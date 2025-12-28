Championship Günlükleri: Ipswich Town; Millwall deplasmanında tek puan

Noel zamanlarında Championship’te 3. sıradaki Ipswich Town, ülkenin doğusunda Suffolk bölgesinin 180 bin nüfuslu şirin kasabanın mavi beyazı. 2023-24 sezonunun sonunda 22 sene aradan sonra Premier Lig’e döndüler ama uzun sürmedi maceraları, ertesi sezon 38 maçta sadece dört galibiyetle Championship’e döndüler. Daha önce de yazmıştım, futbol âleminde lakapları ‘Tractor Boys’ (Traktör Çocukları), görenler bilir, İngiltere’nin yeşil, bağlık bahçelik yerleşim yerlerindendir Ipswich, eski zamanlarda halkı genelde tarımla uğraşırmış. Rahat galip geldikleri maçtan sonra “No noise from the Tractor Boys” (Traktör çocuklarının sesi çıkmıyor) diye alaycı tezahürat yapmış deplasman tribünündeki Birmingham City taraftarları. Ipswich Town sevdalıları sevmiş bu lakabı, neticede çiftçi çocukları, özünü inkâr etmek olmaz, o alaycı tezahürat ilham olmuş lakaplarına. 2025-26 sezonunda 192,2 milyon Euro ile ligin en değerli kadrosu, 27 kişilik kadronun yaş ortalaması 27.6, Derby County’den sonra ligin en yaşlı kadrosu, 13 oyuncusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 7 oyuncusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Bu sezon 30.056 kapasiteli mabetleri Portman Road’da 28.562 taraftar ortalaması yakaladılar, stadın girişinde Ada futbolunun ve kulübün iki efsanesi Sir Alf Ramsey ve Bobby Robson’un heykelleri, eski güzel günlerin anısına.

Ülkede Noel tatili nedeniyle hayatın durduğu ama futbolun hız kesmediği zamanlarda Ipswich Town iki puan gerisinde, 6. sıradaki Millwall deplasmanında. Son iki maçından puansız ayrılan Millwall düşüşte, takımın en üretken oyuncusu Femi Azeez kart cezalısı, üstelik Ipswich karşısında bahtları kapalı, rakibe karşı evlerinde son dört lig maçının üçünü kaybettiler. Ipswich ligin savunması cömert takımlarından, son 27 deplasman maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. Soğuk bir Londra gününde ev sahibi Millwall 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Crocombe, savunmada Taylor, Crama, Cooper, Bryan, orta sahada Doughty, Mitchell, ileri uçta Emakhu, Neghli, Langstaff, önlerinde gol umutları Ivanovic. Misafir Ipswich aynı dizilişte; kalede Walton, savunmada Furlong, O'Shea, Kipre, Davis, orta sahada Matusiwa, Cajuste, ileri uçta McAteer, Nunez, Philogene, önlerinde golcüleri Azon. 11 numaralı Philogene 21 maçta sekiz gol, iki asistle takımın en üretken oyuncusu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aston Villa alt yapısından yetişti. Maça ofansif, 3. bölgeye kalabalık çıkarak başlıyor kırmızı formalı Ipswich, merkezde 32 numaralı Nunez ataklara yön veren oyuncuları. 5. dakikada gole yaklaşıyor Millwall, Langstaff’in sağdan ortasında Ivanovic’in vuruşunda gole izin vermiyor Ipswich kalesinde Walton. 30 yaşındaki 1.96’lık kaleci 2021’den beri takımın kalesini koruyor. 9’da Neghli ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Millwall, tempolu başlayan maçta iki takım da rakip kaleye direk paslarla çabuk yöneliyor. 11’de soldan kullandığı kornerde gole yaklaşıyor Millwall, Ivanovic’in kafa vuruşunu sol üst köşeden çeliyor Walton. İlk 15 dakikada topa yüzde 49 oranında sahip ev sahibi rakip kaleyi altı kez yoklarken Ipswich’in rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 18’de sağdan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Ipswich, bu sezon 10 deplasman maçının 3’ünde sahadan üç puanla ayrıldılar. 15. dakikadan sonra oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, sol kanatta Philogene çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 30. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 11 kez buluşurken son vuruşlarda etkisizler. Devrenin son bölümünde ataklarını sıklaştırıyor Millwall, 36’da Doughty’nin pasında Neghli’nin yerden vuruşu kaleci Walton’da kalıyor. Ipswich’in topa yüzde 55 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı, temponun düşmediği devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devrenin ilk bölümünde rakip sahaya yerleşiyor misafir takım, ancak kalabalık rakip savunma karşısında final paslarında etkisizler. 49’da Ipswich’te Philogene sarı kartı gören oyuncu. 58’de gole yaklaşıyor Millwall, Neghli’nin ortasında Emakhu’nun kafa vuruşu kaleci Walton’da kalıyor. 60. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 23 kez buluşup, rakip kaleyi dokuz kez yoklayan misafir takım sadece iki vuruşta isabet kaydediyor, kenar ortalarında üretken santrafor önemli eksikleri. 65’te Ipswich’te forvette Azon yerini Akpom’a bırakıyor. 30 yaşındaki 29 numara Arsenal alt yapısından yetişti, yaz transferinde Ajax’tan kiralandı. 66’da gole yaklaşıyorlar, takımın gole yakın oyuncusu Philogene’nin yakın mesafeden yerden vuruşunu ayaklarıyla çeliyor rakip kalede Crocombe, maçın muhtemel kırılma anlarından. Akabinde yerini Clarke’a bırakıyor 11 numara. 72’de Millwall’da Emakhu ve Mitchell’in yerlerini Ballo ve Leonard alıyor. 75’e kadar rakibin 215 pasına karşılık 372 pas yapan, rakip kaleyi 14 kez yoklayan misafir takım sahadaki üstünlüğünü skora yansıtamıyor. 82’de Millwall atağında rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Neghli topu ağlara gönderen oyuncu, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz, VAR’ın yokluğunda karar tartışmaya açık. Akabinde yerini Bangura-Williams’a bırakıyor 8 numara. 83’te Ipswich savunmasının sağında Furlong sarı kartı gören oyuncu. Üç dakika uzatılan maçta gol sesi çıkmayınca topa yüzde 69 oranında sahip olan, rakip kaleyi 16 kez yoklayan Ipswich sahadan bir puanla ayrılıyor. Maç fazlasıyla 2. sıradaki Middlesbrough’nun dört puan gerisindeler, evinde zor puan kaybeden takım deplasmanlarda bonkör, 3. bölgede 101 pas yaptıkları, rakip ceza sahasında topla 37 kez buluştukları 90 dakikada gol bulamadılar. Millwall’a gelince, üst üste gelen iki yenilgiden sonra zirveye oynayan Ipswich Town karşısında sergilediği dirençli performansla bir puan kazandı, ilk 10 takım arasında en az gol kaydeden takım olmaları eksileri...

Maçın adamı: Ipswich savunmasının merkezinde Cedric Kipre.