Çevirmen Nazlıcan Kabataş: Sevgi ve direniş harmanlanıyor

Y. Emre Ceren

Ross Montgomery son yılların en üretken ve en ödüllü çocuk edebiyatı yazarlarından. Türkçede son yayımlanan eseri Ben Asi üzerine çevirmeni Nazlıcan Kabataş ile söyleştik.

Ben okurken epey keyif aldım Ben Asi eserinden, sizin için çeviri süreciniz nasıl geçti?

Ben Asi’yi çevirirken hem çok duygulandım hem de hikâyenin nasıl sonlanacağını merakla bekledim. Bu çeviri benim için farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu çünkü ilk kez bir köpeğin gözünden anlatılan bir hikâyeyi Türkçeye çevirme fırsatı buldum. Bu da beni benzer temalarda daha fazla okuma yapmaya ve kurguya empati yaparak çevirmeye yöneltti. Her aşaması benim için inanılmaz keyifliydi.

Ross Montgomery bolca çocuk kitabı ve edebiyatı ödül almış isimlerden birisi, sizce üslubu nasıldı?

Ross Montgomery’nin üslubu hem yalın hem de derinlikli; çocuklara hitap ederken asla onları küçümsemiyor, yetişkin okurları da duygusal olarak yakalayacak şekilde bir anlatım sunuyor. Ben Asi özelinde baktığımızda, dili hem sıcak hem de güçlü; mizah, sevgi, kayıp ve direniş gibi temaları dengeli bir şekilde harmanlıyor. En dikkat çekici yönü ise empatiyi anlatının tam kalbine yerleştirmesi. Okura bir köpeğin bakış açısından dünyaya bakma şansı veriyor ve bu da hikâyeyi yalnızca özgün değil, aynı zamanda etkileyici kılıyor. Bu üslup, Montgomery’nin neden bu kadar çok ödül aldığını fazlasıyla açıklıyor: Çünkü hem kalbe dokunuyor hem de akılda kalıyor.

Yazar çocuk ile köpeğin ilişkisini nasıl gösteriyor, yani artık genel kabul gören hayvan ve çocuk dostluğu söz konusu mu?

Bence hayvanlarla büyüyen ve bu ilişkiye sonsuz saygı duyan bir yazar. Bu yüzden köpek ve çocuk arasındaki ilişkiyi duygu yüklü, içten ve yeri geldiğinde yürek burkan bir bağlılık üzerinden anlatıyor. Asi, sadece bir evcil hayvan değil, Tom’un sırdaşı, koruyucusu, vicdanı ve en yakın arkadaşı olarak resmediliyor. Aralarındaki ilişki, klasik “çocuk ve hayvan dostluğu” anlatılarından çok daha derin; Asi’nin gözünden anlatılan hikâye, okuru hayvanların sadakati, sevgisi ve sezgisel anlayışıyla empati kurmaya davet ediyor. Bu açıdan bakıldığında, yazarın hayvan ve çocuk dostluğunu salt sevimli bir bağ olarak değil, karşılıklı sorumluluk, güven ve koşulsuz sevgi temelinde kurduğu söylenebilir.

Çiftlik hayatının neşeli bir anlatısı var, ama öte yanda da bir Kral var. Kralın kendi halindeki insanların üzerinde nasıl bir etkisi var ki ufak bir çocuğun bile hayallerini etkileyebiliyor?

Kitapta çiftlik hayatı sıcak, huzurlu ve doğayla iç içe bir neşeyle sunulsa da bu pastoral tablo, Kral’ın otoriter yönetimiyle çarpıcı biçimde zıtlaşıyor. Kral, sıradan insanların yaşamına doğrudan müdahale eden, vergilerle onları yoksullaştıran, söz ve hareket özgürlüklerini kısıtlayan bir güç olarak resmediliyor. Bu baskıcı düzen öyle derin bir etki yaratıyor ki, yaşı küçük olmasına rağmen Tom bile yalnızca hayallerini değil, adalet duygusunu, öfkesini ve isyan arzusunu da şekillendiren bir çevrede büyüyor. Kral’ın etkisi sadece fiziksel değil; düşlerin, gelecek planlarının ve hatta çocukluğun kendisinin üzerine çöken bir ağırlık gibi anlatılıyor. Bu nedenle kitap, çocuk gözünden anlatılan masalsı bir dünyanın ortasına sızan siyasi baskının, nasıl içsel bir çatışmaya ve hayal kırıklığına yol açtığını derin bir duyarlılıkla yansıtıyor.

Kızıllar’a katılım süreci nasıl gelişiyor?

Kızıllar’a katılım süreci, Tom’un adım adım içsel dönüşümüyle ilerleyen, duygusal ve politik bir uyanış olarak kurgulanıyor. Başlangıçta sadece adaletsizliğe duyduğu öfkeyi dile getiren Tom, Kral’ın muhafızlarının çiftliğe gelip tehditler savurmasıyla bu düzenin ne kadar baskıcı olduğunu bizzat deneyimliyor. Asi’nin gözünden izlediğimiz bu süreçte Tom sadece sözle isyan etmek istemiyor çünkü fazlasını istiyor; Rider adındaki bir Kızıl’ın ortaya çıkışı ise bu öfkeye somut bir yön veriyor. Rider, Tom’un içindeki isyanı besleyen biri oluyor; onu sadece bir asker değil, hayal gücüyle toplumu etkileyebilecek biri olarak görüyor. Tom’un gizlice toplantıya katılması ve ailesine yalan söylemesi, bir çocuğun cesaretle ama büyük bir kırılganlıkla sisteme karşı taraf seçmesini gösteriyor.

Tom, Asi’ye anlattığı dağları, tepeleri, denizleri görüyor mu peki?

Hayır, Tom hayalini kurduğu o dağların ötesine geçmeyi, denizleri ve şelaleleri görmeyi tutkuyla istese de anlatının ilerleyen bölümlerinde bu düşlerinin peşinden gerçekten gidip gitmediği belirsizliğini koruyor. Asi’nin gözünden aktarılan hikâyede Tom’un hep “gideceğim” dediği yerler, daha çok hayal ve umut olarak var oluyor; somut bir yolculuktan çok, özgürlük ve adalet arzusunun sembolü hâline geliyor. Yani Tom o yerleri henüz görmüyor ama uğruna mücadele ettiği şey, o düşlerin bir gün gerçeğe dönüşebileceği bir dünya.

Sizce Asi neden Jaxon’u değil de Tom’u seçti?

Asi’nin Tom’u seçmesinin temelinde sevgi, güven ve birlikte geçirilen zamanın yarattığı derin bağ yatıyor. Asi’nin gözünde Tom, onu gerçekten “ev” yapan, iyileştiren, adeta yeniden hayata döndüren kişi. Tom onu bebekken sahiplenmiş, hastayken bakmış, yanında sabahlamış ve birlikte büyümüşler. Asi’nin sadakati bu yüzden içgüdüsel değil, bilinçli bir sevgiye dayanıyor. Ayrıca Tom, Asi’ye sadece komutlar veren bir “sahip” değil; onun duygularını anlayan, oyun oynayan, hayal kuran, eşit bir dost. Jaxon ise bu bağlamda Asi için bir yabancıdan ibaret. Asi, bir köpek olmasına rağmen bu tercihiyle yalnızca bir dostluğu değil, kime ait olmak istediğini de seçmiş oluyor; bu da onun karakterini derinleştiren en dokunaklı yönlerden biri.