçiydi. Şu anki kampanyası neredeyse tamamen ismine duyulan aşinalık üzerinden yürüyor.

Tercihli oylamanın son turuna bakıldığında, Mamdani %49, Cuomo %51 oy alıyor. Yani yarış başa baş. Ancak alt gruplara bakıldığında, Sol için düşündürücü bir tablo ortaya çıkıyor.

Üniversite mezunlarında Mamdani önde (%64’e %36). 45 yaş altı seçmenlerden %78 oranında destek alıyor. Beyaz seçmenlerde de üstün (%61’e %39). Bu, tanıdık bir kalıp: İlerici adaylar genç ve eğitimli gruplarda güçlü. Ama eğer hareketimiz emekçi sınıf içinde kök salacaksa, özellikle azınlık gruplarında daha fazla destek kazanmak zorundayız.

Cuomo, Afrika kökenli Amerikalı seçmenlerin %72’sini, Latin kökenlilerin ise %55’ini alıyor. Bu kısmen isim tanınırlığına dayanıyor. Cuomo yıllardır tanınan biri ve kötü siciline rağmen hâlâ “deneyim ve istikrar”la özdeşleştiriliyor. Mamdani’nin olumlu oy oranı +43; ama seçmenlerin %28’i onu hiç tanımıyor. Cuomo’nun desteği -1 olmasına rağmen herkes onu biliyor. Ama fark yalnızca tanınırlıkla açıklanamaz. Sadece siyasetle ilgilenen azınlığı kazanmak yetmez. Siyasetten uzak duranları, kuşkucuları da ikna etmeliyiz. Yani neoliberal yönetimden zarar görmüş, ama bizim önerdiklerimizi yeterince somut bulmayanları.

Eğer sadece kampanya yapmakla yetinmeyip gerçekten yönetmek istiyorsak, yardım etmeyi hedeflediğimiz emekçilerle daha derin ve doğal bir bağ kurmalıyız.

BRONX’TAN NORTHEAST KİNGDOM’A

Siyasetten uzak seçmenlere ulaşamamamızın nedeni mesaj olabilir. Ama Mamdani’nin programı güçlü: Maddi ihtiyaçlara odaklanıyor ve kamuoyunda hoş karşılanmayan sorunları doğrudan dile getiriyor.

Sorun sadece mesaj değil, aynı zamanda örgütlenme biçimiyle de ilgili. New York Demokratik Sosyalistleri bazı mahallelerde büyük başarılar elde etti. Mamdani’nin güçlü saha çalışmasına da büyük katkı sundular. Ama uzun vadeli siyasi güç, sadece seçim dönemlerinde değil; yıl boyunca, mahalle mahalle, istikrarlı bir çalışmayla kurulabilir.

Ve evet, adayın kendisi de bu dengenin bir parçası. Mamdani, Bernie Sanders gibi, insanları etkileyip harekete geçirebilen ender sosyalist liderlerden biri. Ancak henüz 33 yaşında ve yönetim deneyimi yok. Bu da bazı emekçi grupların ona temkinli yaklaşmasına neden olabilir ve bu gayet anlaşılır.

Yine de Sanders’ın Vermont’ta geçirdiği erken dönemler umut verici bir örnek sunuyor. O da zamanında muhafazakâr bir eyalette adım adım güven kazanmıştı. Burlington’dan ekonomik zorluk yaşayan küçük kasabalara kadar sabırla çalıştı. Mesajı, sadece sosyalist olmasıyla değil; iş, barınma, sağlık ve ücretler gibi temel sorunlara odaklanmasıyla etkili oldu. Onu destekleyenler belki onun ideolojisini paylaşmadı, ama samimiyetine inandılar.

Bugün Mamdani’nin karşılaştığı sınav da benzer: Karizmasını ve açık vizyonunu, sadece ilerici çevrelere değil, geniş emekçi kitlelere taşımalı. Çünkü onun da, hareketimizin de geleceğini belirleyecek olan bu kesimlerdir.

Mamdani, aynı anda hem radikal hem de sağlam bir kampanya yürütmenin mümkün olduğunu gösterdi. Kazansa da kaybetse de, bu süreçten alınacak dersler var. Biz bir kulüp kurmuyoruz. Biz bir hareket inşa ediyoruz. Ve bu da, emekçi sınıfın tüm kesimlerine nasıl ulaşabileceğimizi anlamayı gerektiriyor.

24 Haziran’da ne olursa olsun, Mamdani gibi parlak bir adayı kutlamalıyız. Ama eğer Amerika’da demokratik sosyalizmi yeniden canlandırmak istiyorsak, seçim verilerini ve halkın sinyallerini de dikkatle analiz etmeliyiz.

inthesetimes.com’dan çeviren Kıvanç ELİAÇIK