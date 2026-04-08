Championship Günlükleri: Millwall, Norwich karşısında evinde yaralı

Championship’te bitime altı maç kala, ‘Paskalya’ tatilinin Cuma’sında Premier Lig’e yükselme düğümünü çözecek 90 dakikada Millwall deplasmanda geriye düştüğü maçta Middlesbrough’yu 2-1’lik skorla devirip ikinci sıraya yerleşiyordu. Güney Londra takımı Ocak başından beri ilk altı arasında yer alırken bu süre zarfında 14 maçta 29 puan toplayarak ligi ilk iki içinde bitirme hedefine adım adım yaklaştı. Ligin zirvesinde yer alan Coventry City’nin 11 puan gerisindeler, haliyle hedef sezonu 2. sırada tamamlayıp Premier Lig’e yükselmek. Evlerinde oynadıkları Norwich City maçı vesilesiyle hatırlayalım ‘Bermondsey’ mahallesinin mavi beyazını.

Yaşı yeten Ada futbolunun meraklıları hatırlar, ülke futbolunun en üst liginde son kez 1989-90 sezonunda mücadele ettiler. Premier Lig henüz kurulmamıştı. En üst kademede geçirdikleri kısa ama unutulmaz dönem sadece iki sezon sürdü. John Docherty yönetimindeki ilk sezonlarında (1988-89), Teddy Sheringham ve Tony Cascarino gibi isimlerin yer aldığı takım, kulüp tarihinin en yüksek lig sıralaması olan 10. sırayı alarak sürpriz yapmıştı. Ancak, uzun sürmedi saadetleri, ertesi sezon ligi son sırada tamamlayarak küme düştüler. Sonrası ummak ve beklemekle geçen zamanlar. Futbol piramidinin zirvesinden uzak geçirdikleri 36 senede 2. ve 3. Lig’ler arasında gidip geldiler. Hangi ligde mücadele ettilerse mabetleri günümüzde 20 bin kapasiteli ‘The Den’ rakip takım için korkulan deplasman oldu. Geçmiş zamanlarda son derece kabileci, düşmanca taraftar kültürüyle ilişkilendirilen kulübün gayri resmi sloganı olan "Kimse bizi sevmiyor, umurumuzda değil", meydan okurcasına gururla taşınan bir onur nişanıdır sevdalıları adına.

Paskalya tatilinin son gününde, Millwall evinde orta sıralara demir atmış Norwich City karşısında. Ev sahibi Ağustos ayındaki 2-1'lik galibiyetin ardından 1968-69 sezonundan bu yana ilk kez Norwich'e karşı ligde iki maçı da kazanma hedefinde. Ancak Norwich deplasmanların dişli takımı, son sekiz deplasman maçının altısını kazanırken Londra’da QPR ve Charlton'ı mağlup ettiler. En son Ağustos/Eylül 1992'de Londra takımlarına karşı üst üste üç deplasman maçını kazanmışlardı. Ev sahibi Millwall 4-4-2 dizilişinde; kalede Patterson, savunmada Crama, Cooper, Taylor, Sturge, orta sahada Azeez, Bannan, Neghli, De Norre, ileri uçta Cundle, Coburn. Misafir Norwich 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Kovacevic, savunmada Stacey, Darling, Cordoba, Fisher, orta sahada McLean, Mattsson, ileri uçta Field, Slimane, Ahmed, önlerinde golcüleri Kvistgaarden. Maça ofansif başlıyor sarı yeşil Norwich, 2. dakikada soldan kullandıkları ilk kornerde pozisyon bulamıyorlar.

