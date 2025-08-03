Çevirmen Tufan Göbekçin: Mitlerin etkisi hâlâ üzerimizde

Erkin Can Seyhan

Alfa Yayınları etiketiyle geçtiğimiz ay okurla buluşan Oxford Dünya Mitolojisi, farklı coğrafyalardan ve zamanlardan yola çıkarak mitlerin yolculuğunu günümüze dek kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Türkçeye çevrilmesiyle birlikte yoğun bir ilgiye mazhar olan kitabın çevirmeni Tufan Göbekçin ile, bu kadim öykülerin Jung ve Campbell gibi teorisyenlerin merceğinden nasıl ele alındığını ve modern dünyaya nasıl yansıdığını konuştuk.

Kitap yayımlandığında sosyal medyadan heyecanlı ifadelerle paylaşım yaptınız. Oxford Dünya Mitolojisi’ni diğer mitoloji kitaplarından ayıran nedir? Onca çevirinizin arasında bu kitabı sizin için özel kılan noktalar neler?

Oxford Dünya Mitolojisi, farklı coğrafyalardan mitleri bir araya getiriyor. Üstelik mitlerin sözlü olarak anlatıldığı çağlardan mitsel öğeler içeren günümüz eserlerine uzanan bir zaman dilimini kapsadığı için mitsel etkilerin derinliği hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Jung insanın hedefini “doğanın bütünselliğinin bilinçli deneyimi” olarak tarif eder. Afrika ve Amerika yerlilerinin mitleri böylesi deneyimlerin ürünü. Örneğin bu kitap için çevirdiğim Popol Vuh mitinde insanlığın sonunu kötü davrandıkları hayvanlar, hatta hor kullandıkları eşyalar getiriyor. İnsanın dünyanın merkezinde olmadığını anlatan bu mitlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Mitler üzerinde çalışmak hayata farklı gözlerle bakmayı sağlıyor; insanın rüyalarını bile değiştiriyor.

Uzun yıllara yayılan çeviri süreci ve ardından da ülkemizdeki okurlarla buluşmasını beklemek, sabır gerektirdi ve heyecanı da artırdı. Yayımlandığını gördüğümde ilk aklıma gelen şey Nazım’ın mutluluk tarifi oldu: “Çok şükür, çok şükür, bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem gayrı.”

Kitap, Gılgamış’tan Oidipus’a, Kuzgun’dan Ramayana’ya kadar çok geniş bir coğrafyadan mitleri bir araya getiriyor. Bu karşılaştırmalı yöntem, insanlığın ortak ruhu ve kültürel farklılıklar hakkında ne öğretiyor?

Mitlerin ortak noktası, insanın yeryüzündeki varlığına bir anlam verme çabasının ürünü olmaları. Avrupa mitleri evreni açıklarken insanı varlıklar hiyerarşisinde tanrılardan hemen sonraki basamağa koyar. Tanrılara hem fiziksel hem de duygusal olarak insansı özellikler atfedilir. Tanrılar olsa olsa kötücül eylemlerini gerçekleştirmek için hayvan kılığına bürünür.

Afrika ve Amerika yerlilerinin mitlerinde ise insanın doğayla uyumu yakalama arayışı sıkça karşımıza çıkan bir motiftir. Mitlerde hayvanların konuştuğunu, rehber varlık olarak saygı gördüğünü, hatta hikâyenin kahramanı olduğunu görürüz. Bu ayrım, pratikte de doğaya ve hayvanlara yaklaşımda fark yaratır. Hayvanların ruhu olduğuna inanan Kızılderililer yalnızca hayatını sürdürmek için avcılık yapıp av sonrasında bağışlanmayı dilerken Avrupalı sömürgeciler kısa süre içinde birçok hayvan türünün neslini tüketmiştir.

Kitapta Joseph Campbell ve Carl Gustav Jung gibi farklı teorisyenlerin mercekleri kullanılıyor. Tek bir mite, örneğin Gılgamış’a, farklı açılardan bakmak, o mite dair anlayışımızı nasıl zenginleştiriyor veya karmaşıklaştırıyor?

Campbell, genel bir çerçeve çizer ve kahramanın yolculuğunu daha anlaşılır hale getirir. Jung ise mitlerin insan üzerindeki etkilerine odaklanır ve derinlere iner. Campbell’i okuduğumuzda mitteki kahramanın yolculuğunu anlarız, Jung’u okuduğumuzda ise mitin kendi üzerimizdeki etkilerini.

