Championship Günlükleri: QPR; Sheffield Wednesday karşısında yeni senenin ilk yenilgisi

AKP iktidarında 22 senede ülkede toplam 24 facia yaşandı, 54 bin 780 kişi hayatını kaybetti ama kimse sorumluluk almadı, kimse istifa etmedi. O facialardan bazıları, 2004 Pamukova, 2008 Kütahya tren kazası, 2009 Ayamama sel felaketi, 2010 Karadon maden kazası, 2014 Soma maden faciası, Ermenek maden kazası, 2018 Çorlu tren kazası, 2021 Batı Karadeniz sel felaketi, 2023 Kahramanmaraş depremi ve son olarak, 2025’te Bolu Kartalkaya’da otel yangını. Meselenin özü, yönetenlerin sorumluluk almadığı, mukadderat diyerek işin içinde sıyrıldıkları, hiçbir canlının yaşam güvencesinin olmadığı beter bir coğrafya... Sağlık bakanının hastaneleri, turizm bakanının otelleri, milli eğitim bakanının okulları olduğu, yarattıkları ucube sistemde kurumların denetlenmediği, itibarı yaşam kalitesinde, insan hayatının öneminde değil saraylarda gören içler acısı düzen. Liyakatsiz, bilgisiz, donanımsız, haris ellerde her felaketin bir sonrakine kadar unutulduğu karanlık zamanlar... Zaman unutturmaz, uyuşturur derler. Gördüğüm, o bahtsız ülke nicedir uyuşturulmuş ruhlar ülkesidir ve her felaket sadece zamanı bekler.

Dönelim futbola, geçen sezonun güçlü bitişinden sonra oldukça büyük umutları vardı QPR sevdalılarının, 2014-15 sezonunun sonunda düştükleri Premier Lig’e döneceklerdi belki, eski güzel günler geri gelecekti. Ancak sezona iyi başlamadılar, Eylül ortasından itibaren sene sonuna kadar alınan kötü sonuçlarla küme düşme potasındaki takımlarının geleceğine kaygıyla baktı sevdalıları. Ancak yeni sene uğur getirdi mavi beyazlılara, son altı maçından 13 puan çıkartırken play-off potasının altı puan gerisine, 12. sıraya yükseldiler. Cezalı ve sakat oyuncuları olmadığı sürece ligin dişi takımlarından, ancak gol yollarında sıkıntıları bariz. En golcü oyuncuları Michael Frey'in tüm kupalarda dört golü var. Sam Field, Jimmy Dunne ve Rayan Kolli ise listede üç golle yer alıyor. Yaz transferi Zan Celar bekleneni veremeyenlerden, takımda ilk iki golünü Kasım ayının sonunda kaydetti.

Aydınlık bir Ocak gününde QPR evinde kendisi gibi play-off potasına oynayan Sheffield Wednesday karşısında. Onlara da selam çakalım yeri gelmişken. İngiltere’nin kuzeyinde Yorkshire bölgesinde, adını içinden geçen nehirden alan 564 bin nüfus ve günümüzde iki büyük üniversiteye ev sahipliği yapan Sheffield’in mavi beyazlıları, nam-ı diğer “Owls” (Baykuşlar). Dünya futbolunun en eski kulübü olarak nam salmışlar âlemde. 1980 ve 90’lı yıllarda Ada futbolunun en üst liginde mücadele ederken, 1992-93 sezonunda UEFA Kupasında boy göstermişlikleri var. Ama sonra düşüşe geçtiler 1999-2000 sezonunda Wimbledon ve Watford ile küme düştüler. Ocak ortasında Championship’te küme düşme potasının dört puan altında 10. sıradalar. Bu sezon 39.859 kapasiteli mabetleri Hillsborough Stadı’nda 25.959 taraftar ortalaması yakaladılar. 2024-25 sezonunda 25 kişilik kadronun toplam değeri 33.1 milyon Euro, ligin mütevazı kadrolarından. QPR, Sheffield Wednesday’a karşı oynadığı son altı lig maçından sadece birini kazandı (2B, 3M).

Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Nardi, savunmada Dunne, Edwards, Fox, Paal, orta sahada Varane, Field, ileri uçta Smyth, Morgan, Chair, önlerinde gol umutları Frey. Misafir Wednesday aynı dizilişte, kalede Beadle, savunmada Valery, Ihiekwe, Bernard, Lowe, orta sahada Bannan, Charles, ileri uçta Windass, Gassama, Lowe, önlerinde gol umutları Paterson. Dolu tribünler önünde maça iştahlı başlıyor mavi beyazlı QPR, portakal rengi formalı Wednesday takım halinde savunmada. 5. dakikada sağdan arka arkaya kullandığı iki kornerde sonuç üretemiyor ev sahibi, 30 yaşındaki İsviçreli Michael Frey gole yakın oyuncuları. Takımın orta sahada rakip savunma arkasında pozisyon üretebilecek oyuncusunun olmayışı en önemli zaafları, sol kanatta Chair’i merkeze kaydırmak üretkenliği artırabilir. Topa yüzde 73 oranında sahip oldukları ilk 15 dakikada rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 20’de sağdan Edwards ile kullandıkları duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar. 23’te ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor Wednesday, Lowe’un pasında Windass’ın vuruşu kaleci Nardi’den dönüyor, QPR savunması topu uzaklaştırıyor. İlk 30’da topla oynama oranındaki ezici üstünlüğüne rağmen rakip kaleyi sadece bir kez buluyor QPR, ligde ilk 12 takım içinde en az gol sevinci yaşayan takım. Wednesday savunmasının merkezinde 5 numaralı Bernard hava toplarında etkili, QPR’IN sağdan Smyth ile ceza sahasına kestikleri toplarda Wednesday savunması pozisyon vermiyor. Devrenin bitimine yakın QPR kalecisi Nordi sahneye çıkıyor, Wednesday’in sağdan kullandığı kornerde Lowe’un sol çaprazdan yerden vuruşunda gole izin vermiyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. QPR’ın topa yüzde 61 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yoklayıp bulamadığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolara sahada. 46’da QPR’da sarı kartı gören Chair. İlk bölümde 3. bölgeye kalabalık çıkıyor misafir takım, 47’de takımın iyilerinden Lowe’un soldan ortasında Paterson isabetsiz vuruyor. Akabinde gole yaklaşıyor QPR, Chair’in sağdan kullandığı kornerde Edwards’ın kafa vuruşunda gole izin vermiyor Wednesday kalesinde Beadle. Temponun yükseldiği dakikalarda iki takım da gole yakın, 56’de Wednesday atağında Bannan’ın uzaklardan vuruşu Nardi’de kalıyor. 35 yaşındaki İskoç 10 numara 2008-13 arasında Aston Villa’da forma giydi. 61’de QPR’da Smyth’in sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, akabinde 64’te Paal’ın sağ çaprazdan kullandığı duran topta direkler gole izin vermiyor. 66’da Wednesday forvet hattında Lowe yerini Smith’e bırakıyor. 68’de QPR’da sarı kartı gören Smyth. 70’de QPR’da Frey, Chair, Varane yerlerini Lloyd, Saito ve Colback’e bırakıyor. 72’de ikinci devredeki ofansif oyununun mükafatını alıyor Wednesday, Bannan’ın soldan ortaladığı topta Smith’in kafa vuruşu direğe çarpıp ağlara gidiyor. Geriye düştükten sonra tribünlerin ateşlediği QPR beraberlik için yükleniyor. 80’de Wednesday’da sarı kartı gören savunmanın sağında Valery. 84’te ikinci gole yaklaşıyorlar, Gassama’nın soldan ceza sahasına kestiği topta Lowe’un dokunuşu az farkla dışarda, maçın muhtemel kırılma anlarından. 88’de farkı ikiye çıkartıyorlar, Charles’ın asistinde Paterson rakip ceza sahasında sol köşeye enfes vuruyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 17.352 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan Wednesday 10. sıraya yükselirken QPR 2025’in ilk yenilgisini alıyor. Loftus Road'da beş maçlık galibiyet serisi sona erdi, ara transferde golcü takviyesi önemli. Maçın adamı: Wednesday’in 35’lik 10 numarası Barry Bannan.