Çevirmen Lamia Pekzeren: Rus edebiyatındaki kadınlar yeni keşfediliyor

Y. Emre Ceren

Rus klasikleri genel olarak erkekler etrafından dönen bir edebiyat gibi görünse de aralarından Karolina Pavlova gibi sıyrılan kadın yazarlar da mevcut. Lamia Pekzeren, Karolina Pavlova’nın Çifte Yaşam adlı eserini çevirdi.

Biz de Pekzeren ile çeviri ve edebiyat üzerine söyleştik.

İlk çeviriniz bir Rus klasiği oldu. Çeviri süreci nasıl geçti? Hangi zorluklarla karşılaştınız?

Pavlova’nın satırlarında ve Sesilya’nın sesinde bir asrı aşkın süre önce edebiyat tarihine bırakılmış ve duyulmayı bekleyen bir isyan vardı. Bu isyanı günümüze ulaştırabildiğim için çok mutluyum elbette. Fakat Rus klasikleri dilden dile aktarımın ötesinde, yazarın dünyasına, dönemin ruhuna ve tarihine derinlemesine yapılan bir yolculuk gibi. Dolayısıyla süreç içerisinde karşılaştığım en büyük zorluklardan biri dilin kendine özgü yapısı ve anlatının tarihsel bağlamıydı. Rusça fonetik, semantik ve sentaktik olarak Türkçeden hayli farklı bir dil. Bu sebeple kelimelerin sözlük anlamlarının ötesinde metnin bütününde ve dönemin kültürel dinamiği içerisindeki karşılığını bulabilmek, üzerinde en çok durduğum şeylerden biriydi.

Pavlova Rus klasiklerinin güçlü anlatı geleneğini miras alsa da aslında bu romanı benzersiz kılan şey düzyazı ve şiiri buluşturarak hem hakikati hem de edebiyatın sınırlarını yeniden inşa etmesiydi. Romanda düz yazı, gerçek yaşamın gündelik ve çoğunlukla sığ akışını temsil ediyor. Oysa şiir, Sesilya’nın rüyalarının kapısını aralıyor; bilinçdışını, arzularını ve ona yasak kılınanları merkeze alıyor. Böylece Pavlova, hayalle gerçekliğin ilişkisini ustalıkla tersyüz ederek bizi görünenin ötesindeki hakikate davet ediyor. Bu gerçeklik ve düşün, bilinç ve bilinçdışının iç içe geçtiği Rusça dizelerde çok güçlü bir ses akışı, ince bir kafiye örgüsü ve ritmik bir nefes vardı; bunları Türkçeye taşırken yalnızca anlamı değil, aynı zamanda kelimelerin yankısını, içsel ritmini ve ruhunu korumaya çalışmak ise hepsinden daha çok emek istiyordu.

Klasik Rus edebiyatı denilince sanki erkeklerden ibaretmiş gibi bir izlenim var. Bu izlenime karşın kadın yazarlar da var mı?

19. yüzyılda edebiyatın toplumsal olarak erkeklere ait bir yüksek kültür alanı olarak görülmesi sebebiyle klasik Rus edebiyatı denildiğinde genellikle akla ilk olarak Tolstoy, Puşkin, Dostoyevski, Çehov gibi erkek yazarlar geliyor. Kadın yazarlar hem bu çerçevenin dışında bırakılmış hem de üretimleri dönem eleştirmenleri tarafından önemsiz görülmüş. Oysa Rus edebiyatı tarihinde kadınların II. Yekaterina döneminde özgürleşme sürecine dahil olduklarını biliyoruz. 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise kültürel aydınlanma konusunda önemli roller üstleniyorlar. Karolina Pavlova, Anna Bunina, Anna Ahmatova gibi çok sayıda önemli kadın yazar ve şairin eseri çoğu zaman içsel deneyimleri merkeze alsa da bu metinler aslında dönemin toplumsal ve politik atmosferini yansıtan güçlü belgeler olarak okunabilir. Örneğin, Rus ordusunda erkek kimliğiyle görev yapmış, yalnızca yazdıklarıyla değil yaşamıyla da toplumsal cinsiyet normlarına meydan okumuş özgün bir figür olan Nadejda Durova, yalnızca bireysel bir yönelim olarak değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısında “makul” bir yurttaş olarak var olabilmenin ancak erkek kimliği üzerinden mümkün oluşunun çarpıcı bir göstergesidir. Öyle ki, Rus edebiyat tarihinin en eski otobiyografik metinlerinden biri kabul edilen Süvari Kızın Anıları’nın yayımlanması, ancak dönemin edebî otoritelerinden Aleksandr Puşkin’in —yani edebiyat dünyasında yer alan “hatrı sayılır” bir erkek figürünün— desteğiyle ve Durova’ya Çar tarafından “layık görülmüş” erkek soyadı altında mümkün olabilmiş; böylece Durova, edebî alanda sınırlı da olsa bir görünürlük kazanabilmiştir.