Gılgamış, Jung için özel bir yere sahip. Jung insanlık tarihini bir bataklığa, en çok değer verdiği eserleri de o bataklığın karşı tarafına uzanan bir köprüye benzetir. Bu köprünün on ayağını sıralarken en başa Gılgamış Destanı’nı yerleştirir. Freud’un “aile romansı” kavramının şekillenmesinde Oidipus’un öyküsü ne kadar belirleyici rol oynadıysa, Jung’un “bireyleşme” kavramının şekillenmesinde Gılgamış’ın öyküsü o kadar belirleyici rol oynamıştır.

Gılgamış, doğa-kültür çatışmasının en derinlikli anlatılarından biri. İnsanın doğaya hükmetme çabasının hem kendisine hem de doğaya yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini anlatır. O gün bu gündür insanların doğayı fethetme arzusu hiç dinmemiştir. Üstelik modern insan çok daha etkili yöntemlere sahiptir. Jung’a göre bugün önümüzde duran en büyük sorun budur: “insanın bilinci genişledikçe ve farklılaştıkça, ahlaki doğası geride kalmıştır.” Bugün Gılgamış gibi mitlere her zamankinden fazla ihtiyacımız var.

"Çağdaş Mit" bölümü, Harry Potter, vampirler ve Western filmleri gibi popüler kültür ürünlerini analiz ediyor. Sizce günümüzün popüler anlatıları, antik mitlerin modern toplumdaki işlevini mi üstleniyor?

Popüler anlatılarda mitler birer şablon olarak kullanılıyor. Başarıya giden denenmiş, sınanmış bir yol. Ancak bu tür yapımların çoğu yüzeysel olmaktan öteye geçemiyor. Kitabın kapağındaki Coca-Cola yazılı antik eserin de anlatmaya çalıştığı gibi, geleneksel değerlerin ticarileştirildiğini ve içinin boşaltıldığını görüyoruz.

Kitabın çeviri sürecinde sizi en çok zorlayan kavramsal veya dilsel meydan okumalar nelerdi?

Bu kitabın en zorlu yanı da hem zaman hem de coğrafya olarak çok uzak olduğumuz toplumlara ait hikâyelerdi. Jung mitlerin “bilmediğimiz coğrafyalara doğru yelken açmamızı sağlayan tekneler” gibi olduğunu söyler. Onları okumak, araştırmak, anlamak ve aktarmak da uzun ve zorlu bir yolculuktu.

Son olarak, bilginin bu kadar hızlı tüketildiği bir dönemde, binlerce yıllık bu kadim öyküleri okumanın ve üzerine düşünmenin önemi nedir? Mitoloji bugün bize ne vaat ediyor?

Hepimiz mitlerin etkisi altındayız. Bunun bilincinde olsak da olmasak. Bilincinde olmamız bize en azından etki altında olduğumuzu fark etmemizi ve bilinçli bir tercihte bulunmamızı sağlayabilir.

Örneğin Demeter’in öyküsü, kadın kahramanı merkeze alması bakımından diğer Yunan mitlerinden farklıdır ama o da ataerkil düzenle uzlaşmak durumunda kalır. Bu kitap için çevirdiğim “Demeter İlahisi”nde Demeter’in yaşadığı acıların ve verdiği mücadelenin yanı sıra Hades’in “makul bir eş” olarak gösterilme çabasına da tanık oluruz. Persephone tecavüzcüsü ile evlendirilir. Bu da asırlar boyunca kurbanlarıyla evlenmeyi kabul eden tecavüzcülerin mahkumiyetten kurtulmasını akıllara getirir.

Dionysos ve ilham verdiği Dionysos kültü, dikkate değer bir diğer örnek. Dionysos sarhoş ettiği Aura’ya tecavüz eder. Aura bilinci yerine gelince olanları anlayıp aklını yitirir. Dionysos’un eylemleri öylesine başarıyla rasyonalize edilir ki uğruna şenlikler düzenlenen bir tanrı haline getirilir. Günümüzde dünyanın dört bir yanında bilinci yerinde değilken cinsel saldırıya uğrayan kişilerin haberlerine verilen tepkilerin izleri bu mite kadar sürülebilir. Bu arketipsel etkiler üzerine yurtdışında çeşitli tez çalışmaları da mevcut.

Mitler insanlığın bilinçdışına yerleşen ve etkinliğini halen koruyan imgeler ve arketiplerle dolu. Bunların arasında olumlular kadar olumsuzlar da mevcut. “Ne yersen O’sun” ifadesini genişletecek olursak, ruhsal olarak da “Hangi mitin etkisindeysen O’sun” diyebiliriz.