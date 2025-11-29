Championship Günlükleri: Sheffield Wednesday; unutulmanın eşiğinde

2025-26 sezonunda kasım ayını geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda Championship’te eksi dört puanla son sıradaki Sheffield Wednesday, ülkenin kuzeyinde Yorkshire bölgesinin 564 bin nüfusa sahip tarihi şehrin takımı, nam-ı diğer Owls (Baykuşlar). Dünya futbolunun en eski kulüplerinden, 1820 senesinde “The Wednesday Cricket Club” olarak kurulmuşlar, maçlarını çarşamba günleri oynadıkları için kulübün adına kendilerince “kutsal” günü de eklemişler. Yaşı yeten Ada futbolunun meraklıları hatırlar, Premier Lig’in kurucu kulüplerinden, 158 senelik tarihlerinin büyük bölümünü ülke futbolunun en üst iki liginde geçirmişler. Ada futbolunda esip kükredikleri zamanlarda kazandıkları arasında dört lig şampiyonluğu, üç Federasyon Kupası, bir Lig Kupası ve bir Community Shield Kupası bulunuyor. Dört sezon da UEFA Kupası müsabakalarına katılmışlar, 1963'te çeyrek finale yükselmişler. 1991'de 2. Lig’de mücadele ettikleri zamanlarda Lig Kupası finalinde Manchester United'ı 1-0 yenmişler. Günümüzde İngiliz futbolunun büyük kupalarından birini kazanan son alt lig takımı olmaları tarihe düşen notlar. Ancak 2000 yılı yaramamış takıma, o sene küme düştükten sonra maziye ağıt yakarak geçmiş zamanlar. Hikâyenin sonrası hazin, parasal sıkıntılarla boğuştukları, dara düştükleri zamanlarda ekim ortasında kayyıma devredildiler, maaşlarını alamayan oyuncular antrenmanlara çıkmadılar, Federasyon tarafından 12 puanı silinen takım 16 maçın 10’unu kaybederken sadece bir maçta galibiyet sevinci yaşadı. Kötü gidişe rağmen 39.859 kapasiteli mabetleri Hillsborough Stadı’nda bu sezon 22.113 taraftar ortalaması yakalamaları sevdanın liginin olmadığını gösteriyor görmesini bilenlere.

Soğuk bir kasım akşamında Ada futbolunun bahtsız takımı Sheffield Wednesday, Millwall deplasmanında. Millwall rakibine karşı son dokuz lig maçının sadece birini kaybetti (4G, 4B), bu maçların altısında kalesinde gol görmedi. Ev sahibi 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Crocombe, Crama, Taylor, Cooper, Doughty, orta sahada Cundle, De Norre, ileri uçta Emakhu, Neghli, Ballo, önlerinde golcüleri Ivanovic. Misafir Wednesday 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Horvath, savunmada Iorfa, Cooper, Lowe, orta sahada Fusire, Valery, Bannan, Amass, ileri uçta Ingelsson, McNeill, önlerinde gol umutları Cadamarteri.

24 kişilik kadronun yaş ortalaması 25.5, toplam değeri 2 milyon Euro, ligin açık ara en mütevazı kadrosu. Son 11 deplasman maçının sadece birini kazanabildiler, (6B, 4M), işin ilginç tarafı bu sezon mabetleri Hillsborough'da kazandıkları puanlardan fazlasını deplasmanda (6) topladılar. Beklendiği gibi maça baskılı başlıyor Millwall, 4. dakikada soldan kullandıkları maçın ilk kornerinden pozisyon üretemiyorlar. Beyaz formalı Wednesday topun rakipte olduğu anlarda savunmada kalabalık, savunmanın merkezinde 30 yaşındaki Dominic Iorfa 2013-19 arasında Wolverhampton Wonderers’da forma giydi. Orta saha mücadelesi halinde geçen, iki takımın da 3. bölgede etkisiz göründüğü ilk 15 dakikada topa yüzde 32 oranında sahip Wednesday rakip kaleyi bir kez yokluyor. 20 yaşındaki santrforları Bailey Cadamarteri takımın alt yapısından yetişmiş, Jamaika Milli Takım’ında forma giyiyor. 18’de gole yaklaşıyor Millwall, Emakhu’nun soldan ortasında Ivanovic müsait pozisyonda topa dokunamıyor, 9 numaranın bu sezon ligde üç golü bulunuyor. 23’te Millwall atağında Crama’nın sağdan kestiği topta Ballo’nun arka arkaya iki net vuruşunu çizgide çıkartıyor Wednesday kalesinde Horvarth, maçın muhtemel kırılma anlarından. 27’de gole yaklaşıyor misafir takım, McNeill’in gollük vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Crocombe, Wednesday çabuk çıktığı, merkezden rakip kaleye indiği anlarda etkili. Devrenin son bölümünde oyunu rakip sahaya yıkıyor Millwall, ancak son vuruşlarda etkisizler, 38’de Taylor’un pasında Cooper rakip ceza sahasında isabetsiz vuruyor, maç başı gol ortalaması 1,05 olan takımın bariz sıkıntısı forvet hattında. Topa yüzde 59 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi yedi kez yokladıkları devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 50’de gole yaklaşıyor Millwall, Neghli’nin enfes pasında Crama’nın vuruşunda önce Horvath, sonra direkler gole izin vermiyor. Üç dakika sonra golü kaçıran Wednesday oluyor, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Bannan’ın rakip ceza sahasında pasında McNeill’in demarke pozisyonda vuruşunda direkler gole izin vermiyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Yüksek tempoda oynanan, iki takımın da golü düşündüğü ilk bölümde topa sahip olduğu anlarda 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Wednesday, 10 numaralı kaptanları Bannan enerjisi, etkili paslarıyla göze batan oyuncuları. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu 2008-13 arasında Aston Villa’da forma giydi.

61’de Millwall’da Neghli yerini Bangura-Williams’a bırakırken Ballo’nun yerini takımın en üretken oyuncusu Azeez alıyor. 60’dan sonra baskıyı artırıyorlar, 65’te Ivanovic’in pasında Cundle yakın mesafeden isabetsiz vuruyor, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 26 kez buluşan takım ekili santrfor yokluğunda net fırsatları harcıyor. 71’de aradıkları golü buluyorlar, soldan kullandıkları kornerin devamında Doughty’nin ortasında rakip savunmadan önce kafayı vuran Azeez topu sağ köşeden ağlara gönderen oyuncu, son dört maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan 11 numaranın sezonda beşinci golü. Geriye düştükten sonra Wednesday forvet hattında Ingelsson’un yerini Lowe alıyor. Oyuna girdikten üç dakika sonra gole yaklaşıyor 9 numara, aşırtma vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 79’da Wednesday savunmasının merkezinde Cooper yerini Palmer’a bırakıyor. 88’de Wednesday atağında McNeill, ceza sahasında rakip savunmanın müdahalesiyle yerde kalıyor, pozisyon penaltıya yakın, ancak penaltı kararı çıkmıyor. Pozisyona itiraz eden Bannan sarı kartı gören oyuncu. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 13.958 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanan Millwall ligde 4. sıraya yükseliyor. Wednesday’a gelince, 23. sıradaki Norwich'in 14 puan gerisindeler, tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleleri takdire şayan. Maçın adamı Millwall’a üç puanı getiren golün sahibi Femi Azeez.