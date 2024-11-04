Championship Günlükleri: Sunderland AFC, Liderlik Keyfi

Kasım ayının başında Championship’te 12 maçta aldığı 9 galibiyet ve 28 puanla lider konumda Sunderland, İngiltere’nin kuzeydoğusunda, başkent Londra’ya 400 kilometre uzaklıkta Wear nehrinin kıyısında yer alan 175 bin nüfuslu şehrin kırmızı beyazı, namı-diğer ‘Black Cats’ (Kara Kediler). 2024-25 sezonunda mabetleri Stadium of Light’da 6 maçta 37.853 taraftar ortalaması yakaladılar. Köklü tarihlerinde profesyonel liglerde 46’ncı, Championship’te arka arkaya geçirdikleri 3’üncü sezon, gidişata bakarak Premier Lig’e dönüşleri yakındır. 48 yaşındaki Fransız teknik direktör Regis Le Bris haziran başında 3 senelik sözleşmeyle takımın başına geldi, 2020’den beri göreve getirdikleri 10’uncu hoca, kalıcı olur mu zaman gösterir.

Londra’da, kasım ayının ilk cumartesi günü, serin bir havada lider Sunderland ligde zor zamanlar geçiren QPR deplasmanında. Ev sahibi Mart 2018’deki 1-0 galibiyetinden bu yana Sunderland’e karşı oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı (2B, 2M). Sunderland, QPR deplasmanlarında son 2 lig maçını kazandı ve her galibiyette 3 gol attı (2022-23’te 3-0 ve 2023-24’te 3-1). QPR, Portsmouth ile birlikte bu sezon kendi evinde galibiyet sevinci yaşayamayan 2 takımdan biri (3B 3M). Yakın geçmişte 2 sezonda 2012-13 ve 2023-24’te ilk iç saha galibiyeti için daha uzun süre beklediler (her iki sezonda 8’inci maç). Sunderland bu sezon deplasmanların yenilmez armadası, evinden ırak 6 lig maçının 4’ünü kazandı (2M), bu maçı kazandıkları takdirde Eylül 2023’ten bu yana ilk kez arka arkaya 3 deplasmanda kazanmış olacaklar.

Ev sahibi QPR 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Nardi, savunmada Dunne, Cook, Field, orta sahada Smyth, Madsen, Varane, Ashby, ileri uçta Morgan, Chair, önlerinde gol umutları Celar. Misafir Sunderland 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Moore, savunmada Hume, Mepham, O’Nien, Cirkin, orta sahada Neil, Bellingham, ileri uçta Roberts, Browne, Mundle, önlerinde golcüleri Isidor. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor QPR, 3’te Chair’in ceza sahasına kestiği topa yakın mesafeden dokunamıyor Smyth, maça iştahlı ve ofansif başlayan ev sahibi. 9’da sağdan kullandığı ilk kornerinde sonuç alamıyor Sunderland, ilk 15 dakikada topa yüzde 55 oranında sahip takım kırmızı beyazlılar, ancak 3. bölgede etkisizler. 19’da gole yaklaşıyorlar, soldan kullandıkları kornerde O’Nien’in kafa pasında savunmadan gelen Neil’in plasesi direkten dönüyor, QPR’ın duran toplarda zaafı aşikâr. Maça daha iyi başlayan, sahayı iyi parselleyen QPR, ancak dakikalar ilerledikçe Sunderland oyunda dengeyi yakalıyor. 26’da sağdan ortalanan topta Isidor’un demarke durumda kafa vuruşu rakip savunmaya çarpıp kornere çıkıyor, bu sezon 4 golü var 18 numaranın. 2 takımın da orta sahayı çabuk geçtiği ancak 3. bölgede final paslarında aceleci davrandığı son bölümde gole yakın olan takım QPR, rakip ceza sahasında 11 kez topa buluşmalarına rağmen sadece bir pozisyonda kaleyi buluyorlar. 44’te QPR’da sakatlanan Asby yerini Santos’a bırakıyor. QPR’ın topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 9 kez yokladığı, 8 dakika uzatılan devrede gol sesi çıkmıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 58’de maçın kırılma anı, Sunderland orta sahasında Bellingham rakibe kayarak müdahalesi sonucu kırmızı kartı gören oyuncu, niyeti kötü olmasa da hareket tehlikeli, karar doğru, Sunderland 10 kişi kalıyor. Eksik rakibi karşısında baskıyı artırıyor QPR, 62’de Celar sol çaprazda yokluyor rakip kaleyi, akabinde Sunderland’de ileri uçta Mundle yerini Connolly’e bırakıyor. QPR’da sağ kanatta Smyth’in yerine Saito sahada. 69’da Sunderland’da sarı kartı gören kaleci Moore, akabinde QPR’da sarı kartı gören Celar. Son bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor QPR, Portsmouth’tan sonra evinde bu sezon en az gol sevinci yaşayan takım. Son dakikalarda tüm baskısına rağmen aradıkları golü bulamayınca galip gelmesi gereken maçta 2 puanı bırakıyor. 90 dakika rakip kaleyi 17 kez yoklarken sadece 3 isabetli şut kaydettiler, bu istatistikle maç kazanmaları zor. Eksik rakibi karşısında tüm baskısına rağmen 3. bölgedeki kısırlığı QPR’ın ligde yaşadığı sıkıntının özeti, ocak transferinde bitirici takviyesi şart. Sunderland’a gelince, üst üste 3 galibiyetin ardından Batı Londra’da iyi oynamadıkları, pozisyon üretemedikleri, son yarım saatte 10 kişi kaldıkları, rakip kaleyi sadece bir kez buldukları maçtan puan çıkarttılar. Kara kediler adına skor iyi ama oyun kötü.