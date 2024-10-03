Championship Günlükleri: Hull City, deplasman fırtınası

Ekim başında, yağmurun mola vermediği kasvetli bir Londra akşamında sezona iyi başlamayan, ilk yedi maçtan iki galibiyet çıkaran Hull City 24 takımlı Championship’te 12. sırada. İngiltere’nin kuzeyinde “Yorkshire and the Humber” bölgesinde, adını yanı başındaki nehirden alan, Kuzey Denizi’ne 80, başkent Londra’ya 250 kilometre uzaklıkta, 260 bin nüfuslu liman şehri kulübünün tarihindeki 121’inci, Championship’te üst üste dördüncü sezonu. Nice senelere… Yeni sezonda 32 kişilik kadronun değeri 76.3 milyon Euro, yaş ortalaması 23.7, 16 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 7 futbolcusu ülkelerinin milli takımında forma giyiyor. 2000’den günümüze 20 teknik direktörle çalışmış takımın yeni sezonda teknik direktörü 48 yaşındaki Alman futbol adamı Tim Laszlo Walter, teknik direktörlük kariyerine 2015’te Alman futbolunun devi Bayern Münih’in U17 takımını çalıştırarak başlamış. Çalıştırdığı takımlarda tercih ettiği diziliş 4-3-3 sisteminin hücum versiyonu, Hull City’den önce 2021-24 arasında çalıştırdığı Hamburger SV’de 104 maçta 51 galibiyet alırken kazanma yüzdesi 49.04.

Maça dönersek, ev sahibi QPR’ın sıkıntıları geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor, evlerindeki ilk üç maçta galibiyet alamazken iki maçı berabere bitirdiler. En son Aralık 2015’te iç sahada arka arkaya üç beraberlik elde etmişlerdi. Hull City deplasmanların kralı, 2024’te Championship’te sadece Leeds United (8), Hull City’den (7) daha fazla deplasman maçı kazandı. Ancak sarı siyahlılar Londra deplasmanlarında sıkıntılı, Şubat 2021’de League One’da AFC Wimbledon karşısında alınan 3-0’lık galibiyetten bu yana Londra’da sekiz lig deplasmanında galibiyet alamadılar (3B 5M). Londra deplasmanlarında son galibiyetleri Aralık 2019’da QPR karşısında 2-1’lik skorla.

Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Nardi, savunmada Santos, Cook, Dunne, Paal, orta sahada Madsen, Field, ileri uçta Dembele, Andersen, Saito, önlerinde gol umutları Frey. Misafir Hull City 4-3-3 dizilişinde, kalede Pandur, savunmada Coyle, Jones, McLoughlin, Drameh, orta sahada Slater, Simons, Palmer, ileri uçta Belloumi, Bedia, Millar. Maça iştahlı ve ofansif başlıyor Hull City ama gole yaklaşan ev sahibi QPR oluyor, henüz 2. dakikada Field’in gollük vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Hull kalesinde Pandur, akabinde kullanılan kornerde Madsen’in vuruşunda gole izin vermiyor 24 yaşındaki 1.87’lik Hırvat kaleci. 5’te Saito’nun vuruşuyla bir kez daha deniyor QPR, Pandur yine sahneye çıkıyor, sağ köşeden uzanarak çıkartıyor, maçın başında rakibin iki net gol fırsatında kalesinde devleşiyor 1 numara. 9’da Hull City atağında Palmer’ın pasında Millar’ın dar açıdan vuruşu QPR kalesinde Nardi’de kalıyor. İlk bölümde iki takım da 2. bölgeyi çabuk geçerken topa yüzde 66 oranında sahip olmasına rağmen net pozisyon üretemiyor misafir takım. 18’de Madsen ile kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor QPR, mavi beyazlılar gole daha yakın takım. Hull City’nin sol kanadında Millar ataklara yön veren oyuncusu ancak hücumda yalnız kalıyor. 23’te QPR atağında Andersen demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, akabinde öne geçiyor misafir takım. 25’te sağdan kullanılan kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu sağ köşeden sert vuruşla ağlara gönderiyor Drameh, 2001 doğumlu savunma oyuncusu Fulham alt yapısından yetişti, 2021-24 arasında Leeds United’da az sayıda maçta forma şansı buldu. Golden sonra 3. bölgede daha etkili görünen, sahayı daha iyi parselleyen, savunma-hücum geçişlerini daha iyi etkili yapan Hull 36’da farkı ikiye çıkartıyor, QPR savunmasının uzaklaştıramadığı topta Coyle’un enfes pasında arka direkte topu ağlara gönderen Bedia, QPR savunmada dengesiz, bireysel hatalar skorda belirleyici. Devrenin bu skorla bitmesi beklenirken 40’da Hull savunmasında Coyle ceza sahasında topa elle müdahale edince penaltı kazanıyor QPR, Madsen sol üst köşeden topu ağlara gönderirken skor 1-2’ye geliyor. Hull, topa yüzde 57 oranında sahip olduğu ve rakip kaleyi üç kez bulduğu devreyi tek farkla önde kapatıyor.

2. devrenin başında QPR’da hücumda Frey’in yerine Celar sahada. 48’de kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor 18 numara, devreye baskılı başlıyorlar. 52’de Saito’nun soldan enfes ortasında Celar’ın kafa vuruşu isabetsiz, 23 yaşındaki Japon kanat oyuncusu çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle göze batanlardan. 57’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Hull, akabinde Slater ve Palmer yerlerini Zambranove ve Mehlem’e bırakıyor. 61’de Millar’ın çizgiye kadar taşıyıp kestiği topta Belleoumi’nin demarke pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz, net fırsatı harcıyor misafir takım. 64’te Hull’da sarı kartı gören Jones. 65’te QPR’da Andersen’in yerine Smyth sahada. Hücumda gayretli ama sol vuruşlarda etkisiz, savunma zaafları aşikâr… 70’te ev sahibi kalesinde 3. golü görüyor. Hull atağında takımın parlayanı Millar ceza sahasında demarke pozisyonda yerden vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderiyor. 25 yaşındaki Kanadalı 2016-19 arasında Liverpool alt yapısında forma giydi, bu sezon takımdaki ilk golü. 74’te QPR’da Dembele’nin yerine oyuna giren Chair, akabinde Simons’un kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Hull, 3. bölgede daha etkili ayaklara sahip olan takım son bölümde pozisyonlar buluyor. 90’da Millar’ın enfes pasında Belloumi karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nardi’yi geçemiyor, Hull City 13.407 taraftarın şahitliğinde topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 11 kez yoklayıp üç kez bulduğu, altı dakika uzatılan maçı 3-1 kazanıp 8. sıraya yükseliyor. QPR’a gelince, yeni sezonda tüm kupalarda evlerinde oynadıkları beş maçtan galibiyet çıkartamadılar, oyun olarak gayretliler ama gol yollarında etkisizler.