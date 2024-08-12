Championship Günlükleri: 2024-25 sezonu başlarken, QPR, puansız açılış

Premier Lig yeni sezon arifesinde, Ağustos sıcağında cuma akşamı oynanan iki maçla başladı 2024-25 Championship sezonu, sponsorundan dolayı Ada futbolunda ‘Sky Bet Championship’ olarak biliniyor. Günümüzdeki dokuzuncu, mevcut lig formatında 33. sezonu. Avrupa futbolunun en zengin dokuzuncu, dünya futbolunun en çok izlenen 10. ligi. 2025 Mayıs ayına kadar sürecek zorlu sezonda her takım 46 maç oynayacak, onlar adına lig uzun bir maraton. Şampiyonluğun adaylarından Sheffield United, Burnley ve Luton geçen sezon elitler liginden düştü, 1997-98’den bu yana ilk kez bir önceki sezon Premier Lig’e yükselen üç takım aynı sezonda küme düştü. Üçünün de 30 puan sınırını aşamadığı bir sezonda sadece 14 galibiyet elde edebildiler.

Sunderland’ın 49 bin kapasiteye sahip stadı Stadium of Light ligin en fazla kapasiteye sahip mabedi, 12.500 kapasitesiyle Oxford United’ın Kassam Stadı mabetlerin en küçüğü. 2023-24 sezonunda statlarda 12.719.420 taraftar izlemiş maçları, maç başı taraftar ortalaması 23.042. Ligin üç yeni takımı Portsmouth, Derby County, Oxford United bir zamanlar Ada futbolunun en üst liginde yer almışlardı, şimdilerde üçü de eskiye dönme mücadelesinde. Ligde forma giyen 609 futbolcudan 342’si İngiltere dışında dünyaya gelmiş, geçen sezon Premier Lig’den düşen Burnley’nin orta sahasında forma giyen 26 yaşındaki Norveçli Sander Berge 20 milyon sterlin ile ligin en değerli oyuncusu. Ligde yer alan 24 takımın toplam değeri 1,47 milyar Euro, Burnley 244 milyon Euro ile ligin en değerli kadrosuna sahip, onları geçen sezon play-off’ta kaybeden Leeds United ve Luton Town takip ediyor. 14.4 milyon sterlin kadro değeriyle Portsmouth FC ligin en mütevazı kadrosu, onların arkasında Oxford United ve Derby County. 2023-24 sezonunda ligde kesintisiz en uzun süre mücadele eden kulüp idi Birmingham City, ancak geçen sezonunun sonunda ligden düştüler, ne zaman dönerler kim bilir.

Ligin köklü takımlarından, geçen sezon son maçlarda yakaladığı çıkışla lige tutunan QPR, 2024-25 sezonunda 143. yaşını kutlayacak, nice senelere. Arka arkaya 10 sezon Championship’te yer aldılar, hedef Premier Lig’e yükselmek ama kadro kalitesi kısıtlı. Transfer sezonu devam ederken 21 kişilik kadronun değeri 33,3 milyon Euro, ligin en mütevazı 6. kadrosu. 42 yaşındaki İspanyol teknik direktör Martí Cifuentes 2023 Ekim ayından beri takımın başında. Güneşli bir Londra gününde, Championship’te, sezonun ilk maçında QPR, evinde geçen sezon Premier Lig’e yükselme fırsatını play-off maçlarında kaçıran West Bromwich Albion karşısında. Ev sahibi takım 4-2-3-1 dizilişinde, kalede 30 yaşındaki Fransız kaleci Paul Nardi, savunmada Paal, Clarke-Salter, Cook, Dunne, önlerinde Field, Colback ikilisi, ileri uçta Kolli, Andersen, Smyth, önlerinde gol umutları yeni transfer Celar. Takımın oyun kurucusu Ilias Chair sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Misafir West Brom aynı dizilişte, kalede 28 yaşındaki Palmer, savunmada Furlong, Bartley, Ajayi, Lysaker, orta sahada Molumby, Mowatt, ileri uçta Fellows, Swift, Grant, önlerinde golcüleri Maja. Dakika 11’de gole yaklaşıyor QPR, Andersen’iın ortasında Kolli’nin sol çaprazdan vuruşunu köşeden çıkartıyor West Brom kalesinde Palmer, ilk bölümde QPR gole daha yakın takım. 16’da aradıkları golü buluyorlar, misafir savunmanın markajı unuttuğu pozisyonda Kolli’nin ortasına kafayı vuran Andersen, topu sol üst köşeden ağlara gönderirken ev sahibi tribünlerin sevinci görülmeye değer. Öne geçmenin verdiği özgüvenle ikinci gol arayışında QPR, 21’de Smyth’in müsait pozisyonda vuruşu kaleci Palmer’da kalıyor. 26’da beklenmedik pozisyonda beraberliği yakalıyor West Brom, Heggem’in ortasına kafayı vuran Maja, top sol köşeden ağlara gidiyor. Kalesinde gördüğü gol sonrası rakibe pozisyonlar veriyor ev sahibi, 39’da West Brom atağında Grant’ın enfes pasında Fellows’un vuruşu isabetsiz, takımı adına net gol pozisyonu. QPR’ın topa yüzde 39 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

İkinci devrede takımlar aynı kadrolarla sahada. 50’de gole yaklaşıyor QPR, takımın parlayanı Andersen’ın ortasına Clarke-Salter’ın kafa vuruşunda Palmer gole izin vermiyor. Akabinde QPR’ın savunma zaafı bir kez daha kendini gösteriyor, 51’de West Brom atağında Fellows sağdan ortalıyor, ilk golde olduğu gibi kafayı vuran Maja, top sağ üst köşeden ağlara gidiyor. 55’te QPR orta sahasında Kolli’nin sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, akabinde yerini Lloyd’a bırakıyor 26 numara. 60’tan sonra beraberlik için yükleniyor QPR, 62’de arka arkaya kullandıkları dört kornerden sonuç alamıyorlar. 65’te West Brom atağında Maja rakip ceza sahasında sol köşeye sert vuruşla kendisinin ve takımının 3. golünü kaydediyor, iki takım arasında forvet hattı kalitesi skoru belirliyor. 71’de QPR’da o dakikaya kadar gol yollarında etkisiz Celar yerini Frey’e bırakıyor, orta sahada Colback’in yerine Varane sahada. Son bölümde skoru koruma adına iki değişiklik misafir takımdan, Molumby ve Maja’nın yerlerini Diakite ve Cole alıyor. 82’de QPR atağında Andersen’ın pasında Dunne’nün vuruşunda gole izin vermiyor Palmer, sahanın iyilerinden 1 numara. 89’da arka arkaya kullandığı kornerlerde rakip savunmayı geçemiyor QPR, 9+3’te sarı kartı gören Cook. 7 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 3-1’lik skorla üç puanı kapıyor West Brom, rakip kaleyi 12 kez yoklamasına maç boyunca kullandığı 12 kornere rağmen maçtan puansız ayrılıyor QPR.

Maçın adamı: Maja, 25 yaşındaki forvet oyuncusu ilk sezonunda 12 maçta bir gol bulabilmişti, bu maçta yaptığı hat-trick ile parladı.