Dolayısıyla bugün artık biliyoruz ki Rus edebiyatını yalnızca erkek yazarlar üzerinden tanımlamak kadınların özgün katkılarını göz ardı etmek olur. Günümüzde bu kadın yazarlar yeniden keşfediliyor. Böylece Rus edebiyatındaki tek seslilik algısı yerini çok daha zengin ve çoğul bir bakışa bırakıyor.

Çevirinizde öne çıkan bir diğer özellik ise şiir ile düzyazının beraber işlenmesi. Genelde az rastlanır bir durum bu. Rus edebiyatında sık görebileceğimiz bir şey mi bu?

Çifte Yaşam’ın en dikkat çekici yönlerinden biri şiirle düzyazının iç içe geçmesi. Bu aslında biçimsel bir tercih olmanın ötesinde, metnin anlam dünyasını yapılandıran bir anlatı stratejisi. Romanın düzyazı bölümleri Sesilya’nın gündelik yaşamını, toplum içindeki yerini, dışsal gerçekliğini yansıtırken; şiir bölümleri onun içsel dünyasını, bastırılmış arzularını, bilinçdışı çatışmalarını açığa çıkarıyor. Böylece Pavlova, bireyin çift yönlü varoluşunu biçimsel düzeyde de görünür kılıyor. Bu anlamda Çifte Yaşam, adını sadece tematik olarak değil, yapısal olarak da hak eden bir metin.

Fakat Rus edebiyatında şiir ve düzyazının birlikte kullanımı oldukça nadir. Elbette Puşkin’in Yevgeni Onegin’i bu bağlamda ilk akla gelen örneklerden biri; ancak bu, baştan sona manzum olarak yazılmış bir "şiir-roman" ve düzyazıyla doğrudan bir etkileşim içermiyor. Pavlova’nın metni ise, şiiri ve düzyazıyı birbirine karşıt iki bilinç düzeyinin ifadesi olarak kurgulaması bakımından çok daha farklı ve özgün bir yerde duruyor. 19. yüzyıl Rus edebiyatında Lermontov, Gogol gibi yazarların eserlerinde sıkça rastladığımız lirik sapmalar ve destansı anlatım, türler arası geçişkenlik ve yenilikçi yaklaşımların göstergesi olsa da Pavlova’nın bu tür bir anlatı formuna başvurması hem edebî hem de ideolojik açıdan dikkat çekici. Dolayısıyla Pavlova’nın bu tercihini yalnızca estetik bir yenilik değil aynı zamanda kadın öznenin bastırılmış sesine alan açan politik bir edim olarak okumak mümkün. Şiir, düzyazının normatif yapısının dışında bir alan açıyor ve kadın öznenin bastırılmış sesi bu alanda kendine yer bulabiliyor. Bu da Çifte Yaşam’ı hem biçimsel hem de politik olarak önemli bir metin hâline getiriyor.

Klasik Rus eserlerinde sefahat veya sefalet anlatılarına veya ikisine birden aynı anda sık rastlıyoruz. Bu eserde sizce hangisi hâkim ve yazar bu toplumsal uçuruma nereden bakılıyor?

