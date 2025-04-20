Championship Günlükleri: Burnley FC, 30 maçlık yenilmezlik serisinin sonunda Premier Lig’in kapısında…

Nisan ortasında, 24 takımlı Championship’de bitime dört kala lider Leeds United ile aynı puanda 2. sırada Burnley FC, ülkenin kuzeybatısında Manchester’ın 30 kilometre kuzeyinde 73 bin nüfuslu kasabanın bordo mavisi. 1888 senesinde profesyonel liglere giriş yaptıkları zamanlardan sonra 12 sezon üst lige yükselmenin sevincini, 13 sezon da düşmenin acısını yaşadılar. 2010’da Premier Lig’e yükseldiler ancak ertesi sezon Championship’e döndüler. 2014’te yeniden yükseldiler elitler ligine ama kalıcı olamadılar ve 2015’te küme düştüler. 2016’da geri döndüler ve 2022’de tekrar küme düşene kadar elitler ligine renk verdiler. 2023’te Championship’i şampiyon bitirip, 2023-2024 sezonunda Premier Lig’de mücadele ettiler, ancak Mayıs 2024’te bir kez daha Championship’e düştüler. 2024-25 sezonunda Championship’te 21.944 kapasiteli mabetleri Turf Moor’da 19.695 taraftar ortalaması yakaladılar, yerleşkenin nüfusuna orantılı taraftar sayısında Ada futbolunda ilk sıradalar.

Paskalya tatilinin ilk günün, son 29 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Burnley (G18, B11), play-off şansı mucizelere bağlı, ligin istikrardan uzak takımı Watford deplasmanında. Burnley bu maçta yenilmediği takdirde Mart 1921’den bu yana tarihinde ikinci kez 30 maçlık yenilgisizlik serisine ulaşacak. Watford’un rakibine karşı bahtı kapalı, Burnley’e karşı oynadığı son sekiz lig maçının sadece birini kazanabildi (3B, 4M), tek galibiyet Ağustos 2022’de 1-0’lık skorla geldi. Burnley’nin göze batan oyuncusu 29 yaşındaki kaptanları, ofansif orta saha Josh Brownhill, bu sezon 38 maçta 13 gol, 2 asisti bulunuyor. 8 numaranın Manchester United alt yapısından yetiştiğini hatırlatalım. Son beş sezonda 13 teknik direktörle çalışan ev sahibi Watford 4-2-3-1 dizilişinde: Kalede Selvik, savunmada Ngakia, Pollock, Abankwah, Wiley, orta sahada Louza, Dwomoh,, ileri uçta Sissoko, Kayembe, Vata, önlerinde golcüleri Doumbia. Misafir Burnley aynı dizilişte: Kalede Trafford, savunmada Roberts, Egan-Riley, Esteve, Pires, orta sahada Brownhill, Cullen, ileri uçta Edwards, Mejbri, Anthony, önlerinde golcüleri Flemming. Millwall’dan kiralık 19 numaranın 9 golü, üç asisti bulunuyor. Play-off potasının üç puan gerisindeki Millwall’un muhtemel en üretken oyuncusunu rakibine kiralık vermesini anlamak zor. Maça oyunu kısa paslarla geriden kurarak başlıyor bordo-mavili Burnley, Watford 3. bölgede üç oyuncuyla baskıda. İlk bölümde iki takım da temkinli, 3. bölgeye kontrollü çıkıyor. 7. dakikada soldan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Watford, akabinde golü buluyorlar. 8’de Vata’nın soldan ceza sahasına kestiği topta Doumbia’nın kafa vuıruşu sağ köşeden ağlarla buluşurken kaleci Trafford’un müdahalesi yetersiz. 2006 doğumlu Malili santrafor Mamadou Doumbia’nin piyasa değeri 250 bin Euro, 2024 Şubat ayında Watford’un saflarına katıldı. 12’de beraberliğe yaklaşıyor Burnley, Anthony’nin pasında Flemming sol çaprazdan isabetsiz vuruyor. Müthiş savunma karnesine rağmen takımın maç başı gol ortalaması 1.3, lider Leeds United’dan 25 gol daha az gol buldular. İlk 15 dakikada topa yüzde 53 oranında sahip Burnley rakip kaleyi bir kez yokluyor. Önde olmanın verdiği özgüvenle 2. bölgede çabuk top çeviren Watford 22’de ikinci gole yaklaşıyor, soldan rakip savunma arkasına sarkan Wiley’nin enfes ortasında Kayembe yakın mesafeden kafayı isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Oyunu kendi alanında kabul eden, topa sahip olduğu anlarda dikine paslarla rakip kaleye yönelen Watford’un solunda Vata, sağ kanadında Sissoko çabukluklarıyla Burnley savunmasını zorluyor, ilk devrede takımdaki yardımlaşma, kanat bindirmeleri takdire şayan. 38’de ceza sahası yayından kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Burnley, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece bir kez buluyor misafir takım. 43’te ikinci gole yaklaşıyor Watford, Doumbia’nın yaklaşık 30 metreden füzesinde direkler gole izin vermiyor. 44’te beraberliği yakalıyor Burnley, Anthony’nin ortasına Flemming’in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluşuyor. Misafir takımın topa yüzde 61 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı iki dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Watford’un sağdan kullandığı kornerde Vata’nın ceza yayından volesi kaleci Trafford’da kalıyor. İlk bölümde oyunu geniş alanlara yayan ev sahibi ceza sahasına kesilen toplarla gol arıyor, Burnley savunmasının ortasında 1.93’lük Maxime Esteve hava toplarında etkili. Dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyuyor misafir takım, 53’te Edwards’ın pasında Roberts’ın gollük vuruşu rakip savunmadan dönüyor, beş dakika sonra öne geçiyorlar, Mejbri’nin asistinde Brownhill yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderen oyuncu. 1-2’den sonra Watford’da sinirler geriliyor, 60’da Sissoko ikinci sarıdan ihraç olurken takımın 10 kişi bırakıyor. Sissoko santra yapılırken yaptığı itme nedeniyle oyundan ihraç edilirken kart kararı ağır ve tartışmaya açık. Akabinde Burnley’de sarı kartı gören Flemming. 66’da Burnley’de Cullen, Watford’da Kayembe sarı kart gören oyuncular. 69’da dokuz kişi kalıyor Watford, Kayembe ikinci sarıdan ihraç olurken ev sahibi tribünler hakeme tepkili. 72’de Burnley forvetinde Edwards yerini Laurent’e bırakıyor. Son bölümde dokuz kişi kalan rakibi karşısında baskıyı kuruyor Burnley, 75’te Watford’da Vata, Doumbia, Ngakia yerlerini Ince, Bayo ve Andrews’a bırakıyor. Son bölümde rakip kaleyi ablukaya alıyor misafir takım, 86’da Flemming yakın mesafeden kafayı isabetsiz vuruyor. Yedi dakika uzatılan maçı 20.523 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Burnley maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Premier Lig’in kapısını çalıyor. Gelecek maçta 3. sıradaki Sheffield United’ı konuk edecekler, sahadan üç puanla ayrılmaları durumunda gelecek sezon Premier Lig’de izleyeceğiz Scott Parker’ın takımını. Maçın adamı: Bu sezon 14. golünü kaydeden Josh Brownhill…