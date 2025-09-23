Championship Günlükleri: Stoke City; QPR deplasmanında sezonun ikinci yenilgisi

2024-25 sezonunu küme düşme potasının 2 puan üzerinde, 18. sırada bitirdi Stoke City, Staffordshire bölgesinin 260 bin nüfuslu şehrinin kırmızı beyazı, namı-diğer ‘The Potters’ (Çömlekçiler)... Ada futbolunun ‘asansör’ kulüplerinden, köklü tarihlerinde 8 kez üst lige yükseldiler ve 7 kez küme düştüler. 2011 Federasyon Kupası Finali'nde Manchester City’ye yenilseler de Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandılar. Premier Lig’de 10 sene mücadele ettikten sonra 2018’de Championship'e düştüler. Mabetleri Bet365 Stadı 30.089 kapasiteli, geçen sezon evlerinde 22.804 taraftar ortalaması yakaladılar.

Yeni sezona fırtına gibi başlayan takım 5 maçta aldığı 4 galibiyetle Middlesbrough’nun arkasından 2. sırada. 3. Lig’de mücadele ettikleri 1998-99 sezonundan bu yana ilk 5 lig maçında elde ettikleri en yüksek puan (15). Yeni sezonda 26 kişilik kadronun toplam değeri 57,5 milyon Euro, yaş ortalaması 26.7, 16 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş. Kadronun en değerlisi 27 yaşındaki kalecileri Viktor Johansson, kariyerinde Hammarby, Aston Villa, Alfreton Town ve Leicester City’nin kalesini korudu.

Londra’da bir eylül gününde, öğle saatlerinde başlayan maçta Stoke City, ilk 5 maçta 7 puan çıkaran, istikrarı arayan QPR deplasmanında. Ev sahibinin rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor, QPR, Stoke City'ye karşı oynadığı son 8 iç saha lig maçının sadece birini kaybetti (2G, 5B). Misafir takımın göze batanı kanat oyuncusu Sorba Thomas, bu sezon Championship’te 792 metreyle topla en fazla alan kat eden oyuncu olurken top taşıma sonrası en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu (6) olması kayda değer. Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Nardi, savunmada Dunne, Morrison, Mbengue, Norrington-Davies, orta sahada Varane, Madsen, ileri uçta Vale, Burrell, Saito, önlerinde gol umutları Kone. 22 numaranın ilk 4 maçta 3 golü bulunuyor. Misafir Stoke aynı dizilişte, kalede Johansson, savunmada Tchamadeu, Lawal, Wilmot, Cresswell, orta sahada Rigo, Pearson, ileri uçta Manhoef, Baker, Thomas, önlerinde golcüleri Mubama. Sarı siyah formalı Stoke savunmadan kısa paslarla çıkıyor ilk bölümde, 4. dakikada çıkarken kaptırdıkları topta Vale’in müsait pozisyonda yerden vuruşu kaleci Johansson’da kalıyor, ev sahibi adına net gol pozisyonu. İlk bölümde gole daha yakın QPR 7’de Saito’nun uzaklardan vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor, Johansson gole izin vermiyor. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 15 dakikada topa yüzde 76 oranında sahip Stoke’ta sol kanatta 7 numaralı Thomas çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 15’te soldan kullandıkları ilk kornerden sonuç alamıyorlar, QPR savunmasının merkezinde Morrison, Mbengue ikilisi hava toplarında etkili. 20’de nadir gelişen QPR atağında Burrell’in pasında Kone sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor, ilk 30 dakikada rakip ceza sahasında topla 3 kez buluşan ev sahibi 3. Bölgede üretkenlikten uzak. 30’da gole yaklaşıyorlar, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Vale’in pasında Kone’nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşu isabetsiz. Tempo ve oyun kalitesi düşük devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor misafir takım, 39’da arka arkaya kullandıkları 2 kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. Akabinde orta sahada Pearson rakibe gereksiz sertlikte müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. Topa yüzde 69 oranında sahip olmalarına rağmen rakip kaleyi bulamadıkları 3 dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Stoke orta sahasında sarı kartı olan Pearson’un yerine Seko sahada. 2 takımın da orta sahayı çabuk geçtiği ilk bölümde Saito’nun uzaklardan sert vuruşuyla gole yaklaşıyor QPR, 24 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 39 maçta 3 gol kaydetti. 53’te mutlak golü kaçırıyor misafir takım, Thomas’ın ortasında Manhoef yakın mesafeden kafayı isabetsiz vuruyor. Sonrasında yerini Cisse’ye bırakıyor 42 numara. Orta sahada Rıgo’nun yerine Jun-Ho sahada. 62’de QPR orta sahasında Varane yerini Hayden’e bırakıyor. 65. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 3 kez buluşan misafir takımın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 68’de QPR savunmasında Mbengue sarı kartı gören oyuncu. Akabinde maçın muhtemel kırılma anı, rakip savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda Burrell yakın mesafeden kaleci Johansson’u geçemiyor, ev sahibi tribünler kaçan gole hayıflanıyor. 75’te aradıkları golü bulıuyorlar, Saito’nun topu rakip ceza sahasına taşıdığı pozisyonda rakip savunmadan dönen topu tek vuruşla sol üst köşeden ağlara gönderen Vale, pozisyonda Stoke savunması topa müdahalede yetersiz. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Stoke, 80’de Cisse müsait pozisyonda kaleyi bulamıyor. Son bölümde önde olmanın verdiği güvenle sahayı daha iyi parselleyen QPR rakibe pozisyon vermiyor. Uzatmalarda Stoke atağında Cresswell’in vuruşunu çizgiden çıkartıyor QPR savunması, kalan dakikalarda başka gol olmayınca 16.481 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanan QPR arka arkaya 3. maçını kazanarak 7. sıraya yükseliyor. Stoke’a gelince, 90 dakika boyunca topa yüzde 64 oranında sahip olmalarına rağmen rakip kaleyi sadece bir kez buldular, takımda yaratıcı oyuncu sıkıntısı aşikâr.