Bu soru, Pavlova’nın Çifte Yaşam romanının katmanlı yapısını ve eleştirel bakış açısını anlamak için anahtar niteliğinde. Çifte Yaşam, klasik anlamda bir sefahat-sefalet karşıtlığı kurmaktan ziyade, bu ikiliği aynı karakterin içinde, daha doğrusu karakterin bilinci ve bilinçdışı üzerinden kurgulayan bir metin. Sefalet ve sefahat temaları klasik Rus edebiyatında sıkça olduğu gibi toplumsal sınıflar arasındaki bir karşıtlık üzerinden değil, tek bir karakterin iç dünyası aracılığıyla anlatılıyor. Pavlova bu uçurumu özellikle düş ve gerçeklik arasındaki ikilik üzerinden kuruyor. Romanın düzyazı bölümleri, Sesilya’nın bilinç düzeyindeki varoluşunu, yani toplumsal gerçekliğe uygun, sembolik düzene entegre olmuş halini temsil ediyor. Bu bölümlerde aristokrasinin sefahat dolu yaşantısını, gösterişli davetlerini, maddi çıkarlara dayalı ilişkilerini ve toplumun Sesilya’dan beklediği "ideal kadın" imgesine uyum çabasını görüyoruz. Ancak bu sefahat, Pavlova tarafından düşünsel ve duygusal bir sefalet olarak sunuluyor. Her bölümün sonunda yer alan şiirler, Sesilya’nın bilinçdışına bir pencere açıyor. Burada bastırılmış arzularının, toplumsal normlar tarafından ket vurulmuş gerçek benliğinin ve dilin sınırları dışında kalanın bir yankısı ortaya çıkıyor. Sesilya’nın bilinçli düzlemde ifade bulamayan, bastırılan arzuları yazının kendi normatif yapısını bir tür “bozuma” uğratarak şiirle dile geliyor. Pavlova bu gerilimi çok katmanlı bir biçimde işliyor ve okuyucuyu da bu ikilik içinde düşünmeye davet ediyor.

Kitapta evlilik temasına sık rastlanıyor, bu kitabın geçtiği dönem içindeki bir mecburiyet hali mi?

Evlilik temasının romanda bu kadar merkezî bir yer tutması, 19. yüzyıl Rus toplumundaki sosyal ve ekonomik mecburiyetlerin bir yansıması elbette. Bu dönemde, özellikle üst ve orta sınıftan kadınlar için evlilik, sadece kişisel bir birliktelik değil, aynı zamanda toplumsal statülerini güvence altına almanın ve ekonomik varlıklarını sürdürmenin temel yoluydu. Bu dönemde kadınların kamusal alandaki rolleri oldukça sınırlıydı. Bağımsız bir kariyer ya da mülk edinme veya ekonomik özgürlüklerini sağlama imkânları yok denecek kadar azdı. Bu bağlamda, evlilik, bir kadının hayatta kalabilmesi, saygınlık kazanabilmesi ve sosyal çevrede kabul görmesi için neredeyse tek geçerli yoldu. Sesilya romanda, evlilik yoluyla toplum içinde bir yer edinmek zorunda bırakılıyor; ancak bu süreçte kişisel arzuları, duygusal ihtiyaçları ve bireysel kimliği tamamen göz ardı ediliyor. Bu bağlamda evlilik, bir “mecburiyet” hali olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu mecburiyet, yalnızca toplumsal düzeyde değil, aynı zamanda aile içi baskılar, görgü kuralları ve statü kaygıları üzerinden de sürekli yeniden üretiliyor. Pavlova evlilik ve çevresinde gerçekleşen bu statü kaygılarını kadının içsel dünyasını şekillendiren, hatta onu kendine yabancılaştıran bir yapı olarak ele alıyor.

Kitaptan Çarlık Rusya’sındaki politik duruma dair çıkarım mümkün mü?

Roman açıkça siyasi bir dil ya da olay örgüsü barındırmasa da Pavlova’nın yaptığı şey, politik olanı dolaylı ve estetik bir biçimde dile getirmek aslında. Fakat bunlar metinde daha çok yapısal ve tematik düzeyde örtük bir şekilde işlenmiş. Dönemin baskıcı toplumsal yapısı, özellikle kadınlar üzerindeki tahakküm biçimleri ve bireysel kimliğin bastırılması, Çarlık Rusya’sının otoriter rejiminin gündelik hayattaki yansımaları olarak okunabilir. Hatta bana kalırsa Sesilya’nın otorite, kontrol ve gözetim altındaki yaşamı, o dönemin sosyopolitik iklimine dair dolaylı fakat sert eleştiriler taşıyor.

