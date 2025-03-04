Championship Günlükleri: Sheffield United, Yol Mutluluğu

2023-24 sezonunun sonunda sadece üç galibiyet sonunda topladığı 16 puanla küme düştü Sheffield United, İngiltere’nin kuzeyinde Yorkshire bölgesinin, adını içinden geçen nehirden alan 564 bin nüfuslu, günümüzde iki büyük üniversiteye ev sahipliği yapan şehrinin kırmızı beyazı, nam-ı diğer “The Blades” (Bıçaklar)... Lakapları şehrin çatal-bıçak üretimi konusunda dünya çapındaki şöhretinden miras, şubat ayını geride bıraktığımız zamanlarda Championship’te lider Leeds United’ın ardından ikinci sıradalar. QPR deplasmanı vesilesiyle kuzeyin kalabalık kulübünün hal ve gidişine naçizane bir bakış.

Ada futbolunun asansör takımlarından, 1960’larda ülke futbolunun en üst liginde arka arkaya yedi, 1970’lerde beş sezon geçirdiler, ancak sonrasında arka arkaya iki sezondan fazla kalamadılar elitler liginde. Eylül 2013’te, Suud Hanedanı’ndan Abdullah bin Mosaad Al Saud, United'ın ana şirketi Blades Leisure Ltd’nin yüzde 50 hissesini satın aldı. Anlaşmanın koşulları arasında, iki tarafın artık birlikte çalışmak istemedikleri zaman anlaşmalarını sona erdirmek için madde eklemeleri kayda değer. 2024 Aralık ayında spora yatırım yapan iş insanlarından oluşan bir grup olan COH Sports tarafından kulübün hisseleri satın alındı. 2024-25 sezonunda 32.702 kapasiteli mabetleri Bramall Lane’de 28.145 taraftar ortalaması yakaladılar. Şubat ayının ilk gününde lider Leeds United’ın beş puan gerisinde, ikinci sıradalar. Bu vesileyle takipçileri, 3. sıradaki Burnley’nin inanılmaz rekorunu da yazmadan geçmeyelim. Bordo mavili takım sezon boyunca kalesinde sadece dokuz gol gördü, kalelerinde gördükleri son golden bu yana (21 Aralık’ta Watford’u 2-1 yendikleri maçın 80. dakikasında) Championship’te sekiz kulüp teknik direktör değiştirdi, Manchester United 20 gol yedi ve ABD’nin yeni başkanı seçildi. Burnley de Sheffield United’ın iki puan gerisinde, Premier Lig’e yükselme hedefinde. Maça dönersek, QPR, Sheffield United'a karşı oynadığı son üç lig maçında yenilmedi (1G, 2B), 2018 ile 2022 arasında rakibe karşı arka arkaya aldığı beş yenilginin ardından yakaladıkları seri... Misafir takıma Londra deplasmanları yaramıyor; Sheffield United, başkent takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son dokuz lig maçının sekizini kaybetti (1G); tek galibiyet, deplasmanda Millwall'u 1-0 yendikleri maçta geldi.

Federasyon Kupası maçlarının oynandığı hafta sonunda, bitmek bilmeyen kışın sonunda, baharın kapıda olduğunu hatırlatan bir Londra gününde ev sahibi QPR 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Nardi, savunmada Dunne, Cook, Edwards, Paal, önlerinde Colback, orta sahada Yang Min-Hyeok, Varane, Chair, Morgan, önlerinde golcüleri Frey. Misafir Sheffiel United 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Cooper, savunmada Choudhury, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows, orta sahada Peck, Souza, ileri uçta Hamer, O'Hare, Brereton, önlerinde golcüleri Campbell. İlk bölümde oyunu geriden kısa paslarla kuran rakibi karşısında 3. bölgede baskıyla pozisyon arıyor QPR, play-off potasına yaklaşabilmek için hedef üç puan. 5. dakikada soldan kullandıkları kornerde savunmadan gelen Dunne’un kafa vuruşu isabetsiz. 8’de Varane’nin uzaklardan vuruşuyla yokluyorlar rakip kaleyi, açılış dakikalarında gole daha yakın ev sahibi. QPR’dan gol beklenirken öne geçen Sheffield United oluyor, 10’da kullandıkları kornerin devamında Souza’nın ortasında kafayla topu ağlara gönderen Brereton, pozisyon ofsayta yakın, VAR’ın kullanılmadığı ligde gol geçerli. 14’te Sheffield savunmasının sağında Choudhury rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. İlk 15 dakikada topa yüzde 49 oranında sahip misafir takım rakip kaleyi iki kez yokluyor. Topu 3. bölgeye taşıdıkları anlarda hareketli ve çabuk oyuncularıyla etkili kırmızı beyazlılar, 10 numaralı O’Hare ataklara yön veren oyuncuları. 24’te beraberliğe yaklaşıyor QPR, Min-Hyeok’un kalabalık savunma arasından yerden vuruşunu köşeden çeliyor Sheffield United kalesinde Cooper. Topla daha çok oynamasına rağmen son vuruşlarda aceleci QPR; 26’de Frey, iki dakika sonra Min-Hyeok müsait pozisyonlarda isabet kaydedemiyorlar, evinde son sekiz maçın yedisini en az iki golle kazanan takım ilk 30 dakikada etkisiz. Devrenin sol bölümünde baskıyı artırıyorlar, 37’de arka arkaya kullandığı üç kornerden gol çıkartamıyor mavi beyazlılar. Sheffield United’ın topa yüzde 57 oranında sahip olup rakip kaleyi üç kez yokladığı üç dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devrenin ilk bölümünde iki takım da 2. bölgede top kayıpları yapıyor, QPR’ın topu geniş salanlara taşıdığı anlarda sağda Min-Hyeok, solda Chair’in beklerden destek görememesi hücum etkinliğini olumsuz etkiliyor. 49’da QPR’da sarı kartı gören savunmada Dunne. 52’de sezonun golüne aday gollerden birini izliyor Loftus Road tribünlerini dolduran taraftarlar, Sheffield United atağında Brereton’un pasında Campbell’in sağ çaprazdan füzesi sağ üst köşeden ağlara giderken skor 0-2. 1999 doğumlu forvet oyuncusunun geçen yıl aramızdan ayrılan eski Arsenalli Kevin Cambell’in oğlu olduğunu, 2014-16 arasında Manchester City alt yapısında forma giydiğini hatırlatalım. 58’de QPR orta sahasında Morgan’ın yerine Saito sahada. 62’de Sheffield United savunmasında sarı kartı gören Ahmedhodzic. Akabinde misafir takımda iki değişiklik, Hamer ve Choudhury yerlerini Brewster ve Seriki’ye bırakıyor. 71’de umutlanıyor ev sahibi, rakip savunmada Burrows’un ceza sahasında topla elle oynadığı pozisyon sonunda kazanılan penaltıyı yerden vuruşla sol köşeden gole çeviren Frey, skor 1-2’ye geliyor. Sonrasında misafir takımda Campbell yerini Cannon’a bırakıyor. 75’te Sheffield United’da Brereton, üç dakika sonra Colback QPR’da sarı kartı gören oyuncular. Son bölümde beraberlik golü için yükleniyor QPR, 85’te Smyth’in sağdan ortasında Frey’in kafa vuruşu kaleci Cooper’da kalıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 17.346 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Sheffield United, bugün berabere kalan liderle arasındaki puan farkını üçe indiriyor. Bu sezon 17 deplasman maçının 12’sinden üç puan çıkarttılar. Onlarınki yol mutluluğu...