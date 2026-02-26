Çeyrek asır sonra Paris düşebilir!

Prof. Dr. Ali ARAYICI / Paris

Fransa’da ilk turu 15, ikinci turu 22 Mart’ta yapılacak olan belediye seçimlerinde sağ ve sol arenadaki aday belirleme süreçlerini tamamladı. Paris Anakent Belediye Başkanlığına yeniden aday olmayan Sosyalist Partisi’nden (PS) Anne Hidalgo'nun yerine aday olan altı isim öne çıkıyor.

Sosyalist Parti’den Bertrand Delanoë (2001-2014) ve ardından Anne Hidalgo (2014-2026) tarafından 25 yıl süren SP yönetimi bu kez sağa kayabilir. Kamuoyu yoklamalarında en az %5 oy oranına sahip 6 aday, yeniden aday olmayan mevcut belediye başkanının koltuğunu devralmak için yarışacak.

SOLDA GRÉGOIRE VE CHIKIROU

Solda, Sosyalist Partisi’nden (PS) 48 yaşındaki Emmanuel Grégoire, kendisinin belediye çoğunluğunu temsil ettiğini, bugünkü Paris Anakent Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun halefi rolünü aktif oynayacağını söylüyor. Boyun Eğmeyenler Fransa’dan (LFI) 46 yaşındaki Sophia Chikirou sosyalist solun oy oranını olabildiğince yükseltmeye çalışıyor.

Grégoire, Sosyalist Partisi (PS), Komünist Partisi (PCF), Yeşiller (EELV), Halk Meydanı (PP) ve Sonrası (A) gibi siyasi partilerden oluşan, sol kanat koalisyonu tarafından destekleniyor. 1977'de Seine-Saint-Denis'te doğan Grégoire, siyasi deneyimini öncelikle PS’li eski Paris Anakent Belediye Başkanı Bertrand Delanoë'nin (2010- 2012) ve ardından PS’li eski Başbakan Jean-Marc Ayrault'un (2012-2014) danışmanı olarak çalıştığı görevlerde kazandı.

Grégoire, 2014’te Paris Anakent Belediye Meclisi'ne seçildikten sonra, şimdiki mevcut başkan Hidalgo'nun yardımcılığına atandı. 2018-2024 yılları arasında Hidalgo’nun baş yardımcısı oldu. 2002'den beri PS üyesi olan Grégoire, 2024 erken seçimlerinin ilk turunda 7. Paris seçim bölgesinden milletvekili seçildi.

SOLDA İKİLİ BİR AYRIŞMA VAR

Chikirou, LFI’nin kurucusu ve lideri Jean-Luc Mélenchon'un yakın bir isim olup LFI’nin önemli bir figürü. Başlangıçta PS üyesi olan Chikirou, 2007’de PS'nin kendisini milletvekili genel seçimlerinde Paris'te aday göstermeme kararından dolayı haksızlığa uğradığını düşünerek partiden ayrıldı. Daha sonra geçici olarak, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Devlet Bakanı olarak atanan eski PS’li Jean-Marie Bockel'in partisi Modern Sol'una (GM) katıldı. Ardından 2009'da Jean-Luc Mélenchon tarafından kurulan Sol Parti'ye (PG) ve son olarak da 2016'da LFI'ye katıldı. 2021'den beri, Paris ve çevresi bölgesel meclis üyesi olan Chikirou, 2022'de milletvekili oldu.

MERKEZ SAĞDA DATI VE BOURNAZEL

Merkez sağda ise Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) 60 yaşındaki Rachida Dati, kendisini ana muhalefet figürü olarak en iyi aday olduğunu ve Paris’i kazanacağını ileri sürüyor. Ufuklar Partisi’nden (H), 48 yaşındaki Pierre-Yves Bournazel yarışı için ona meydan okuyor ve kesin olarak ikinci tur oylamada belirleyici isim olmayı hedefliyor.

Dati, LR, Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği (UDI) ile Demokratik Hareket (MoDem) tarafından destekleniyor. Ocak 2024'ten beri Kültür Bakanı olan Dati, Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı (2007-2009) ve Avrupa Parlamentosu üyesi (2009-2019) olarak da görev yaptı.

Dati, 2008'den beri Paris Şehir Konseyi üyesi ve 7. Paris Belediye Başkanı. Pierre-Yves Bournazel, merkez sağda Cumhurbaşkanı Macron’un Rönesans (R) ve eski Başbakan Édouard Philippe’nin Ufuklar (H) partileri tarafından destekleniyor. 1977'de Cantal'da doğan Bournazel, 2008'den beri Paris Belediye Meclisi üyesi. 2017-2022 yılları arasında, 18. Paris'in milletvekili oldu. 17. Paris'in Belediye Başkanı. Bournazel, 2008-2009 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nda Rachida Dati'nin sözcüsü olarak görev yaptı. Daha sonraları her iki adayın da yolları ayrıldı. 2017 yılına kadar UMP ve ardından LR üyesi oldu. Şu anda eski başbakan Édouard Philippe'in partisi Ufuklar'ı (H) temsil ediyor. Adaylığı eski başbakan Gabriel Attal tarafından da aktif olarak destekleniyor.

AŞIRI SAĞDA KNAFO VE MARIANI

Aşırı sağda, ırkçı ve faşist bir parti olan Eric Zemmour’un Yeniden Fethet Partisi’nden (R), en genç aday olan 32 yaşındaki Sarah Knafo ve ırkçı faşist Ulusal Birlik Partisi’nden (RN) aday olan 67 yaşındaki Thierry Mariani’nin kazanma şansları düşük olarak görülüyor.

1993’te Seine-Saint-Denis'te doğdan Knafo, seçim kampanyasını 1 Ocak’tan itibaren aktif olarak sürdürüyor. Knafo, ilk başlangıçta merkez sağdaki Halk Hareketi İçin Birlik (UMP) Partisi’ne katıldı. Ardından, 2022’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için danışmanlığını yaptığı ve daha sonra ilişki yaşadığı Eric Zemmour ile ittifak kurdu. 2024 yılından beri, Avrupa Parlamentosu’nun bir üyesi olarak siyasi yaşamını sürdürüyor.

Thierry Mariani’nin, Paris Anakent Belediye Başkanlığı adaylığı, aşırı sağcı, ırkçı ve faşist Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi (RN) tarafından destekleniyor. 1976'daki kuruluşundan itibaren, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın, Cumhuriyet İçin Birlik Partisi’ne (RPR) üye oldu. 2019'da merkez sağdaki RPR’den, ırkçı ve faşist parti RN’ye geçerek 2022'de aktif bir üyesi oldu.

Mariani, 2019'dan beri Avrupa Parlamentosu üyesi olup Sarkozy döneminde Devlet Bakanı ve daha sonra Ulaştırma Bakanı (2010-2012) olarak görev yaptı. Milletvekili (1993-2010 ve 2012-2017) ve Valréas Belediye Başkanı (1989-2005) olarak görevlerde bulundu.