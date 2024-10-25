Championship Günlükleri: QPR; ligin dibinde zor zamanlar

Kışın kapıda olduğunu hatırlatan serin bir Ekim akşamında Championship’te bu sezon oynadığı 10 maçtan sadece bir galibiyet çıkarabilmiş, yedi puanla ligin dibindeki QPR evinde kendi gibi lige tutunmaya çalışan 21. sıradaki Coventry City karşısında. Marti Cifuentes’in takımı 10 gol atarken kalesinde 18 gol gördü; ligdeki en kötü dördüncü hücum ve en kötü ikinci savunma karnesi. Ev sahibi takım, ligde son dört maçını toplam 9-2’lik skorla kaybederken, son altı lig maçında galibiyet alamadı. Geçmişe ağıt yakan kulüplerden mavi beyazlılar, yaşı yetenler hatırlar, Premier Lig’in kurulduğu 1992-1993 sezonunda ligi Liverpool’un üzerinde, 5. sırada bitirmişti Batı Londra’da Shepherd’s Bush mahallesinin mavi beyazı. 1995-96 sezonunun sonunda 2. Lig’i gördüler.

Takımın o senelerdeki en önemli gol silahı, bir zamanlar Beşiktaş forması giymiş Les Ferdinand’ın altı milyon Sterlin karşılığında Newcastle United’a transfer olması kötü sonu hazırlayan etkenlerden. Hazin hikâyeleri bununla da bitmedi, 2000–01 sezonunun sonunda oynadığı 46 maçta sadece 7 galibiyetle 3. Lig’e düştüler. Bazen düşmek iyi gelir kulüplere, küllerinden yeniden doğmak için fırsat olur, 15 sene ayrı kaldıkları Premier Lig’e 2011’de geri döndüler ama tutunamadılar. 2013-14 sezonunda play-off maçları sonunda yeniden döndüler bıraktıkları yere ama ancak bir sezon dayanabildiler. Son sezonlarda hep lige tutunma savaşında, 2022-23 sezonunu düşme potasının altı puan üzerinde, 20. sırada tamamladılar. Ertesi sezon, aldıkları kötü sonuçlardan sonra düşmelerine kesin gözüyle bakılırken son maçlarda toparlanıyor, ligi 18. sırada bitiriyordu.

Bir zamanlar aynı ligde yer aldıkları Arsenal’in Şampiyonlar Ligi’nde Kuzey Londra’da Shakhtar Donesk karşısında sahaya çıktığı saatlerde QPR, Coventry City karşısında 5-4-1 dizilişinde. Kalede Nardi, savunmada Smyth, Cook, Dunne, Paal, Clarke-Salter, orta sahada Field, Dembele, Chair, Varane, önlerinde gol umutları Celar. Misafir Coventry City kalabalık orta sahasıyla 3-5-2 dizilişinde, kalede Dovin, savunmada Thomas, Latibeaudiere, Binks, orta sahada Van Ewijk, Eccles, Sheaf, Rudoni, Dasilva, ileri uçta Wright, Thomas-Asante ikilisi. İlk bölümde savunmadan kısa paslarla çıkıyor siyah formalı Coventry, QPR 3. bölgede baskıda. 3. dakikada soldan kullandığı maçın ilk kornerinin devamında kalesinde golü görüyor ev sahibi, geride eksik yakalandıkları pozisyonda Thomas-Asante’nin asistinde Wright yerden vuruşla topu QPR ağlarına gönderiyor, kale arkasını dolduran Coventry taraftarlarının sevinci görülmeye değer. 9’da Coventry atağında Wright bir kez daha yokluyor rakip kaleyi, QPR savunmada tedirgin, çıkarken top kayıpları yapıyor. Akabinde QPR savunmasının solunda sakatlanan Paal yerini Saito’ya bırakıyor. İlk 15 dakikada sahayı daha iyi parselleyen, topa yüzde 65 oranında sahip Coventry rakip kaleyi üç kez yokluyor, 23 numaralı forvetleri Thomas-Asante çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 16’da ilk tehlikeli atağında Saito’nun rakip ceza sahasında pasında isabetsiz vuruyor Field, takımında özgüven eksikliği aşikâr. 24’te arka arkaya kullandıkları iki kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyorlar, 3. bölgede net pozisyon üretemiyor ev sahibi. Dört dakika sonra QPR atağında Chair’in vuruşu kaleci Dovin’de kalıyor, 10 numara takımın gole yakın oyuncusu. 30. dakikadan sonra oyunu rakip sahaya yıkıyorlar ama rakibin savunması dirençli, kompakt dizilişte boş alan bırakmıyor. 40’a kadar rakip kaleyi sadece bir kez bulan QPR, merkezden pozisyon üretmek yerine uzun rakibi karşısında kenar ortalarını tercih edince net pozisyon üretemiyor. 45+1’de Da Silva Coventry’de sarı kartı gören oyuncu. QPR topa yüzde 57 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yoklayıp iki kez bulduğu devreyi tek golle geride kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Beraberliği yakalama adına ilk bölümde baskılı QPR, ancak 51’de gole yaklaşan Coventry oluyor. Eccles’ın sağdan ortasında Thomas-Asante isabetsiz vuruyor, takımı adına net gol fırsatı. 58’de QPR’da iki değişiklik, Dembele ve Chair yerlerini Morgan ve Andersen’a bırakıyor. 63’te aradıkları golü buluyorlar, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Smyth’in sağdan ortasında Morgan’ın sağ ayağıyla volesi yere çarpıp sol üst köşeden ağlara gidiyor, o dakikaya kadar endişeli ev sahibi tribünler yıkılıyor. Tottenham alt yapısından yetişen orta saha oyuncusunun takımda ilk golü. Golden sonra iki takım da 3. bölgeye kalabalık çıkıyor, maçta tempo ve mücadele takdire şayan. 70’de QPR atağında önce Varane, sonrasında Andersen’ın vuruşları rakip savunmadan dönüyor, dört dakika sonra Coventry’de Thomas-Asante ve Eccles’ın yerlerini Simms ve Torp alıyor. 75’te QPR’da sarı kartı gören Clarke-Salter, akabinde forvette o dakikaya kadar etkisiz Celar’ın yerini Lloyd alıyor. Son bölümde iki takım da üç puanı getirecek gol için yüklenirken savunmada açıklar veriyorlar. 88’de Coventry atağında rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Simms’in vuruşunda Nardi gole izin vermiyor, maçın kırılma anlarından. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 14.173 taraftarın şahitliğinde takımlar puanları paylaşırken QPR puanını sekize çıkartıp 23. sıraya yükseliyor. 90 dakika boyunca rakip kaleyi 16 kez yoklayıp 5 kez buldular. Ocak transferinde forvet hattına takviye yapmazlarsa işleri zor.