İki takımın 2. bölgede top kayıpları yaptığı, pozisyon üretemediği açılış dakikalarından sonra 11. dakikada gole yaklaşıyor Norwich, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Kvistgaarden’in pasında Ahmed ceza sahasında vurmakta geç kalınca pozisyon kaçıyor. 2000 doğumlu Etiyopya asıllı Kanadalı forvetin bu sezon 13 maçta 4 golü bulunuyor. İlk 15 dakikada sahayı daha iyi parselleyen Norwich topa yüzde 70 oranında sahip olurken rakip kaleyi dört kez yokluyor. Maça durgun başlayan Millwall’da sağ kanadın etkili oyuncusu Azeez rakip savunmada Fisher’ın yakın markajında, ilk 25 dakikada rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 24’te Norwich savunmasının merkezinde Cordoba sarı kartı gören oyuncu. İki dakika sonra Norwich atağında rakip savunma arkasına sarkan Kvistgaarden bitirici vuruşu yapamıyor, maçın kırılma anlarından. 30. dakikadan sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Millwall, 32’de Azeez’in vuruşuyla gol arıyorlar ancak kalabalık savunma arasında çok yalnız 11 numara. Akabinde net fırsatı kaçıran Norwich, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Stacey sağ çaprazdan uzak köşeye isabetsiz vuruyor, maçın o dakikaya kadar en net pozisyonu. 38’de Millwall’un kullandığı ilk kornerinde Azeez’in ortasında Taylor’un kafa vuruşu isabetsiz, ev sahibi ilk devrede yan toplarda etkisiz. Millwall’un topa yüzde 40 oranında sahip olduğu, rakip ceza sahasında topla sadece üç kez buluşurken isabetli vuruşunun bulunmadığı bir dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Millwall’da forvet hattında Cunde’ın yerine Ivanovic sahada. Norwich’de Kvistgaarden yerini Toure’ye bırakıyor. Devreye hareketli başlıyor ev sahibi, 48’de sağdan kullandıkları duran topta Crama’nın ortasında Taylor’un kafa vuruşu isabetsiz. Üç dakika sonra Azeez’in sağdan ortasında Ivanovic rakip kaleyi bulamıyor, ilk bölümde baskılı oyunlarına rağmen son vuruşlarda isabet kaydedemiyorlar.

56’da aradıkları gol geliyor, rakip savunma arkasına sarkan De Norre sağdan ortalıyor, Ivanovic yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderen oyuncu, ev sahibi tribünler yıkılıyor. 21 yaşındaki 1.89’luk Sırp santraforun bu sezon 9 golü, iki asisti bulunuyor. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, geriye düştükten sonra baskıyı artıran Norwich 62’de beraberliği yakalıyor, rakip savunmanın toptan uzak kaldığı pozisyonda Toure’nin pasında Mattsson sağ üst köşeye sert vuruyor, Millwall kalesinde Patterson çaresiz.

67’de Norwich savunmasının solunda Fisher sakatlanarak yerini Chrisene’a bırakırken forvet hattında Slimane’nin yerini Schwartau alıyor. 76’da öne geçiyor Norwich, 2. bölgede kaptıkları topta çabuk kontranın devamında Toure’nin enfes pasını yakın mesafeden ağlara gönderen Schwartaukontra, pozisyonda Millwall rakibin çabuk pas trafiği karşısında müdahalede ağır kalıyor.

80’de Millwall orta sahasında De Norre yerini Watson’a bırakıyor. 86’da Sturge ve Bannan’ın yerlerini Bryan ve Mazou-Sacko alıyor. Akabinde Millwall’da Bryan ve Norwich’de Schwartau sarı kartı gören oyuncular. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca altı dakika uzatılan maçı 2-1 kazanan Norwich 9. sırada play-off potasının altında az da olsa umudunu sürdürüyor. Son dokuz deplasman maçından yedisini kazandılar, yükselişleri sürüyor. Millwall’a gelince, zorlu Middlesbrough deplasmanında kaptıkları üç puandan sonra evlerinde kaybettikleri puanlarla ikincilik hedefinde ağır yara aldılar. Bu sezon aldıkları 11 yenilginin 7’si evlerinde geldi, 13 seneden sonra ilk kez Paskalya tatilinin Pazartesi’nde evlerinde sahadan puansız ayrıldılar.