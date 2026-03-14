Championship günlükleri: Millwall, Premier Lig yolunda

20.146 kapasiteli ‘The Den’ Stadı’nda tarihi futbol akşamı, son altı maçından 15 puan çıkaran, Championship’te 3. sıradaki Millwall evinde play-off potasının bir basamak altındaki Derby County karşısında.

‘Surrey Quays’ metrosundan mabetleri ‘The Den’ yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş. Hayatın siyah beyaz olduğu zamanlarda tersaneleri ile ün yapmış, şimdilerde eski ve yeninin birbirine karıştığı, Thames Nehri’nin hemen kıyısında yer alan tarihi Bermondsey semtinde maç öncesi stada akan mavi beyaz Millwall taraftarları, kendi deyimleriyle ‘Sacred Ground’a (kutsal topraklar) yürüyorlar. Bilir misiniz, 60’lı senelere kadar Ada’da tüm maçlar cumartesi günleri saat 15.00’te başlarmış, Millwall maçları hariç!

Tersane işçileri cumartesi günleri yarım gün çalıştıkları için takımın maçlarına yetişebilsinler, takımlarından ayrı kalmasınlar diye biraz geç başlarmış onların maçları. O yıllarda 3. Lig’de mücadele etmelerine rağmen ortalama 40 bin taraftar doldururmuş tribünlerini ve hiçbir maçta, hangi koşulda olursa olsun rakip takımı asla alkışlamazlarmış. Futbolun çok bilindik tezahüratı o günlerden miras, “No One Likes Us, We Don’t Care” (Kimseler sevmez bizi, çok da umurumuzda!) 1988 senesine kadar ülkenin en üst liginde yer alamamış yegâne Londra takımı olarak kalmışlar. 1988-89 sezonunda eski adıyla ‘First Division'da onuncu sırayı alarak tarihlerinin en yüksek lig derecesini elde ettiler.

2004 senesinde Federasyon Kupası’nda final oynarken köklü tarihinde ilk kez UEFA Kupası’nda mücadele ettiler. 141 senelik tarihlerinde 2. ve 3. Lig arasında mekik dokuyan takım 2017’den beri Championship’te ve son sezonlarda Premier Lig’in kapısını çalıyor. 2024-25 sezonunda play-off şansını ligin son maçında kaçıran takım bu sezon ilk iki hedefinde.

Maça dönersek, Millwall, Derby'ye karşı oynadığı son altı lig maçında üç galibiyet, üç beraberlikle yenilgisiz. Bu sezon evinde oynadığı ilk dört lig maçının üçünü kaybeden Millwall, son 14 maçının sadece ikisinde sahadan puansız ayrıldı. O maçlarda aldıkları beş mağlubiyetin tamamında kalelerinde birden fazla gol gördüler. Takımın göze batanı 2001 doğumlu 11 numara Femi Azeez, Watford alt yapısından yetişti, 2024 yazında Reading’den Millwall’a transfer oldu.

Ev sahibi Millwall 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Patterson, savunmada McNamara, Crama, Cooper, Sturge, orta sahada Neghli, Mitchell, ileri uçta Azeez, Bannan, Ivanovic, önlerinde gol umutları Coburn. Misafir Derby County aynı dizilişte; kalede Vickers, savunmada Ward, Sanderson, Clarke, Murkin, orta sahada Ozoh, Travis, ileri uçta Brereton, Szmodics, Brewster, önlerinde 7 numaralı Agyemang.

İlk bölümde geriden uzun toplarla pozisyon üretmeye çalışıyor mavi beyaz formalı Millwall, ev sahibi tribünler çoşkulu, takımlarından galibiyet bekliyor. Orta saha mücadelesi halinde geçen, iki takımın bol top kaybı yaptığı açılış dakikalarından sonra 12. dakikada soldan kullandığı ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyor Millwall, karşı atakta Diaz’ın vuruşu rakip savunmadan dönüyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 66 oranında sahip ev sahibi rakip ceza sahasında topla üç kez buluşurken kaleyi bir pozisyonda yokluyor.

22’de Ivanovic ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Millwall, Derby savunmayı kalabalık tutarken topa sahip olduğu anlarda sağda Ward ile etkili. 27’de gole yaklaşıyor Millwall, soldan kullandıkları kornerde Coburn’ün kafa vuruşunu kornere çeliyor Derby kalesinde Vickers. 1995 doğumlu 1.93’lük kaleci Arsenal alt yapısından yetişti. İki takımın birer kez rakip kaleyi bulduğu ilk 30 dakikada Millwall topa daha çok sahip takım, ancak 3. bölgede yaratıcılıktan uzaklar.

33’te Derby göze batan oyuncusu Ward ile uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, 30 yaşındaki kanat oyuncusu bir dönem Brighton’da forma şansı bulamadı. Devrenin bitimine yakın net fırsatı kaçırıyor Millwall, sağdan Azeez’in ortaladığı topta Coburn’ün müsait pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz. 43’te aradıkları golü bulurken ev sahibi tribünler yıkılıyor, sağdan kullandıkları duran topta Crama’nın asistinde rakip savunmanın üzerinden kafayla dokunan Coburn sağ köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, 13 maçta altıncı golü. Millwall’un topa yüzde 56 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı beş dakika uzatılan devre 1-0 kapanıyor.

2. devrenin başında Derby orta sahasında Ozoh’ın yerini Clark alıyor. İlk bölümde topa sahip oldukları anlarda 3. bölgeye kalabalık çıkıyorlar, ancak geride eksik yakalandıkları anlarda Millwall sol kanatta Azeez ile etkili. 50’de 11 numaranın soldan başlattığı atakta Neghli’nin pasında Mitchell’in sol çaprazdan vuruşu rakip savunmadan dönüyor, akabinde Derby orta sahasında Clark rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. 59’da takım arkadaşı Sanderson aynı akıbeti paylaşıyor. 60’ta Derby forvet hattında Brereton ve Brewster yerlerini Banel ve Morris’e bırakıyor.

Bir dakika sonra hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kartı gören Morris, o dakikaya kadar misafir takımın kaleyi bulan tek vuruşu bulunuyor. 64’te ikinci gole yaklaşıyor ev sahibi, Neghli’nin soldan ortasında Ivanovic’in kafa vuruşu kaleci Vickers’da kalıyor. 69’da maçın muhtemel en net pozisyonunda beraberlik golünü kaçırıyor Derby, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Szmodics’in pasında Agyemang müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor. 72’de Millwall’da Ivanovic ve Bannan’ın yerlerini Langstaff ve Cundle alıyor. Son bölümde baskıyı artırıyor Derby, 82’de rakip savunmanın hatasında Szmodics sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor, maçın kırılma anlarından.

86’da Derby kalecisi Vickers sakatlığı sonrası yerini O'Donnell’a bırakıyor. Maçın bitiş düdüğü beklenirken Derby atağında Agyemang’nın yerden vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Beş dakika uzatılan maçı 15.939 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanan Millwall 2. sıradaki Middlesbrough’un bir puan arkasında ilk ikiyi kovalıyor. Güney Londra takımının yükselişi sürüyor, rüya gerçek olursa Premier Lig’e renk katacaklardır.