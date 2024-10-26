Championship Günlükleri: Plymouth Argyle, güneyin yeşil beyazı

Ülkeyi yönetenlerin hiçbir koşulda sorumluluk almadığı, en fazlasından ‘kandırıldık’ diyerek meselenin içinden sıyrıldığı, kötülüğün kader olduğu coğrafyada siyasal İslam’ın temelini atan Fethullah Gülen 25 yıldır yaşadığı ABD’de öldü. 10 yıl önce ölseydi ülkede muhtemel yas ilan edilirdi, malum sağ görüşün ‘Hoca efendisiydi’ bir zamanlar, ülkeyi yönetenin ‘ne istediler de vermedik’ dediğiydi, el öpmek için kapısında kuyruk olurdu siyasiler, bürokratlar, ‘dön gel artık, bitsin bu hasret’ diye haykırıyordu ülkeyi yönetenler. Kurduğu çete devletin tüm kurumlarında cirit atarken tehlikeyi haykıranlar tutuklanıyor, kodese tıkılıyordu. Sonra… Sonra çıkarlar ön plana çıkınca eski dostlar düşman oldu, iktidar ortaklığı bozuldu, araya kan girdi, husumet girdi ama kimse yapılan hataların, kumpas davalarında tutuklanıp, hapishanelerde can veren masumların hesabını vermedi. Böyledir, bizim topraklar, hesap hep ahirete, kötülük yapanın yanına kâr kalır. Meselenin acı yanı, aslında hiçbir şeyin değişmemiş olması, malum Gülen öldü ama siyasal İslam nicedir kök saldı coğrafyada. Gülen gider yerine başkası gelir, din kisvesi altında dokuz yaşında kız çocuklarının evlendirildiği, cemaatlerin, tarikatların iktidar ortaklığı yaptığı coğrafyada bir kötünün yerini alacak başka bir kötü hep çıkar. Velhasıl sivrisinek öldü ama bataklık tüm derinliğiyle hâlâ orada…

Dönelim futbola, İngiltere’nin kış saatine geçmeye hazırlandığı, kışın kapıda olduğunu hatırlatan bir sonbahar akşamında Championship’te geçen sezon lige bir puanla tutunan Plymouth Argyle kendisi gibi zor zamanlardan geçen Millwall deplasmanında. Ülkenin güneybatısında başkent Londra’ya 311 kilometre uzaklıkta Devon bölgesinin 265 bin nüfuslu liman şehrinin yeşil beyazlı kulübünün başında Manchester United efsanesi Wayne Rooney, 2010 senesinden beri kulübün sekizinci teknik direktörü, kalıcı olur mu zaman gösterir. Bu vesileyle Plymouth Argyle’ın köklü tarihinde Ada futbolun en üst liginde yer alamadığını, Plymouth şehrinin, İngiltere’nin en üst liginde hiç temsil edilmemiş en büyük şehir olduğunu hatırlatalım. Maça gelince, Millwall, Plymouth Argyle’a karşı tüm kupalarda son beş maçını kazandı, geçen sezon ligde rakibini iki maçta da yendi. Plymouth, Ocak 1967’deki 2-1’lik galibiyetten bu yana Millwall’a karşı oynadığı son 17 lig maçında galibiyet alamadı (5B, 12M).

Serin bir Londra akşamında ev sahibi Millwall 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Jensen, savunmada Leonard, Tanganga, Cooper, Bryan, orta sahada De Norre, Saville, ileri uçta Azeez, Honeyman, Esse, önlerinde gol umutları Ivanovic. Misafir Plymouth aynı dizilişte, kalede Grimshaw, savunmada Edwards, Szucs, Gibson, Mumba, orta sahada Gyabi, Randell, ileri uçta Whittaker, Bundu, Wright, önlerinde golcüleri Hardie. Henüz ilk dakikada gole yaklaşıyor sarı siyahlı Plymouth, soldan Callum Wright’in rakip ceza sahasına kestiği topa Bundu vurmakta gecikince pozisyon kaçıyor. İlk bölümde sahaya daha iyi yayılan misafir takım topu 3. bölgeye zorlanmadan taşıyor, 8’de Millwall’da sarı kartı gören Honeyman. 13’te golü buluyor Millwall, orta sahada kaptıkları topta sağda Honeyman’in enfes pasında yerden vuruşla topu ağlara gönderen Esse, pozisyonda Plymouth orta sahasının gereksiz top kaybı golü hazırlayan etken. 2005 doğumlu Romain Esse, Millwall alt yapısından yetişti ve İngiltere U20’de forma giyiyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 63 oranında sahip misafir takım 17’de gole yaklaşıyor, Edwards’ın sağdan ortasında Hardie’nin yakın mesafeden kafa vuruşu Millwall kalesinde Jensen’da kalıyor. Plymouth’un bol yan pas yapmasına karşı topa sahip olduğu anlarda dikine oynayarak rakip kaleye çabuk gidiyor Millwall, önde oynayan üçlüsü çabuk ve adam eksiltmede becerekli. 23’te Esse ile rakip kaleyi bir kez daha yokluyorlar, 25 numara sağdan içeri yöneldiği anlarda gole yakın. Oyundaki tempo ve mücadeleye rağmen iki takım da pozisyon üretmekte zorlanıyor, 40. dakikanın sonunda iki kaleyi bulan vuruş sayısı üç. 41’de maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor misafir takım, 11 maçta 10 golle ligin gol sıkıntısı yaşayan takımlarından. 45+1’de Millwall’da sarı kartı gören Azeez. Millwall’un topa yüzde 41 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yoklayıp iki kez bulduğu devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da arka arkaya kullandığı iki kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyor Millwall, ilk bölümde ofansif ev sahibi. 51’de net fırsattan yararlanamıyorlar, Tanganga’nın enfes ara pasında Azeez’in yerden vuruşunu çizgiden çıkartıyor Plymouth savunması, maçın kırılma anlarından. 58’de Millwall’da sarı kartı gören Saville. Topu kaptığı anlarda solda Bryan ve Azeez ile rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor Millwall, dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyuyor mavi beyazlılar. 61’de misafir takımda üç değişiklik, Wright, Bundu ve Hardie yerlerini Al Hajj, Issaka ve Gray’e bırakıyor. Akabinde Plymouth’da sarı kartı gören Szucs. 65’te soldan kullandığı kornerin devamında Leonard’ın vuruşuyla gole yaklaşıyor Millwall, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Plymouth alt yapısından yetişti. 71’de Millwall’da sakatlanan Azeez’in yerini Wintle alıyor. 78’de Millwall orta sahasında De Norre’nin yerine Kelly sahada. 84’te sakatlanan Esse’nin yerini McNamara alıyor. 85’ten sonra rakip sahaya yerleşiyor Plymouth, ancak merkezden pozisyon üretmeye çalışmak yerine kenardan ortaları tercih edince rakibin uzun savunmasını geçemiyorlar. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 13.954 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanıp 13. sıraya yükseliyor Millwall. Plymouth düşme potasının iki puan üstünde, hocaları Wayne Rooney, 90 dakika boyunca topa daha çok sahip olmalarına rağmen pozisyon üretemediklerini, orta sahada kaptırdıkları topta kalelerinde gol gördüklerini, deplasmanlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. Geçenlerde 39 yaşına bastı Manchester United efsanesi, kendisi gibi üretken forvet yokluğunda işi zor. Maçın adamı Millwall’da üç puanı getiren golün sahibi Romain Esse.