Öte yandan, romanın yazıldığı dönem Rus edebiyatında realizmin iyiden iyiye kök saldığı bir sürece denk düşüyor. Romanın üçüncü bölümünde, Romantizm ve Realizm akımları arasındaki gerilimi, dönemin edebî ve dolayısıyla siyasi iklimini katmanlı bir biçimde gördüğümüz bir sahne var. Realist bakış, edebiyatın toplumsal sorunlara doğrudan temas etmesi gerektiğini savunup romantik tavrı sübjektif, bireysel ve pratik dışı olarak görüyor. Pavlova ise bu çatışmada tarafını belli ediyor: Sevmenin, hissetmenin ve düşünmenin de insanlığa bir katkısı olabilir. Böylece Pavlova, dönemin giderek araçsallaşan edebiyat anlayışına karşı, bireysel duygulanımın ve estetik ifadenin değersizleştirilmesine dair ince ama güçlü bir eleştiri getiriyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde, Çifte Yaşam aslında Çarlık Rusya’sının ideolojik yapısına ve kültürel atmosferine dair oldukça incelikli bir tablo sunuyor.

Çarlık Rusya’sı, geç moderleşen bir toplum, haliyle bireyin öne çıkması çok daha güç. Söz konusu kadın olunca bu daha da güçleşiyor. Pavlova bunu nasıl işliyor?

Bu, Çifte Yaşam’ın hem toplumsal eleştiri hem de birey psikolojisi açısından ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Gerçekten de 19. yüzyıl Çarlık Rusya’sı, Batı Avrupa’ya kıyasla modernleşme süreçlerini daha geç deneyimlemiş bir toplumdu. Bu durum, bireyin, özellikle de kadınların toplumsal yapıda öne çıkmasını kat kat zorlaştırıyordu. Pavlova, bu zorluğu Sesilya’nın "çifte yaşam"ı üzerinden ustaca işliyor. Geç modernleşen bir toplumun katı hiyerarşileri ve geleneksel değerlerinin, bireyin kendi benliğini inşa ve ifade etmesini nasıl engellediğini gözler önüne seriyor. 19. yüzyıl Rus toplumunda, bireyden ziyade toplumsal sınıflar, aile soyları ve geleneksel normlar ön plandaydı. Bir birey olarak özgünlüğün değil, ait olduğun grubun ve taşıdığın ismin değeri vardı. Erkekler için bile mevcut olan bu baskı altında kadının kimliği birilerinin eşi, kızı, annesi olarak şekilleniyordu.

Romandaki esas çatışma ise Sesilya’nın yaşantısında sergilediği topluma uygun kimliği ile düşlerindeki şiirlerde ortaya çıkan derin, entelektüel ve arzulayan benliği arasındaki uçurum. Bu, geç modernleşen bir toplumda kadının karşılaşabileceği en temel ikilemi yansıtıyor: toplumsal kabul ve güvence için mevcut sistemin normlarına uymak zorunda kalma ve özgün benliğini ifade etme arzusu arasındaki çelişki. Tam da bu noktada, Sesilya’nın durumu Lacancı anlamda bir “histeriğin” toplumsal yapıdaki işleviyle dikkat çekici bir paralellik gösteriyor. Tıpkı kitabın kapağında yer alan imge gibi, sıkı sıkıya örülü bir duvara dönüşmüş olan toplumsal yapı içinde Sesilya’nın şiir aracılığıyla ifade bulan arzuları, bu duvarda bir "gedik" oluşturuyor. Bu gediği, toplumsal düzene ve sembolik yasaya karşı doğrudan bir başkaldırı olarak değil, sistemin kendi içindeki tutarsızlıkları ve eksiklikleri açığa vuran bir semptom olarak görüyoruz. Özne soruyu kendi varoluşuyla sorarak, sorgulanamaz görünen toplumsal normların ve beklentilerin aslında ne kadar kırılgan olabileceğini imliyor. Sesilya’nın şiirleri, düzene karşı derin bir sorgulama ve kırılganlık alanı yaratıp toplumun bireyi bastırma girişimlerindeki başarısızlığını gösteriyor. Romandaki son şiirini şöyle bitiriyor Pavlova: “Ne mutlu karşı gelip de bu fırtınaya, yalnız kendi hazinesine erişebilene.” Yani o “gediği” son derece incelikli bir biçimde işliyor; onu doğrudan bir isyana dönüştürmüyor ama görünüşte uyumlu olanın altındaki çatlakları derinleştirerek bize sunuyor. Bu yönüyle Çifte Yaşam, geç modernleşen bir toplumda kadının varoluşsal mücadelesini yalnızca sosyolojik değil, aynı zamanda psikanalitik ve estetik bir düzlemde de tartışmaya açıyor.