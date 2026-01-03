Championship Günlükleri: West Bromwich Albion senenin son maçında

Kötü geçen bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda Championship’te 16. sıradaki West Bromwich Albion, ülkenin sanayi şehri Birmingham’ın 10 kilometre kuzeybatısında, West Midlands bölgesinin 137 bin nüfuslu sakin kasabasının mavi beyazı, namı-diğer ‘The Throstles’ (Ardıç kuşları). Ada futbolunun hakiki asansör takımlarından, 2002-10 arasında dört sezonda Premier Lig'e yükselirken, üç sezonda Championship’e düştüler. Premier League’den son düştükleri sezon 2020-21 sezonu, sevdalıları umutla bekliyor elitler ligine dönecekleri günü…

Noel vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Pershore, Worcestershire bölgesinde Avon nehrinin kıyısına kurulmuş, sakinlerinin tarım ve hayvancılıkla uğraştığı 7 bin nüfuslu yeşil doğasıyla huzurlu bir kasaba. Kasabadan West Browich Albion’un mabedi ‘The Howthorns’ 65 kilometre, arabayla köy yollarından yaklaşık bir saat. Bu sezon 26.850 kapasiteli statlarında 23.859 taraftar ortalaması yakaladılar. 22 futbolcusuyla ligin sayısal olarak en küçük kadrosu, yaş ortalaması 26.3, on iki futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, sekiz futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Takımın değerlisi 22 yaşındaki orta saha Isaac Price, Everton alt yapısından yetişti, Kuzey İrlanda Milli Takımı’nda görev yapıyor.

Soğuk aralık akşamında, senenin evindeki son maçında West Brom’un konuğu play-off potasının bir puan altında 9. sıradaki QPR. Ev sahibinin iç sahada rakibe karşı son sezonlarda ezici üstünlüğü bulunuyor. West Brom, QPR'a karşı evinde son 13 lig maçının sadece birini kaybetti (8 galibiyet, 4 beraberlik). Bu sezon aralarındaki ilk maçta Loftus Road'da aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından QPR, 2014-15 sezonundan sonra ikinci kez West Brom karşısında ligde duble yapma hedefinde. West Brom son altı maçından sadece altı puan çıkartırken dört mağlubiyet aldı, play-off potasının sekiz puan altındalar.

Ev sahibi West Brom 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Wildsmith, savunmada Campbell, Phillips, Iling-Junior, Taylor, orta sahada Diakite, Style orta sahada Johnston, Mowatt, Grant, ileri uçta Heggebo. Misafir QPR 4-4-2 dizilişinde; kalede Hamer, savunmada Dunne, Morrison, Field, Esquerdinha, orta sahada Madsen, Morgan, Varane, Poku, ileri uçta Saito, Kone. İlk bölümde 3. bölgede takım halinde baskıda mavi beyaz formalı West Brom, 19 numaralı santrforları Heggebo 23 maçta 8 gol 3 asistle takımın en üretken oyuncusu. Orta saha mücadelesi halinde geçen, iki takımın da 3. bölgede pozisyon üretmekte zorlandığı açılış dakikalarından sonra baskıyı artıyor West Brom, QPR geniş alanları çabuk kapatırken takım halinde savunmada. İlk 15 dakikanın sonunda topa yüzde 69 oranında sahip ev sahibi, rakip ceza sahasında topla sadece bir kez buluşuyor. 16’da West Brom atağında soldan ortalanan topta uzaklardan yokluyor rakip kaleyi Johnston. Akabinde sağdan arka arkaya kullandıkları iki kornerde pozisyon üretemiyorlar, rakip savunmanın merkezinde Dunne ve Morrison hava toplarında etkili. 21’de soldan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor QPR, 9 golle gol krallığı sıralamasında 6. sıradaki Burrell yedek kulübesinde. 25’te sağdan kullandıkları kornerin devamında Styles’in ortasında öne geçiyorlar, arka direkte topu kafayla ağlara gönderen savunmadan gelen Campbell, 24 yaşındaki 1.88’lik savunmacı yaz transferinde CF Montreal takımından transfer edildi, Amerika Milli Takımı’nda yer alıyor. QPR’lı futbolcular kalecilerine faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre itiraz ediyorlar pozisyona, karar tartışmaya açık. Geriye düştükten sonra savunmasını öne çıkararak rakip sahaya kalabalık çıkmaya başlıyor QPR, 35’te beraberliği yakalıyorlar. Madsen’ın soldan kullandığı duran topta kalabalık savunma arasından kafayı vuran Dunne, top rakip savunmada Diakite’ye çarparak sağ köşeden ağlarla buluşurken skor 1-1’e geliyor. İki dakika sonra rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor 3 numara. İki takımın da topa eşit derecede sahip olduğu, West Brom’un rakip kaleyi yedi kez yokladığı, QPR’ın gol dışında rakip kaleyi bulamadığı bir dakika uzatılan devre 1-1 kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de ikinci gole yaklaşıyor QPR, takımın göze batan oyuncusu Poku’un sağdan rakibi geçerek soluyla plase vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 2001 doğumlu kanat oyuncusu Cray Wanderers alt yapısından yetişmiş, Gana Milli Takımı’nda forma giyiyor. İki takımın da temkinli oynadığı, bol pas hataları yaptığı dakikalarda öne geçen West Brom oluyor. 55’te sağdan Johnston’un ortasında rakip savunmadan önce kafayı vuran Phillips topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda QPR savunması adam paylaşımında hatalı, skor 2-1’e geliyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye çok adamla çıkan QPR sağ kanatta Poku ile pozisyon üretme çabasında, ancak geride eksik yakalandıkları anlarda pozisyonlar veriyorlar. 66’da Saito müsait pozisyonda rakip kaleyi bulamıyor, akabinde West Brom’da iki değişiklik, forvette Heggebo’nun yerini Maja alırken Johnston yerini Price’a bırakıyor. 72’de beraberlik golüne yaklaşıyor QPR, Saito’nun soldan başlattığı atakta ortasında Poku arka direkte dokunamıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 73’te QPR’da Varane yerini Burrell’a bırakırken Poku’nun yerini Dembele alıyor. West Brom’da Norrington-Davies Esquerdinha’nın yerine sahada. Son bölümde tempo yükselirken iki takım da gol için yükleniyor, 75. dakikaya kadar misafir takım rakip ceza sahasında topla sadece 11 kez buluşurken rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 80’den sonra kanat ortalarıyla pozisyon üretmeye çalışıyorlar, 83’te orta sahada Madsen’ın yerini Vale alıyor. West Brom’da Mepham, Iling-Junior’ın yerine sahada. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca beş dakika uzatılan maçta topa yüzde 45 oranında sahip olup rakip kaleyi 11 kez yoklayan West Brom 2-1 kazanıp üç puanı heybeye atıyor. QPR’a gelince, 3. bölgede etkisiz göründüler, 90 dakika boyunca rakip kaleyi bulamadıkları maçtan puansız ayrılırken play-off potasının üç puan altına, 9. sıraya gerilediler.