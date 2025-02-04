Championship Günlükleri: Millwall – QPR, eskinin sert derbisi

Uzaklardan…

Şubat ayının ilk gününde Championship’de Londra derbisi, yeni senenin formda takımı, play-off potasını zorlayan QPR sevilmeyen şehirdaş Millwall deplasmanında. Yaşı yetenler hatırlar, köklü tarihlerinde 1988-1990 yılları arasında ülke futbolunun en üst liginde yer aldılar, 1988-89'da ligi 10. Sırada bitirirken kulüp tarihinin en iyi derecesini elde ettiler. O sezon QPR ligi aynı puanda, 9 sırada tamamladı, ertesi sezonda Millwall 26 puanda ligi son sırada bitirirken küme düşüyordu. İki takım arasındaki rekabette, Millwall, QPR’a karşı son 13 lig maçının sadece üçünü kazandı (4B, 6M), bu galibiyetlerin ikisi kendi sahasında 2-0’lık skorla geldi. QPR yeni senenin yükselen takımı, Plymouth ve Hull’a karşı deplasmanda oynadığı son iki lig maçını kazanırken Ekim 2022’den bu yana ilk kez deplasmanda arka arkaya üç galibiyet alma hedefinde. Takımın parlayanı Rayan Kolli, dört gol, iki asistle takımın en üretken oyuncusu. 19 yaşındaki Cezayirli forvet 8 yaşında katılmış QPR alt yapısına, 2023’te ilk profesyonel sözleşmesini imzalarken A takımda yer almaya başladı.

Şubat’ın ilk gününde, soğuk bir havada ev sahibi Millwall 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Jensen, savunmada Crama, Tanganga, Cooper, Bryan, orta sahada Saville, De Norre, ileri uçta Bangura-Williams, Cundle, Connolly, önlerinde gol umutları Ivanovic. Misafir QPR aynı dizilişte, kalede Nardi, savunmada Edwards, Cook, Fox, Paal, orta sahada Varane, Field, ileri uçta Smyth, Morgan, Chair, önlerinde gol umutları Lloyd. İki takımın da bariz sıkıntısı gol bulmakta, QPR’ın maç başı gol ortalaması 0.9, Millwall ise 29 maçta 28 golle ligin gol sevincini az yaşayan takımlarından. Maça golle başlıyor mavi beyaz Millwall, 40. saniyede Caram’nın sağdan yerden kestiği topu ceza sahasının solundan uzak köşeye gönderen Connoly, ev sahibi tribünler erken gelen golle yıkılıyor. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, 3. dakikada Morgan’ın sağdan rakip savunma arkasına pasında Lloyd uzak köşeye enfes vuruyor, skor 1-1. 6’da ikinci gole yaklaşıyor Millwall, Tanganga’nın pasında Bangura-Williams’ın vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor QPR kalesinde Nardi. 11’de sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor QPR, temponun hiç düşmediği, iki takımın da gol için yüklendiği ilk 15 dakikada misafir takımın topa sahip olma oranı yüzde 48, rakip kaleyi iki kez yokluyorlar. İlk 20 dakikada iki takım da rakip savunmanın solundan pozisyon üretme gayretinde, Millwall’da sağda Bangura-Williams ve Saville, QPR’da Smyth ve Varane pozisyon hazırlayan oyuncular. 23’te QPR atağında Smyth’in uzaklardan vuruşunu kornere çeliyor Millwall kalesinde Jensen, 20’den sonra topa daha çok sahip misafir takım. 26’da ikinci golü buluyor Millwall, Crama’nın sağdan ortaladığı topta Saville’in kafa vuruşu üst direkten dönüyor, rakip savunmadan önce davranan Cundle kafayla topu ağlara gönderen oyuncu, skor 2-1’ e geliyor. Yeniden öne geçmenin verdiği özgüvenle 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Millwall, neredeyse tüm ataklarının sağdan gelmesi kayda değer. 40’ta Connoly’nin pasında Saville’in vuruşuyla 3. gole yaklaşıyorlar, topa yüzde 50 oranında sahip olup rakip kaleyi 5 kez yokladıkları devre 2-1 üstünlükleriyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Millwall, ikinci devreye ilk devrenin son bölümünde olduğu gibi baskılı başlıyorlar. QPR’ın oyun kurucusu 10 numaralı Chair’in solda oynaması, rakip savunmanın sağında Carama ve Tanganga’nın baskısı takımın pozisyon üretimini zorluyor, merkezde yaratıcı oyuncu eksikliği aşikâr. 56’da Millwall’un soldan kullandığı kornerde Cooper’ın kafa vuruşu kaleci Nardi’de kalıyor, duran toplar önemli silahları. 59’da QPR’da sarı kartı gören Morgan. 64’te savunmada Cook ve ileri uçta Morgan yerlerini Ashby ve Saito’ya bırakıyor. 70’te sağdan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor QPR, rakibin uzun savunması karşısında duran toplarda etkisiz misafir takım. Akabinde Saito’nun enfes ortasında Lloyd’un kafa vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Jensen, 75’te Millwall’da sarı kartı gören Saville. 76’da o dakikaya kadar etkisiz Chair yerini Yang Min-Hyeok’a bırakırken, ileride Smyth’in yerini Frey alıyor. Oyuna girdikten sonra sol kanatta Saito çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle Millwall savunmasına zor anlar yaşatıyor, 80’de Millwall’da ileri uçta Cundle’ın yerine Watmore sahada. 81’de beraberlik golüne yaklaşıyorlar, Ashby’nin ortasında Frey’in gollük kafa vuruşunu çizgide çıkartıyor Jensen, maçın muhtemel kırılma anlarından. Son dakikalarda kapanan rakip karşısında oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, dört dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 17.914 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Millwall 13. sıraya yükselirken play-off potasının son takımı West Bromwich Albion ile arasındaki puan farkını dörde indiriyor. Aralık 2024 sonunda takımın başına gelen Alex Neil ile yükselişe geçerken arka arkaya 3. maçı kazandılar, mabetleri The Den’im müdavimleri gelecekten umutludur sanırım. Maçın adamı Millwall’un 9 numarası Aaron Connolly.